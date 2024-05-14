На поверку российская операционная система не обходится без иностранного ПО

После релиза Windows 95 прошло уже почти 30 лет, ну а с тех пор операционные системы совершили настоящую революцию. Сегодня программное обеспечение намного сложнее, а скорость работы приложений на порядок быстрее, чем можно было ожидать в далёком 1995 году. Если над созданием Windows 95 работало несколько десятков человек, то команда Windows 11 выросла до нескольких тысяч. Специалисты разбросаны по всему миру, не говоря уже об энтузиастах, которые создают утилиты, улучшающие работу тех или иных компонентов. По мнению экспертов, создать собственную операционную систему с нуля сегодня не может себе позволить никто. Даже Huawei вынуждена использовать Android, которая в свою очередь полагается на наработки Linux. Инсайдеры считают, что в 2024 китайская компания выпустит новую HarmonyOS Next, которая обойдётся без использования иностранных технологий. Очевидно, что это не так, ведь внутри будет содержаться всё тот же Linux, не говоря уже о необходимости обеспечить совместимость с приложениями под Android.

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Есть мнение, что переход на собственные аналоги состоится очень нескоро, но рано или поздно китайцы осилят создание уникальной операционной системы, в которой не будет Западных технологий. По такому же пути идут и российские разработчики, пытаясь форсировать переход отечественного бизнеса на защищённые от иностранных санкций ОС и программное обеспечение. Одним из лидеров рынка считается операционная система «Аврора», но даже здесь не обходится без иностранных технологий. Копать глубоко мы сегодня не будем, ограничившись особенностями браузера. Напомним, в настоящее время российская ОС имеет встроенный браузер, основанный на движке Gecko. Ну а это детище команды Mozilla, которое можно встретить в браузере Firefox. Долгое время именно Gecko был основой российского браузера, но сегодня разработчики «Авроры» считают, что эта программная среда не соответствует современным требованиям. По словам советника директора Фонда развития интернет-инициатив Дмитрия Алтухова, основная цель «Открытой мобильной платформы» заключается в том, чтобы упростить энтузиастам и специалистам процесс создания веб-приложений. К сожалению, Gecko для таких целей не подходит, поэтому выбор был сделан в пользу Chromium.

По мнению экспертов, браузеры на базе Chromium обеспечивают лучшую поддержку программных интерфейсов для создания пользовательских расширений, чем превосходят решения на базе Gecko. Напомним, Chromium считается бесплатным проектом, которые разрабатывается командой энтузиастов, но на самом деле речь идёт о продукте компании Google, ну а это один из титанов, поддерживающих мировой технологический диктат со стороны США. Похоже, выхода у разработчиков «Авроры» нет, поскольку на создание альтернативного движка могут уйти годы. Трудно подсчитать, сколько потребуется специалистов, не говоря уже о размере бюджета. А ведь результат ещё и может оказаться неудовлетворительным, а значит пока на смелые эксперименты нет средств, возможностей и времени. Как стало известно, «Открытая мобильная платформа», сотрудники которой занимаются разработкой «Авроры», разместили на HeadHunter три новые вакансии. Согласно описанию, компании требуется специалист, обладающий навыками разработки браузера на основе Chromium. Заработная плата не указана, ну а сотрудники требуется в Нижнем Новгороде, Москве и Санкт-Петербурге. Представители «Открытой мобильной платформы» уже подтвердили, что занимаются разработкой браузера на основе Chromium, но не готовы назвать сроки его появления в открытом доступе. В настоящее время некоторые клиенты уже получили предварительную версию браузера и занимаются его тестированием.

Несмотря на то, что речь идёт о популярном движке, создание современного браузера на его основе потребует значительных финансовых затрат. Представители «Открытой мобильной платформы» полагают, что расходы могут составить от 15 до 20 миллионов рублей. Будет задействована команда от 10 до 20 специалистов, а создание нового браузера может затянуться на полтора года. Есть мнение, что в итоге команду придётся расширить до 30 человек, но в настоящее время информации на этот счёт слишком мало. Эксперты уверены, что использование движка Chromium связано с антироссийскими санкциями. После того как Google и Apple начали блокировать российские приложения в своих магазинах, веб-приложения стали особенно популярны, позволяя обходить санкционные ограничения. Ну а поскольку аудитория «Авроры» расширяется, то будет логичнее дать пользователям более широкие возможности для создания контента. По мнению специалистов, разработка приложений для российской ОС движется слишком медленно, ведь в настоящее время доступно всего 80 различных утилит. Это слишком мало для рядового потребителя, а значит потребуется привлечь к разработке энтузиастов и увеличить количество доступного ПО на несколько порядков. Часть проблем на себя возьмёт новый браузер, который сможет использовать тысячи популярных приложений.