Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Шольц заявил, что лидеры Европы договорились о механизме конфискации российских активов
Речь идёт о так называемой доходной части, которая начисляется в виде ежегодных процентов

реклама

Судя по всему, даже сегодня никто точно не знает, сколько точно российских денег удалось заблокировать союзникам США после начала СВО. В одних источниках сказано, что речь идёт о 300 миллиардах долларах, тогда как другие упрямо утверждают, что столько у Центробанка на зарубежных счетах не было. При этом все сходятся во мнении, что американские власти контролируют только небольшую часть, тогда как основной пакет располагается в Европе. Указывается, что от 180 до 200 миллиардов евро находится в распоряжении бельгийской группы Euroclear, но и здесь есть масса расхождений. Ясно одно, поборники частной собственности, веками рассказывающие о незыблемости демократии и правовых основ Западного мира, готовы переписать свои же правила для получения доступа к российским миллиардам. 

реклама

Разговоры о конфискации указанных выше средств идут давно, но до сих пор решения не найдено. За последние два года с самыми разнообразными предложениями выступали как лидеры европейских стран, так и крупные политические деятели. Например, Жозеп Боррель активно ратует за то, чтобы все 300 миллиардов отнять и поделить. Ну а поскольку сделать это на основании законных механизмов никак не выходит, то в какой-то момент глава европейской демократии предложил наложить лапу на так называемую доходную часть. Представители Euroclear неохотно озвучивают ключевые данные, но в начале 2024 года было сказано, что от находящихся в распоряжении фонда активов получено 2 или 3 миллиарда долларов (или евро). К публикациям точных цифр стоит относиться с большим сомнением, поскольку данные сильно разнятся, а крупные иностранные таблоиды то и дело путаются в показаниях. Сколько бы в Бельгии не смогли заработать, все эти деньги предлагается отнять и использовать на те или иные нужды. Несколько месяцев назад по итогам встречи европейских лидеров было решено отдать средства на поддержку промышленного и финансового сектора ЕС, но вчера с неожиданными заявлениями выступил Шольц. Канцлер Германии улыбался на камеру и явно делал вид, что всё идёт по плану.

Шольц пояснил, что переговоры о конфискации так называемых непредвиденных доходов с российских активов идут успешно. В настоящее время европейские лидеры достигли консенсуса и согласны с тем, что несколько миллиардов в год можно конфисковать на законных основаниях. Уже совсем скоро будет представлен проект совместной резолюции, в рамках которой будет определено участие каждого государства, а также указаны подробности экспроприации российских активов. Канцлер уверяет, что примерно 90% всех денег пойдут напрямую Киеву, тогда как оставшиеся 10% достанутся Евросоюзу. Других подробностей Шольц не представил, но уже спустя несколько часов появились слухи о том, что ни о каком консенсусе речь не идёт. Прежде всего недовольны владельцы бельгийского фонда. Представители Euroclear требуют от Евросоюза гарантий, которые позволят покрыть судебные издержки, а также обеспечат приток средств в случае необходимости вернуть все деньги России. Давать такие гарантии в Брюсселе не хотят, поскольку и сами не верят в то, что аферу можно провернуть без каких-либо рисков. 

Но даже если Euroclear согласится перечислить накопившиеся проценты по вкладам, то против выступают многие страны ЕС. Венгрия и Словакия точно не поддерживают подобную идею, но есть все основания полагать, что это только часть государств, высказывающих сомнения на этот счёт. Европейские аналитики открыто говорят о недопустимости конфискации иностранных денег, поскольку подобный акт создаст опасный прецедент. Европейская валюта и без того теряет конвертируемость на мировом рынке, ну а после того, как Брюссель отнимет чужую собственность, евро может попасть в число токсичных валют. Держать накопления в евро станет опасно, поскольку Евросоюз в любой момент может наложить на них лапу, отняв или заблокировав активы. Всё это отразится на инвестиционном фоне, а также окажет негативный эффект на экономику Старого света. Эксперты рекомендуют властям воздержаться от плана конфискации и заняться насущными проблемами. Добавим, что российские власти обещают симметричный ответ. Это значит, что под удар попадут многие международные компании, которые ведут бизнес в РФ и дружественных странах. Прежде всего Россия наложит арест на имущество этих компаний на своей территории, но также может потребовать аналогичных действий в Ките, Индии и других регионах. Даже если арестовывать никто ничего не станет, негативный фон отразиться на доходах и продажах по всему миру. Инвесторы будут с опаской смотреть на компании, которые находятся в подвешенном состоянии, ну а это только усугубит геополитический конфликт. 

#россия #финансы #санкции #экономика
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Израиль снимает с вооружения системы ПВО Patriot из-за частых проблем с "дружественным огнём"
4
Через сколько лет нужно менять смартфон, и какие данные не стоит доверять старому телефону
+
FT: Европа опасается роста активности российских диверсантов
9
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
9
Hubble Network заявила об успешной связи Bluetooth-устройств на расстоянии 600 км
3
Steam стал предлагать возврат денег за Helldivers 2 даже после двух часов игры
+
Иран начинает основной этап строительства первого энергоблока АЭС Карун в 2024 году
1
Температура дешевого термоядерного реактора стартапа Zap Energy достигла 37 миллионов градусов
+
VK, Сбер и Яндекс прекращают переговоры по созданию российской ОС
1
В России создан уникальный автокран грузоподъемностью 60 тонн для дорог общего пользования
1
Франция представила беспилотник-камикадзе Veloce 330, который развивает скорость 400 км/ч
+
Астрономы обнаружили, что на планете WASP-76B идут дожди из расплавленного металла и бывает радуга
+
Россияне-релоканты массово возвращаются на Родину
1
Microsoft запускает Edge 125 с функцией управления памятью
+
В установочный процесс Windows 11 24H2 может быть по умолчанию включено шифрование дисков Bitlocker
1
Рендеринг макета OnePlus 13 указывает на изменения в дизайне серии смартфонов
+
GeForce RTX 4080 в 4K не справляется с Unreal Engine 5.4 Gorgeous Industrial Factory Tech Demo
+
Wired: Компания Hydrostor объединяет гигантское хранилище сжатого воздуха с гидроэнергетикой
+
В прошлом году в России открылось рекордное число универмагов за последние восемь лет
+
Новая игра Tomb Raider получит полностью открытый мир
1

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
24
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
301
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
96
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
18
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
15
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
262
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
4
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
1
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
28

Сейчас обсуждают

Nvidia&Intel Hater
12:40
хера там -сидят перед монитором в тех же очках и только так
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Апшеронский скакел
12:39
Осталось только дождаться
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Nvidia&Intel Hater
12:39
но все равно довольно сильные линзы.но конечно не -12
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Апшеронский скакел
12:38
Синие #нефанаты, можете не шиться, у вас всë равно не все дома
Новый BIOS Intel на материнских платах Asus снижает быстродействие процессора Core i9-14900 на 40%
Легенда
12:38
давай
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Nvidia&Intel Hater
12:35
так у тебя где ты dlsdr то восхваляешь не с ютуба .явно с компа и мыло
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Дмитрий Петровский
12:34
так шо 7500f какой нибудь будет не слабее чем 14900к ?
Новый BIOS Intel на материнских платах Asus снижает быстродействие процессора Core i9-14900 на 40%
Денис Борзов
12:32
половина минусов высосана из пальца. качество сборки - ну да, а FHD прям другие люди собирают и на других заводах. высокие цены - вот это неожиданность, однако.
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Шава на Коммунистической
12:32
Чому 'россию" с маленькой буквы? Жёлудь будешь?
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Johan_888
12:31
Да не переживайте вы так, завербуют и отпустят, ну или опустят и отпустят, как повезёт...
Во Владивостоке был задержан американский военный, подозреваемый в краже ₽200 тыс
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем