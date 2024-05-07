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Bublik1
Apple может купить самого крупного аутсайдера американского рынка электрокаров Rivian
Инсайдеры уверяют, что обе компании находятся на финальных этапах заключения некоего соглашения

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Если верить Илону Маску, то спрос на электрические автомобили по всему миру намного превышает предложение. Миллиардер уверяет, что может продавать практически любое количество транспортных средств в год, а в настоящее время его сдерживают только сложности с масштабируемостью производственных линий. При этом только за 2023 год удалось реализовать 1.8 миллиона машин, тогда как в 2022 количество едва превысило 1.2 миллиона единиц. В текущем году Маск планирует отгрузить 2 миллиона электрокаров, расширяя производство в Китае и других регионах. Сообщается о значительных инвестициях, а в целом рынок автомобилей с электрическим приводом действительно находится на подъёме. Больше половины подобных транспортных средств реализуется в Китае, тогда как спрос заметен на американском и европейском рынках. 

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Аналитики отмечают, что в будущем рынок будет только расти, ну далеко не все производители могут себе позволить остаться на плаву, ведь китайцы наступают. Пожалуй, к числу главных аутсайдеров рынка можно отнести американскую Rivian. На пике популярности акции производителя стоили 172 доллара, тогда как сегодня продаются всего за 10 долларов. За 2023 год Rivian удалось реализовать чуть больше 50 тысяч транспортных средств (внедорожники R1S и пикапы R1T), вот только пока о выходе на рентабельность не может быть и речи. Оказывается, на каждом проданном автомобиле производитель теряет больше 43 тысяч долларов, а в целом Rivian стремительно катится к полному банкротству. По крайней мере так казалось ещё совсем недавно, ведь сегодня в прессе появились слухи о сотрудничестве производителя с компанией Apple. В какой области обе компании будут сотрудничать, не сообщается. Здесь важно обратить внимание на тот факт, что в этом году руководство Apple полностью закрыло собственную программу разработки электрокара. Таким образом есть всего несколько вариантов развития событий. 

Проще всего предположить, что инсайдеры ошибаются, а значит ни о каком совместном бизнесе речь не идёт. Ну а если компании всё же подписали или находятся в шаге от заключения важного соглашения, то с высокой вероятностью яблочной компании проще всего купить все активы Rivian. Выбирать в качестве подрядчика главного аутсайдера рынка нет никакого смысла, но получить уже готовый бизнес за копейки – это в духе покойного Стива Джобса. Неясно, чем завершится сделка, и насколько подобные слухи реальны, но есть все основания полагать, что власти США не хотят допустить банкротства Rivian. На прошлой неделе губернатор штата Иллинойс рассказал о новом инвестиционном плане, который предполагает расширение производства электрокаров. Дж. Б. Притцкер уверен, что инвестиции помогут Rivian выйти из кризиса, а также позволят ускорить ввод в строй новых моделей и повысить рентабельность производства. Всего предприятие в Иллинойсе получит 827 миллионов долларов, которые пойдут на закупку оборудования и постройку дополнительных сборочных цехов. Благодаря этому удастся создать 550 рабочих мест, о чём с гордостью сообщает губернатор.

И всё бы ничего, вот только экспертам подобные инвестиции кажутся странными. Выходит, что в рамках безвозмездной передачи средств на трудоустройство каждого человека Rivian потратит 1.5 миллиона долларов. Если предположить, что сотрудники будут получать 6 тысяч долларов в месяц, то выделенных денег хватит на то, чтобы платить заработную плату 550 людям целых 20 лет. Пожалуй, губернатору штата было бы проще раздать деньги нуждающимся, поскольку в этом случае можно было бы содержать армию бездомных целых два десятилетия. Ну а будущее Rivian вызывает у аналитиков опасения. Специалисты полагают, что в ближайшие несколько лет выйти на полную безубыточность не получится, а в итоге производитель продолжит сжигать инвестиции. О чём вообще думал Дж. Б. Притцкер, сказать сложно, ведь обычно государственное стимулирование для создания одного рабочего места не превышают 100 тысяч долларов. Снизить расходы до 2026 года у Rivian не выйдет, а выделенные средства позволят удержаться на плаву не больше года. В 2026 начнутся продажи бюджетного электрокара R2, который получит ценник в 45 тысяч долларов. Эксперты считают, что в качестве массового такой автомобиль не будет популярным, поскольку стоит слишком дорого. Ну а единственный шанс для Rivian действительно кроется в поглощении со стороны крупной компании. У Apple достаточно средств на то, чтобы проводить самые разнообразные эксперименты. Кроме того, автомобиль с яблочным логотипом будут охотно покупать даже за 100 тысяч долларов, тогда как Rivian сложно назвать популярными. 

#apple #транспорт #rivian
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