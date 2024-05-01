Рассылка уже началась, но сроков по каждому конкретному аппарату пока нет

Несмотря на то, что с момента выхода HyperOS прошло больше четырёх месяцев, новую операционную систему всё ещё сложно встретить на смартфонах по всему миру. В Китае рассылка идёт быстрее, но и здесь темпы ниже, чем обычно. Напомним, с HyperOS представляет собой глубокую вариацию Android 14, построенную за так называемой Android Open Source Project. Благодаря этому Xiaomi перестала напрямую зависеть от Google, но не потеряла совместимость с приложениями под Android, а HyperOS мало чем отличается от привычной миллионам пользователям MIUI.

реклама

Рассылка глобальной версии началась с большим опозданием, но была омрачена тем фактом, что некоторые смартфоны переходили в режим перманентной загрузки. Вывести из такого состояния аппараты можно было только путём полной переустановки операционной системы, что приводило к потере несохраненных данных, включая фото и видео. В апреле рассылка возобновилась, но в первой и второй волне значится совсем немного аппаратов. Инсайдеры полагают, что до конца второго квартала HyperOS станет более массовой, но пока рассылка идёт крайне медленно. В результате многие владельцы до сих пор не знают, стоит ли им ждать выхода новой операционной системы или придётся довольствоваться устаревшей версией.

В данном материале мы предлагаем вам ознакомиться с полным списком смартфонов, которые инсайдеры считают актуальными. К сожалению, данные точны не на 100%, поэтому есть шанс, что указанный в перечне телефон получит обновление только в Китае или же вовсе останется на MIUI 13. Это значит, что владельцам устаревших аппаратов придётся набраться терпения, ведь многие зависит от конечного решения разработчиков. Ну а если вы свой телефон в списке не нашли, то можно почти со 100% уверенностью появление HyperOS не ждать. Инсайдеры перечислили все аппараты, которые вписываются в требования актуальных. Исключение составляют новинки, которые поступили в продажу уже в 2024 году. Но здесь нет никаких сомнений, что такие телефоны новую операционную систему получат.

Рекомендуем вам подходить к делу покупки смартфона ответственно. Немногие обращают внимание на год выхода аппарата, ну а это одна из ключевых переменных, о которой стоит помнить. Например, на прилавке магазина вы можете встретить Redmi Note 13, Redmi Note 12 и Redmi Note 11. Продавец расскажет вам, что все три телефона мало чем отличаются друг от друга. На самом деле это не так, но третий телефон обязательно будет идти с приличной скидкой. Как вы могли заметить, Redmi Note 11 получит HyperOS, но уже в следующем году он завершит свой жизненный цикл и перестанет считаться актуальным. В данном случае стоит остановить свой выбор на Redmi Note 13. Разница в деньгах между тремя аппаратами небольшая, но новинка будет актуальна на несколько лет дольше. Ну а это даёт некоторую уверенность в безопасности операционной системы. По мнению специалистов, высокая безопасность не спасает от глупости, ведь часто пользователи при подключении к общественным беспроводным сетям Wi-Fi запускают мошенников на свой телефон. В таких случаях встроенная защита не поможет, но в борьбе с удалёнными взломами и различными атаками более современная ОС с актуальными обновлениями безопасности смотрится надёжнее.