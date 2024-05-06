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24-ядерный флагман Intel Core Ultra 9 285K не сможет разгоняться выше 5.5ГГц, что снизит fps в играх
Core Ultra 9 285K будет самым быстрым процессором в новой линейке, которая поступит в продажу этой осенью

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Последние несколько лет рынок процессоров развивался довольно линейно. AMD не спешила с выпуском новых продуктов, тогда как Intel топталась на месте, предлагая процессоры на базе сильно устаревшего 10-нм технологического узла. Уже этой осенью красные перейдут на 3-нм нормы, тогда как синие планирует прыгнуть ещё выше, освоив 2-нм техпроцесс. По крайней мере так сказано в дорожной карте, которую Intel официально представила в 2023 году. Технологический узел 20А станет первым на пути освоения новых вершин, ну а насколько изменится рынок полупроводников в последующие 5 лет, предсказать сложно. Пока же всё внимание сосредоточено на новых продуктах, а инсайдеры рассказывают об инновациях, которые нас ждут уже в 2024 году. Прежде всего нужно понимать, что за названием 20А может стоять как 2-нм, так и 3-нм узел. В настоящее время технологические нормы указываются под именем Intel7, но в реальности относятся к 10-нм узлу. Ну а мы уже видели, как важен для мощных процессоров современный техпроцесс. 

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В сети открыто пишут о проблемах флагманов Intel последних лет, владельцы которых сталкиваются с перегревом и проблемами со стабильностью. От технологического совершенства новой архитектуры Arrow Lake зависит успех всей компании, ну а сегодня инсайдеры поделились новыми подробностями самого быстрого процессора 2024 года. Судя по последним слухам, это будет Core Ultra 9 285K, который получит 8 больших и 16 малых ядер. Так вот, прямой наследник Core i9-14900K может немного разочаровать фанатов Intel, ведь его тактовые частоты окажутся значительно ниже ожиданий. Напомним, сегодня в продаже можно встретить Core i9-14900KS, тактовая частота которого из коробки равна 6.2 ГГц. Подобный разгон доступен только при наличии качественной системы охлаждения, ну а Core i9-14900K разгоняется до 6 ГГц на трёх ядрах. Увы, но 24-ядерный Core Ultra 9 285K остановится на 5.5 ГГц, что ощутимо меньше, чем предлагают процессоры текущего поколения. 

Эксперты пока не готовы делать окончательные выводы, но многие опасаются, что подобное решение окажет крайне негативный эффект на однопоточную производительность. Именно эта переменная определяет потенциал того или иного процессора в играх, ну а всё это не сулит Intel ничего хорошего. Предполагается, что проблему удастся решить за счёт увеличения количества кэш-памяти. Так, новые производительные ядра получат 3 Мб кэщ-памяти, что на целых 50% больше, чем предлагают актуальные Raptor Cove. Кстати, это в целых 3 раза больше, чем содержат конкуренты в лице Zen 4 и Zen 5. Всё это ещё не значит, что таким образом будет решена проблема повышения показателя IPC, но вместе с переходом на новые технологические нормы архитектура может оказаться перспективной. Инсайдеры полагают, что прыгнуть выше 5.5 ГГц инженерам американской компании не удалось. Возможно, новая архитектура действительно покажет себя с лучшей стороны, но это первое поколение на базе 20А, а значит потребуется время, чтобы достичь высокой стабильности на тактовой частоте 6 ГГц. Как вы уже могли заметить – это не все новшества, которые готовит нам Intel осенью 2024 года. 

Первое, что увидят обычные пользователи – это смену названий процессоров. На место Core i9-14900K придёт Core Ultra 9 285K, тогда как Core i7-14700K получит продолжение в Core Ultra 7 265K. Судя по всему, всего первая волна «Core Ultra» будет включать 6 процессоров, где камней с разблокированным множителем окажется всего 3. Core Ultra 5 245K займёт место Core i5-14600, ну а больше информации на эту тему вы можете прочитать по ссылке. Инсайдеры уверяют, что процессоры Core i3 не получат своего продолжения в линейке Core Ultra и будут называться иначе. Скорее всего, мы увидим Core i3-15100, но это неточно. Ещё одним минусом новой архитектуры значится отказ от многопоточности. Данная технология считалась важным элементом процессоров Intel, позволяя в рабочих задачах достигать более значительных результатов. В 2024 Hyper-Threading уйдёт в прошлое, ну а вытягивать процессоры будут новые малые ядра Skymont. Теоретически, ведь точно не знает никто. Сегодня мы видим, что энергоэффективные ядра не способны обеспечить значимый прирост быстродействия, но впереди слишком много нововведений, поэтому гадать бесполезно.

#intel #процессоры #core ultra 9 285k
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