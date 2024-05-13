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Bublik1
Microsoft без лишнего шума разблокировала обновления Windows и Office для пользователей из РФ
А между тем подобные действия не укладываются в санкции, к которым присоединилась Microsoft

Путь Microsoft на российский рынок был долгим и довольно непростым. Операционные системы Windows 95 и Windows 98 по большей части существовали в виде пиратских, а лицензионную версию было трудно встретить даже на государственных предприятиях. Со временем американской корпорации удалось убедить российские власти в том, что пиратский контент нарушает международные правила, а в какой-то момент закупки лицензионного контента со стороны государственных органов и бизнеса позволили Софтверному гиганту выйти на стабильную прибыль в России. Но прежде чем это стало реальностью, американская корпорация инвестировала в рекламу и лоббирование своих интересов огромные суммы денег. Сколько точно, вам никто не скажет, но суть сводится к тому, что в какой-то момент даже обычные пользователи начали переходить на лицензионный контент. Положение Microsoft казалось стабильным, поскольку конкурентов не было, а разработки российских компаний не пользовались интересом даже у государственных структур. 

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В 2022 всё резко поменялось, ведь Microsoft стала одной из первых иностранных компаний, заявивших о полном уходе с российского рынка. После этого Софтверный гигант несколько раз тихо возвращался, но всегда вынужден был давать заднюю, поскольку находится под давлением со стороны собственного правительства. Судя по всему, аналитики в Белом доме не осознают, что санкции привели к формированию целого ряда независимых российских разработчиков, которые уже сегодня стали для американских компаний большой проблемой. Пока иностранные разработчики софта вынуждены гордо стоять за дверями, отечественные программисты развивают свои продукты и со временем доведут их до уровня популярных во всём мире аналогов. Если судить по действиям Microsoft, то там прекрасно понимают последствия для своего бизнеса, но ничего не могут сделать. Дядюшка Сэм никогда не признаёт собственных ошибок, ну а в итоге места для манёвра остаётся не так много. По данным российской прессы, не так давно Microsoft в одностороннем порядке разблокировала получение обновлений для своей продукции на территории России. 

Напомним, ранее Софтверный гигант сделал получение новых версий ПО и обновлений безопасности невозможным даже для лицензионного контента. Многие российские пользователи всегда предпочитали игнорировать любые обновления, но некоторые даже после введения санкций начали использовать VPN для решения сложившейся проблемы. По информации ассоциации разработчиков ПО «Руссофт», жители России снова получили возможность обновить не только Windows, но и Office. Российские эксперты отмечают, что всё это произошло неофициально, тогда как публичная позиция Microsoft осталась неизменной. Подобные действия легко объяснимы, ведь потеря российского рынка не сулит американцам ничего хорошего. Прежде всего янки пытаются зацепиться за любую возможность, позволяющую сохранить присутствие в России. Руководство компании надеется на лояльную аудиторию, ориентирующуюся на узнаваемые бренды. Очевидно, что замены Windows для домашних компьютеров отечественные разработчики предоставить не в силах. 

Существующие аналоги слишком дорогие и не имеют нужного функционала, а целый ряд актуальных операционных систем пока не может заменить Windows, а значит после снятия санкций ноутбуки и готовые ПК иностранной сборки продолжат активную экспансию на рынок РФ. На самом деле всё это никуда не уходило, просто процент лицензионного контента стал меньше. Эксперты полагают, что очень многое решает время, поскольку за последние два года российские пользователи увеличили закачки пиратского ПО и операционных систем. После снятия санкций продажи точно не будет значительными, ну а основная часть проблем связана с государственным сектором и крупными компаниями. Здесь Microsoft получала львиную долю выручки, но с недавних пор все эти и многие другие структуры переходят на отечественные аналоги ОС и программного обеспечения. Как уже было сказано выше, основная часть отечественного ПО не годится для повседневного использования на домашнем компьютере, но способна выполнять задачи, стоящие перед госсектором и бизнесом. В прессе пишут, что в последнее время американская компания пытается вести дела с российскими предпринимателями в частном порядке. Официально, кроме санкций Microsoft ничего предложить не может, но в беседе с заинтересованными лицами оговаривает возможность работы заблокированных приложений, продления лицензии и получения других услуг. В целом аналитики полагают, что очень многое будет зависеть от того, насколько долго продлятся санкции. Если ограничения не снимут ещё два года, то возврата Microsoft на компьютеры госсектора и российского крупного бизнеса уже не будет. Российские власти внесли все необходимые законодательные поправки, а значит у американцев остаётся совсем немного возможностей для манёвра. Судя по всему, отказываться даже от таких крох янки не хотят. Ну а аналитики полагают, что на кону международный престиж. Сегодня за происходящим смотрят десятки крупных стран, ну а решения американских властей уже привели к тому, что многие задумались о создании суверенной программной базы, где места Microsoft и другим международным компаниям уже не будет. 

#microsoft #санкции #windows
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