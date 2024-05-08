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Bublik1
Учёные назвали причину исчезновения воды с Венеры и формирования облаков серной кислоты
Исследователи полагают, что виной всему утечка водорода, сыгравшая с некогда похожей на Землю планетой злую шутку

Принято считать, что вода является одним из самых ключевых компонентов для образования жизни. В теории возможны организмы, которые будут использовать для жизнедеятельности перепады температур, процессы окисления или распада кислот, но пока человечество не обладает возможностями для проверки существующих гипотез. Именно поэтому при изучении планет Солнечной системы и любых отдалённых экзопланет первым делом определяется содержание там воды в жидкой или газообразной форме. Судя по всему, рядом с нами есть целый ряд планет и спутников с высоким содержанием воды. В пример можно привести Европу (спутник Юпитера), где под многокилометровым ледяным покровом могут находиться живые организмы. В ближайшие десять лет учёные хотят узнать больше о содержании воды на Европе, а также планируют запуск высокотехнологичных зондов в самые отдалённые уголки Солнечной системы. Пока космос неохотно делится своими тайнами, но есть вопросы, которые могут остаться нерешёнными даже спустя сотни лет исследований. 

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Одной из таких проблем является загадочная Венера, которая геологически очень похожа на Землю, но сильно отличается от нашей планеты по химическому составу. Сегодня поверхность Венеры представляет собой выжженную пустыню с высокими вулканическими горами, огромными равнинами и каменистыми районами. Она покрыта массивными лавовыми потоками, кратерами от метеоритных ударов и густым слоем атмосферы, которая создаёт давление и температуру, недоступные для жизни. По большей части атмосфера Венеры состоит из углекислого газа, с небольшим количеством азота и другими элементами. Атмосферное давление превышает земное в десятки раз, и приводит к тому, что температура на поверхности Венеры поднимается до 465 градусов по Цельсию. Это самая высокая температура на поверхности планеты в Солнечной системе, даже выше, чем температура на Меркурии, который находится намного ближайшей к Солнцу планете. Кроме того, атмосфера Венеры содержит облака серной кислоты, которые создают ярко-жёлтые и оранжевые оттенки на её поверхности. Эти облака играют важную роль в создании парникового эффекта, удерживая тепло и увеличивая температуру на планете.

Судя по всему, миллиарды лет назад Венера была очень похожа на Землю, а её поверхность была покрыта океанами, морями и реками. В настоящее время на этой планете в 100 000 раз меньше влаги чем на Земле, ну а исследователи пытаются понять, что произошло, и почему Венера стремительно продолжает терять воду. Совсем недавно планетологи из Университета Колорадо в Боулдере обнаружили процесс, называемый диссоциативной рекомбинацией, который объясняет, почему Венера теряет воду гораздо быстрее, чем считалось ранее. Этот процесс приводит к утечке водорода в космос, а в какой-то момент утечка стала такой значительной, что была потеряна атмосфера, а вместо водяных облаков заняли тучи из серной кислоты. В ходе новых исследований удалось выявить процесс рекомбинации молекул HCO+, который ранее не принимался во внимание. Если говорить простым языком, то планета выталкивает огромные объёмы водорода в космос, что и объясняет почти вдвое большую потерю воды, чем ранее предполагалось. Моделирование показывает, что без водорода вода не может образовываться, а сам процесс длиться миллионы или даже миллиарды лет. Как уже указывалось выше, пока доказать теории не удаётся, поскольку требуется отправить на Венеру зонд с химической лабораторией. Случится это не скоро, но интерес к этой планете в научном сообществе растёт, а будущие исследования позволят более глубоко понять её атмосферу, эволюцию и возможность обитаемости.

Венера и Земля

На самом деле Венера – не единственная планета, которая была похожа на Землю, ну а одной из самых больших загадок Солнечной системы является исчезновение воды с поверхности Марса. Доказательства наличия воды на поверхности этой планеты обнаруживаются в виде пересохших русел и каньонов, а также озёрных и речных долин. Расположенные на поверхности планеты ледяные шапки также свидетельствуют о богатстве водных ресурсов в прошлом. В настоящее время, поверхность Марса выглядит как выжженная пустыня, лишённая воды и жизни. Недавние исследования доказали, что значительная часть воды, которая когда-то находилась на Марсе, ушла в космос. Воздействие солнечного ветра и радиации, а также низкая гравитация Марса, способствовали распаду молекул воды на атомы водорода и кислорода. Этот процесс, известный как фотодиссоциация, мог оставить Марс без значительной части его воды, превратив планету в безжизненную пустыню. 

Исследователи полагают, что существуют и другие факторы, которые могли внести свой вклад в исчезновение воды на Марсе. Например, климатические изменения и геологические процессы, такие как вулканизм и образование ледяных куполов, могли привести к перемещению или блокированию воды под поверхностью планеты. Существует также гипотеза о том, что некоторая часть воды Марса всё ещё существует в замёрзшем состоянии под поверхностью в виде ледяных трубок и земляных пород с высоким содержанием влаги. Это значит, что в ходе колонизации Марса человечеству удастся извлечь часть жидкости, получая доступ к необходимой для существования энергии. 

#космос #наука #интересное #исследования #венера
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