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Bublik1
Первый трофейный Abrams покажут на Поклонной горе в Москве 1 мая 2024 года
Выставка трофейной техники стран НАТО будет включать более 30 единиц.

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Первого мая жители столицы и гости города смогут изучить более 30 различных образцов военной техники стран НАТО, представленных на Поклонной горе в Москве. Российские власти намерены показать максимально широкий спектр бронированных машин, каждая из которых была тщательно изучена инженерами. Часто за отдельным танком стоит целая история, ведь украинское командование старается не допустить, чтобы техника стран НАТО попала в руки российских войск. Например, были сложности с эвакуацией трофейного Leopard 2А5, но это не первый немецкий танк, который был доставлен в российский тыл. Бойцы ВСУ по возможности пытаются уничтожить как можно больше механизмов иностранной техники, если её приходится бросать на поле боя. Не всегда это выходит, а иногда российской артиллерии приходится наносить удары по танкам, которые пытаются эвакуировать украинские силы. 

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Как бы там ни было, но парк трофейной техники пополняется, на уже через несколько дней на Поклонной горе можно будет увидеть американский Abrams. Гордость американской армии получила значительные повреждения. На видео по ссылке можно заметить плачевное состояние машины. Российские инженеры собираются восстановить работу ключевых агрегатов, а после выставки танк будет тщательно изучен инженерами. Особый интерес вызывает бронирование, которое считается одной из основ защиты современного танка. В США предвидели возможность потери танка, поэтому убрали с него урановую броню, но оставили электронику, которая также вызывает особый интерес у российских инженеров. Среди экспонатов выставки значится указанный выше Leopard, также будет доступна шведская БМП CV90. Интересна американская БМП Bradley и немецкая БМП Marder. Есть ещё французский АМХ-10RC, представляющий колёсный танк. От использования подобной техники украинцы отказались ещё в 2023, поскольку танк не имеет бронирования и не способен пробивать противников из-за слабой пушки. 

Ещё до того, как стало известно о трофейном Abrams, власти США потребовали у украинского командования вывести все подобные танки в тыл. Машина показала себя крайне посредственно и оказалась уязвима даже перед беспилотниками. За два последние месяца было уничтожено не меньше пяти Abrams, ну а это наносит ущерб репутации американского ВПК. Похоже, танк может больше не появиться на передовой и повторит судьбу Challenger 2. После того как несколько британских танков были сожжены, английские власти потребовали убрать машины с линии соприкосновения. Если Challenger 2 и попадает в объективы камер, то только в рекламных целях. Танки стреляют по удалённым целям из секретных укрытий. На показательные стрельбы приглашают иностранных журналистов, но никогда не рассказывают, как далеко от передовой находятся танки. Похоже, вскоре британец и американец будут вести стрельбу только на камеру, избегая прямого боя с российскими боевыми единицами.

#танки #военные технологии #abrams
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