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Bublik1
MSI и ASUS замечены в отказе от гарантийного обслуживания сгоревших видеокарт GeForce RTX 4090
Сервис-центр ASUS потребовал за ремонт 2750 долларов, хотя новая GeForce RTX 4090 стоила геймеру всего 2050 долларов.

До выхода нового поколения графических чипов осталось ровно полгода. Обычно в это время производители уже находятся на финальном этапе тестирования, а спрос на видеокарты в рознице сильно падает. Именно поэтому конец весны и начало лета считается лучшим временем покупки видеокарты, поскольку цены на данную продукцию резко снижаются.

По крайней мере так было раньше, но сегодня мы видим, что NVIDIA и AMD никуда не торопятся, предпочитая удерживать стоимость видеокарт на рекомендованном уровне. У геймера, который не в курсе релизов ноября 2024 года, может сложиться впечатление, что новых видеокарт уже не будет, но мы с вами понимаем, что причиной всему является обычная человеческая жадность. 

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Дженсен Хуанг стал получать слишком много денег, поэтому для него игровой сегмент перестал быть критическим. Доходы от продажи чипов для обучения ИИ растут, ну а геймеры будут платить, ведь выбора всё равно нет. Лиза Су могла бы исправить положение, но не хочет или не может этого сделать. Нас уже не волнуют проблемы, с которыми сталкивается глава AMD, ведь рыночная доля этой компании постоянно снижается. Убеждать любителей компьютерных игр покупать видеокарты Radeon становится всё сложнее, ну а такими темпами геймеры и вовсе забудут о красных. На самом деле говорить о том, что ничто не предвещает скорого выхода настольной графики нового поколения, будет неверно.

Давно известно, что GeForce RTX 4090 оказалась одной из самых проблемных видеокарт NVIDIA за несколько десятков лет. Сотни флагманов сгорает в месяц, но до недавнего времени производителям удавалось удерживать ситуацию под контролем. Было принято решение оказывать бесплатный ремонт или делать полную замену подгоревших GeForce RTX 4090, но в последнее время партнёры NVIDIA начали вести себя странно. Недавно сообщалось, что MSI отказалась ремонтировать гарантийную видеокарту со сгоревшим разъёмом 12VHPWR. Названа была смехотворная причина. Якобы, пользователь плохо прижал кабель питания, а значит сам виноват в том, что его видеокарта вышла из строя. 

Всё это может вылиться в массовый иск, если производители не возьмут себя в руки, но пока всё идёт к тому, что эти ребята хотят сэкономить немного денег, отказывая в обслуживании обычным геймерам. Об очередном конфликте с сервис-центром сообщил пользователь из Канады. Владелец GeForce RTX 4090 производства ASUS заметил, что у него сломан пластиковый зажим, фиксирующий максимальный прижим видеокарты. Если бы такой казус случился с любой другой видеокартой, то никто бы не стал переживать, но флагман NVIDIA очень нежный, поэтому пользователь решил устранить поломку, пока вся видеокарта не сгорела из-за плохого прижима. Как же он был удивлён, когда ремонтная мастерская выставила счёт, потребовав заплатить 2750 долларов. Владелец попытался добиться справедливости, ведь новая видеокарта обошлась ему в 2050 долларов. После непродолжительной переписки представители ASUS согласились снизить стоимость ремонта на целых 30%, но даже такой расклад событий было сложно назвать нормальным. 

Ремонт разъёма питания не может стоить так дорого, но в сервис-центре заявили, что видеокарта не работает и отказались от дальнейшего снижения своих услуг. Пожалуй, если бы владелец флагмана NVIDIA опустил руки, то ему бы пришлось идти в магазин за новой видеокартой, поскольку сервис-центр отказывался даже выдавать ему лежащую в мастерской плату с графическим чипом. В данном случае победило упорство, ведь геймер связался с руководителем отделения ASUS, после чего ему были предложены крайне выгодные условия, согласно которым видеокарта остаётся в мастерской на условиях обратного выкупа. Проще говоря, пользователь получил за свою GeForce RTX 4090 ровно 2050 долларов, которые были за неё уплачены первоначально. Неясно, какой будет его следующая видеокарта, но тот факт, что партнёры NVIDIA всё чаще пытаются уйти от ответственности, не внушает оптимизма.

Эксперты отмечают, что производители не виноваты в проблемах, которые возникают с GeForce RTX 4090, ведь нести ответственность за свои ошибки должен именно Дженсен Хуанг. Похоже, NVIDIA перестала компенсировать партнёрам полную стоимость сгоревших видеокарт, поскольку мы видим уже не первый случай отказа в бесплатном ремонте или замене. 

Напомним, специалисты считают традиционное крепление флагмана недостаточным. Прежде чем запускать компьютер с GeForce RTX 4090, требуется убедиться в том, что прижим максимально полный. Некоторые производители заранее указывают, что использовать сторонние кабеля питания не допустимо. В этом случае покупка более надёжного, по вашему мнению, соединения может привести к отказу от гарантии. Ну а если никаких специальных условий нет, то стоит докупить максимально надёжный кабель 12VHPWR.

После того как вы добились максимальной прижимной силы, обязательно установите специальные подпорки, которые будут фиксировать видеокарту. Флагман очень тяжёлый и оказывает негативное влияние на материнскую плату. Кроме того, если вы захотите перенести свой компьютер, то крепление может расшататься. GeForce RTX 4090 вполне способна сгореть, ну или треснуть. Оба варианта неприемлемы, ну а для многих владельцев самой дорогой видеокарты на планете покупка и установка превратились в сложный квест.

Будем надеяться, что в 2024 NVIDIA уже учла все ошибки, а новый флагман окажется не таким ненадёжным, как GeForce RTX 4090.

#asus #msi #geforce rtx 4090
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ASUS потребовала $3758 у владельца RTX 4090 за ремонт разъема
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