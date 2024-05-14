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Bublik1
Китайские учёные разработали сверхдешёвый материал для выпуска чипов, снизив зависимость от США
Речь идёт о новом полупроводниковом материале танталате лития

Ведущие специалисты по обе стороны океана уверены в том, что торговая война между США и Китаем обойдётся человечеству очень дорого и мешает развитию технологического прогресса. Вместо того чтобы развивать совместные проекты обе страны сосредоточены на противостоянии и попытке нанести противнику как можно более болезненный удар. Для Америки противостояние важно с геополитической точки зрения, поскольку власти не хотят потерять рычаги влияния в технологическом секторе и пытаются замедлить развитие полупроводниковой отрасли потенциальных конкурентов. Для Китая торговая война сродни выживанию, а многие аналитики уверены, что победителя в конфликте не будет. В данном случае всё сводится к тому, чтобы нанести противнику как можно больший урон, без существенного влияния на собственный бизнес. Ну а с этим всё очень плохо. К примеру, в Белом доме запретили NVIDIA поставлять в Китай высокопроизводительные чипы для обучения ИИ, а после и заблокировали продажи настольной видеокарты GeForce RTX 4090. Учитывая тот факт, что в 2024 состоится релиз новой архитектуры, под ограничения попадает сразу несколько графических чипов. 

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Для NVIDIA происходящее крайне невыгодно, поскольку ранее Китай интегрировал значительную долю прибыли. Чем сильнее будет давить Америка, тем быстрее власти Поднебесной создадут собственные аналоги, что приведёт к полному отказу от продукции NVIDIA. Обе стороны осознают опасности, поэтому ограничения вводятся медленно. В 2023 Китай осложнил доступ иностранных компаний к целому ряду полупроводниковых материалов. Полный запрет не вводился, но со временем меры противодействия будут становиться всё более суровыми. На прошлой неделе стало известно о том, что китайская Huawei больше не сможет закупать процессоры Intel, ну а это создаст американской компании новые проблемы, поскольку Huawei входит в тройку лидеров по продажам ноутбуков на местном рынке. Как уже было сказано выше, никто из оппонентов не может остановиться, поскольку на кону стоит слишком многое, а значит обе стороны будут искать альтернативные решения, пытаясь нивелировать санкционные ограничения. К примеру, США удалось заставить тайваньскую TSMC начать строительство в Аризоне сразу трёх заводов по выпуску высокопроизводительных чипов. Что же, ответ не заставил себя ждать, ведь на днях стало известно, что китайские учёные создали новый метод массового производства оптических микросхем, который позволит обойти целый ряд действующих ограничений. 

По данным источников, методика уже активно применяется в суперкомпьютерах и центрах обработки данных и основана на использовании танталата лития (LiTaO3), который прост в изготовлении и интересен для производства полупроводников. Исследователи пишут, что именно фотонные интегральные схемы (PIC) являются основой для обработки и передачи информации с использованием оптических технологий. Они применяются в оптоволоконных сетях и фотонных вычислениях, обеспечивая высокую скорость передачи данных и низкое энергопотребление. Для изготовления PIC применяют самые разнообразные материалы, но часть из них находится под санкциями, что осложняет доступ к ним со стороны материкового Китая. Некоторые из доступных материалов слишком дорогие для массового производства, тогда как найденная альтернатива обладает низкой стоимостью и потенциалом для выхода на международный рынок. По словам исследователей, альтернативный материал для производства PIC позволяет осуществить дешёвое массовое производство без внесения изменений в традиционные коммерческие методы производства полупроводников. Оказывается, танталат лития уже какое-то время задействован для выпуска радиочастотных фильтров 5G и доступен для коммерческого заказа. При этом упор делается на то, что в некоторых случаях новый материал оказывается даже лучше более привычного ниобата лития.

Технология изготовления PIC на основе танталата лития включает использование литографии в глубоком ультрафиолете с последующим травлением пластин. Данное решение позволяет Китаю уменьшить воздействие ограничений со стороны США, которые делают всё, чтобы осложнить инженерам из Поднебесной доступ к передовому оборудованию и материалам для его изготовления. Отмечается, что компания Novel Si Integration Technology уже наладила выпуск 8-дюймовых пластин на основе танталата лития. Производство разворачивается под эгидой Шанхайского института и финансируется со стороны государства. Разработчики уверены, что в ближайшее время не только насытят собственный рынок более дешёвыми аналогами полупроводниковой продукции, но и выйдут на мировой рынок. Аналитики полагают, что со временем Китай догонит Тайвань по уровню технологий, а вот с выходом на международный рынок могут возникнуть сложности. В пример приводятся новые ограничения, который были введены 13 мая. На этот раз удар пришёлся по экспорту электрокаров, а новые автомобили, которые будут заводиться в США, получат 100% пошлину. Таким образом американцы устраняют самого сильного конкурента, ну над аналогичным решением раздумывают европейские лидеры. Очевидно, что без последствий такое решение не обойдётся, ну а это очередной обмен любезностями, который стал следующим этапом торговой войны. 

#полупроводники #технологии #торговая война #торговая война китай и сша
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