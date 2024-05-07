Речь идёт о так называемой доходной части, которая начисляется в виде ежегодных процентов

Судя по всему, даже сегодня никто точно не знает, сколько точно российских денег удалось заблокировать союзникам США после начала СВО. В одних источниках сказано, что речь идёт о 300 миллиардах долларах, тогда как другие упрямо утверждают, что столько у Центробанка на зарубежных счетах не было. При этом все сходятся во мнении, что американские власти контролируют только небольшую часть, тогда как основной пакет располагается в Европе. Указывается, что от 180 до 200 миллиардов евро находится в распоряжении бельгийской группы Euroclear, но и здесь есть масса расхождений. Ясно одно, поборники частной собственности, веками рассказывающие о незыблемости демократии и правовых основ Западного мира, готовы переписать свои же правила для получения доступа к российским миллиардам.

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Разговоры о конфискации указанных выше средств идут давно, но до сих пор решения не найдено. За последние два года с самыми разнообразными предложениями выступали как лидеры европейских стран, так и крупные политические деятели. Например, Жозеп Боррель активно ратует за то, чтобы все 300 миллиардов отнять и поделить. Ну а поскольку сделать это на основании законных механизмов никак не выходит, то в какой-то момент глава европейской демократии предложил наложить лапу на так называемую доходную часть. Представители Euroclear неохотно озвучивают ключевые данные, но в начале 2024 года было сказано, что от находящихся в распоряжении фонда активов получено 2 или 3 миллиарда долларов (или евро). К публикациям точных цифр стоит относиться с большим сомнением, поскольку данные сильно разнятся, а крупные иностранные таблоиды то и дело путаются в показаниях. Сколько бы в Бельгии не смогли заработать, все эти деньги предлагается отнять и использовать на те или иные нужды. Несколько месяцев назад по итогам встречи европейских лидеров было решено отдать средства на поддержку промышленного и финансового сектора ЕС, но вчера с неожиданными заявлениями выступил Шольц. Канцлер Германии улыбался на камеру и явно делал вид, что всё идёт по плану.

Шольц пояснил, что переговоры о конфискации так называемых непредвиденных доходов с российских активов идут успешно. В настоящее время европейские лидеры достигли консенсуса и согласны с тем, что несколько миллиардов в год можно конфисковать на законных основаниях. Уже совсем скоро будет представлен проект совместной резолюции, в рамках которой будет определено участие каждого государства, а также указаны подробности экспроприации российских активов. Канцлер уверяет, что примерно 90% всех денег пойдут напрямую Киеву, тогда как оставшиеся 10% достанутся Евросоюзу. Других подробностей Шольц не представил, но уже спустя несколько часов появились слухи о том, что ни о каком консенсусе речь не идёт. Прежде всего недовольны владельцы бельгийского фонда. Представители Euroclear требуют от Евросоюза гарантий, которые позволят покрыть судебные издержки, а также обеспечат приток средств в случае необходимости вернуть все деньги России. Давать такие гарантии в Брюсселе не хотят, поскольку и сами не верят в то, что аферу можно провернуть без каких-либо рисков.

Но даже если Euroclear согласится перечислить накопившиеся проценты по вкладам, то против выступают многие страны ЕС. Венгрия и Словакия точно не поддерживают подобную идею, но есть все основания полагать, что это только часть государств, высказывающих сомнения на этот счёт. Европейские аналитики открыто говорят о недопустимости конфискации иностранных денег, поскольку подобный акт создаст опасный прецедент. Европейская валюта и без того теряет конвертируемость на мировом рынке, ну а после того, как Брюссель отнимет чужую собственность, евро может попасть в число токсичных валют. Держать накопления в евро станет опасно, поскольку Евросоюз в любой момент может наложить на них лапу, отняв или заблокировав активы. Всё это отразится на инвестиционном фоне, а также окажет негативный эффект на экономику Старого света. Эксперты рекомендуют властям воздержаться от плана конфискации и заняться насущными проблемами. Добавим, что российские власти обещают симметричный ответ. Это значит, что под удар попадут многие международные компании, которые ведут бизнес в РФ и дружественных странах. Прежде всего Россия наложит арест на имущество этих компаний на своей территории, но также может потребовать аналогичных действий в Ките, Индии и других регионах. Даже если арестовывать никто ничего не станет, негативный фон отразиться на доходах и продажах по всему миру. Инвесторы будут с опаской смотреть на компании, которые находятся в подвешенном состоянии, ну а это только усугубит геополитический конфликт.