Многие уже несколько лет пытаются обходить санкции, но делать это становится всё труднее

После начала СВО стало очевидно, что многие граждане РФ сильно недооценили особенности европейской демократии и правовых основ государственности. Как оказалось, правила работают только тогда, когда они выгодны своим создателям, ну а при необходимости решения властей оказываются выше международного права и даже действующих законов Евросоюза. Вообще, явные прецеденты, свидетельствующие о довольно странном мышлении европейских элит, были замечены и ранее. С подачи США здесь блокировались миллиарды долларов, принадлежащие Ирану, Ираку, Венесуэле, Сирии, Ливии и другим странам. Европа до сих пор не вернула всё это законным владельцам, давая пространные объяснения, ну а слепое доверие к указанным выше правовым основам и вовсе казалось удивительным. В 2022 против России было введено больше санкций, чем против любой другой страны за всю историю существования человечества. Демократическая Европа заблокировала сотни миллиардов бюджетных денег Центробанка, а также миллионы, принадлежащие обычным гражданам.

реклама

Это были представители бизнеса, культуры и общественные деятели, которые так или иначе замечены в связях с российскими властями. Активы тысяч людей были заморожены, а вместе с ними стали недоступны купленные квартиры, виллы и другое имущество. Даже аналитики не готовы назвать точную сумму, которая была потеряна в результате санкций, но самый заметный удар европейская правовая система нанесла по миллиардерам. Поскольку таковых было не так много, то потери богатейших людей России подробно описывались в прессе, а диванные аналитики смаковали происходящее, обвиняя обе стороны в неискренности. Европейцы явно пошли против своих правил, тогда как сами миллиардеры десятилетиями выводили деньги из своей страны, инвестируя их в чужую экономику. Сочувствия от обычных россиян зажиточные граждане не добились, а некоторые даже отправились в судебные инстанции. В ходе слушаний несколько миллиардеров даже смогли опротестовать внесение в списки, но по большей части санкции продолжают работать.

Похоже, мы становимся свидетелями возвращения крупных капиталов на родину. По данным российских источников, ссылающихся на неназванных миллиардеров, состоятельные бизнесмены находятся в стадии репатриации активов из-за рисков новых санкций и их полной конфискации поборниками права и демократии из Европы. Похоже, речь не идёт о добровольном акте, а сами миллиардеры утверждают, что не видят другого выхода. По их словам, они перемещают активы, бизнес и намерены сменить место жительства, окончательно переехав в Россию. Сроки репатриации не называются, также как неясно, кто из миллиардеров решил пойти на такой рискованный поступок. Эксперты отмечают, что многие состоятельные граждане РФ рассказывают о сложностях, возникающих за рубежом. Сохранять нейтралитет становится всё сложнее, как и удерживать активы от наложения санкций. Привычные схемы перестают действовать, поскольку Кипр и Швейцария больше не предоставляют услуг по управлению семейными трастами. Некоторые предприниматели перемещают свои активы в Объединённые Арабские Эмираты, но в Bloomberg отмечают, что большая часть всё же выберет Россию. В настоящее время между ОАЭ и РФ царит взаимопонимание, но всё может измениться, а значит снова придётся думать о сохранности собственных средств. Ну а на родине точно никто ни у кого ничего отнимать не будет, хотя всем очевидно, что уставной капитал и был заработан не совсем честным путём.

Аналитики отмечают, что миллиардеры пытаются выбрать наиболее спокойную гавань, где степень предсказуемости властей максимально прогнозируемая. В настоящее время нет ни одного региона, в котором данный показатель может быть на равных или выше, чем в России. Отмечается, что решение о репатриации крупных состояний будет иметь долгосрочное воздействие на экономику России. Далеко не все деньги будут пущены в оборот, поскольку некоторые состоятельные граждане предпочтут хранить их в наличном виде в специализированных защищённых ячейках, не желая доверять банкам или другим финансовым организациям. Напомним, в настоящее время в Европе не прекращаются попытки отнять и поделить российские активы. На этой неделе Шольц заявил, что политики находятся на финальных стадиях согласования решения о конфискации доходной части, поступающей на заблокированные счета Центробанка. Это не меньше 2 миллиардов долларов в год, ну а 90% средств передадут Киеву, тогда как 10% оставят себе. Даже местные аналитики полагают, что подобные действия будут иметь негативные последствия на инвестиционный климат в Европе. Местная валюта будет считаться токсичной, ну а в итоге Европейский союз потеряет намного больше, чем получит. К тому же, после завершения СВО деньги всё равно русским придётся отдавать.