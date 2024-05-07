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Bublik1
Фермеры Германии жалуются на украинцев, которые не хотят собирать клубнику даже за деньги
Заработные платы в отрасли слишком низкие, а количество желающих работать стремительно снижается

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Согласно официальным данным, в конце марта 2024 года в Германии были зарегистрированы 1.65 миллиона граждан из Украины. Это на целых 250 тысяч больше, чем годом ранее, а власти констатируют рост числа просителей убежища. Ну а каждый беженец вправе подать прошение на выплату так называемого гражданского пособия. Bürgergeld строго определяется законом и выплачивается в равной степени как местным жителям, так и просителям убежища. Находящиеся в Германии одиночки могут претендовать на получении 563 евро в месяц, тогда как семейным парам гарантированы 506 евро на человека. В зависимости от возраста ребёнка, платят от 357 до 471 евро, а в итоге семья с двумя детьми от 10 до 15 лет имеет постоянный гарантированный доход до 2 тысяч евро в месяц. Это немногим меньше 200 000 рублей, что некоторым нашим читателям может показаться незначительной суммой. Очевидно, что в Германии продукты питания дороже, чем в России, не говоря уже об одежде и услугах. Всё так, вот только в эту сумму не учитываются расходы на проживание. 

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Так, всем украинцам предоставляется жильё, которое может сильно отличаться в плане комфорта. Первоначально речь идёт о лагерях беженцев, после чего просителей убежища заселяют в общежития, а в итоге выдают отдельные квартиры. Арендную плату платит дядюшка Шольц, а в результате из указанных 2000 евро семье требуется заплатить за электричество и интернет. Условия не идеальные, но намного лучше, чем были доступны большей части украинцев на родине, когда за скромные 30 тысяч рублей приходилось по 12 часов стоять у прилавка или работать на производстве. При этом на родине государство за квартиру не оплачивало ни копейки, тогда как кроме указанного выше пособия всем украинцам ещё и предоставляют полную медицинскую страховку. Большая часть лекарств выдаётся бесплатно или стоит до 10 евро, тогда как операции и сложное лечение и вовсе проводится за счёт немецких налогоплательщиков. Всё это мы перечислили для того, чтобы вы понимали логику происходящего в умах граждан Украины. 

Со временем перед беженцами встанет простой выбор: вернуться домой или выйти на работу. Пока же перспектива интеграции в немецкое общество украинцам кажется сомнительной. Причина в том, что после выхода на работу власти прекратят давать пособие и оплачивать аренду квартиры. Ну а поскольку украинцам предлагают только самые низкооплачиваемые рабочие места, то трудиться хотят немногие. Согласно официальным данным, только 20% прибывших больше года назад вышли на работу, ну а сегодня тревогу бьют немецкие фермеры, которые не могут и не хотят платить наёмным работникам слишком много. На страницах Die Welt вышел любопытный репортаж, авторы которого взяли интервью о крупного производителя клубники в Нижней Саксонии. Оказывается, сбор урожая ягод под угрозой срыва, а виной всему ленивые украинцы. Владелец фермерского хозяйства рассказывает, что уже много десятилетий к нему регулярно приезжали целые семьи украинцев, которые помогали в сборе урожая за разумную плату. Ну а поскольку сезон сбора урожая длиться не больше двух месяцев, то за короткий срок семья получала свои деньги, а после возвращалась на родину, заработав несколько тысяч евро. Сегодня подобные суммы украинцев не привлекают, поскольку они могут получить их вообще ничего не делая. Официальное трудоустройство беженцев не интересует, ну скромные выплаты отталкивают даже тех, кто нуждается в средствах. Фермер готов предложить 12.41 евро в час чистыми в рамках 20-часовой или 30-часового графика в неделю. В первом случае удастся заработать около 1000 евро, тогда как во втором – до 1500 евро в месяц. 

Как уже было сказано выше, работать за такие деньги в Германии беженцам нет никакого смысла, поскольку власти тут же снимут все государственные выплаты. В издании пишут, что семья из трёх человек с ребёнком получит за месяц до 3000 евро, но вынуждена будет отдать до 1000 за аренду квартиры. Наличных будет немного больше, чем платит государство, но придётся изрядно потрудиться. Как уже было сказано выше, работать украинцам всё равно придётся, ну а пока фермеры бьют тревогу. Некоторые предлагают лишить украинцев выплат, но пойти на такой шаг власти Германии не могут, поскольку аналогичные суммы получают просители убежища из Сирии и других стран. Остаётся только повышать заработную плату, но здесь стоит вопрос рентабельности. По словам фермера из Нижней Саксонии, платить больше он не может, поскольку в этом случае придётся повышать цену на клубнику. Покупатели не захотят переплачивать, ну а всё это только увеличивает и без того количество нерешаемых вопросов. Пока правительство Германии не отказывается от выплат украинцам и выделило на это порядка 6 миллиардов евро на 2024 год. Сумма действительно большая и могла бы помочь фермерам выйти из кризиса, который команда Шольца создала собственными руками. 

#германия #экономика германии #беженцы в европе
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