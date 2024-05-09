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Bublik1
Российские миллиардеры устали от непредсказуемых действий ЕС и хотят вернуть свои деньги на родину
Многие уже несколько лет пытаются обходить санкции, но делать это становится всё труднее

После начала СВО стало очевидно, что многие граждане РФ сильно недооценили особенности европейской демократии и правовых основ государственности. Как оказалось, правила работают только тогда, когда они выгодны своим создателям, ну а при необходимости решения властей оказываются выше международного права и даже действующих законов Евросоюза. Вообще, явные прецеденты, свидетельствующие о довольно странном мышлении европейских элит, были замечены и ранее. С подачи США здесь блокировались миллиарды долларов, принадлежащие Ирану, Ираку, Венесуэле, Сирии, Ливии и другим странам. Европа до сих пор не вернула всё это законным владельцам, давая пространные объяснения, ну а слепое доверие к указанным выше правовым основам и вовсе казалось удивительным. В 2022 против России было введено больше санкций, чем против любой другой страны за всю историю существования человечества. Демократическая Европа заблокировала сотни миллиардов бюджетных денег Центробанка, а также миллионы, принадлежащие обычным гражданам. 

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Это были представители бизнеса, культуры и общественные деятели, которые так или иначе замечены в связях с российскими властями. Активы тысяч людей были заморожены, а вместе с ними стали недоступны купленные квартиры, виллы и другое имущество. Даже аналитики не готовы назвать точную сумму, которая была потеряна в результате санкций, но самый заметный удар европейская правовая система нанесла по миллиардерам. Поскольку таковых было не так много, то потери богатейших людей России подробно описывались в прессе, а диванные аналитики смаковали происходящее, обвиняя обе стороны в неискренности. Европейцы явно пошли против своих правил, тогда как сами миллиардеры десятилетиями выводили деньги из своей страны, инвестируя их в чужую экономику. Сочувствия от обычных россиян зажиточные граждане не добились, а некоторые даже отправились в судебные инстанции. В ходе слушаний несколько миллиардеров даже смогли опротестовать внесение в списки, но по большей части санкции продолжают работать. 

Похоже, мы становимся свидетелями возвращения крупных капиталов на родину. По данным российских источников, ссылающихся на неназванных миллиардеров, состоятельные бизнесмены находятся в стадии репатриации активов из-за рисков новых санкций и их полной конфискации поборниками права и демократии из Европы. Похоже, речь не идёт о добровольном акте, а сами миллиардеры утверждают, что не видят другого выхода. По их словам, они перемещают активы, бизнес и намерены сменить место жительства, окончательно переехав в Россию. Сроки репатриации не называются, также как неясно, кто из миллиардеров решил пойти на такой рискованный поступок. Эксперты отмечают, что многие состоятельные граждане РФ рассказывают о сложностях, возникающих за рубежом. Сохранять нейтралитет становится всё сложнее, как и удерживать активы от наложения санкций. Привычные схемы перестают действовать, поскольку Кипр и Швейцария больше не предоставляют услуг по управлению семейными трастами. Некоторые предприниматели перемещают свои активы в Объединённые Арабские Эмираты, но в Bloomberg отмечают, что большая часть всё же выберет Россию. В настоящее время между ОАЭ и РФ царит взаимопонимание, но всё может измениться, а значит снова придётся думать о сохранности собственных средств. Ну а на родине точно никто ни у кого ничего отнимать не будет, хотя всем очевидно, что уставной капитал и был заработан не совсем честным путём. 

Аналитики отмечают, что миллиардеры пытаются выбрать наиболее спокойную гавань, где степень предсказуемости властей максимально прогнозируемая. В настоящее время нет ни одного региона, в котором данный показатель может быть на равных или выше, чем в России. Отмечается, что решение о репатриации крупных состояний будет иметь долгосрочное воздействие на экономику России. Далеко не все деньги будут пущены в оборот, поскольку некоторые состоятельные граждане предпочтут хранить их в наличном виде в специализированных защищённых ячейках, не желая доверять банкам или другим финансовым организациям. Напомним, в настоящее время в Европе не прекращаются попытки отнять и поделить российские активы. На этой неделе Шольц заявил, что политики находятся на финальных стадиях согласования решения о конфискации доходной части, поступающей на заблокированные счета Центробанка. Это не меньше 2 миллиардов долларов в год, ну а 90% средств передадут Киеву, тогда как 10% оставят себе. Даже местные аналитики полагают, что подобные действия будут иметь негативные последствия на инвестиционный климат в Европе. Местная валюта будет считаться токсичной, ну а в итоге Европейский союз потеряет намного больше, чем получит. К тому же, после завершения СВО деньги всё равно русским придётся отдавать. 

#санкции #экономика #миллиардеры #экономика рф
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