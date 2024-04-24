Пока неясно, как вообще США могут запретить разработки в рамках свободной архитектуры.

Существует мнение, что жизненный цикл архитектуры Х86 подходит к концу. Именно на базе этой архитектуры процессоры выпускает AMD и Intel, ну а одним из перспективных направлений развития считается архитектура ARM. Уже довольно давно она используется для производства мобильных чипов для смартфонов и планшетов, ну а Apple и вовсе научилась делать на ARM процессоры, которые неплохо себя показывают в настольных компьютерах. При этом специалисты отмечают, что ARM демонстрирует отличные результаты в тестах и более энергоэффективная, чем Х86. Интересные разработки на базе ARM существует в США и в Китае, но проблема заключается в том, что данная архитектура доступна исключительно по лицензии. Ну а права принадлежат британской компании, которая в свою очередь является собственностью японского концерна. Это значит, что строить долговременные планы на ARM не могут, а в итоге есть все основания роста популярности у архитектуры RISC-V.

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Пока разработок на основе этой архитектуры не так много, но специалисты считают RISC-V одним из самых перспективных направлений. При этом речь идёт о некоммерческой архитектуре, которая развивается совместными усилиями более 1000 членов, представляющих интересы 50 стран. Архитектура впервые появилась в 2010 году, а с 2015 разрабатывается сообществом под руководством RISC-V Foundation. Доступ к наработкам может получить каждый участник, ну а всё это идёт в разрез с планами США, возомнившими себя главными на рынке полупроводников. Напомним, несколько лет назад Белый дом инициировал торговую войну с Китаем. В какой-то момент конфликт перешёл на новый уровень, что привело к санкциям в адрес Поднебесной и запрету на экспорт готовой продукции и оборудования для выпуска чипов. В последние годы США оказывают мощное давление на союзников, вынуждая их терять деньги из-за отказа сотрудничества с китайскими компаниями. Именно из-за этого перспективы ARM кажутся туманными, тогда как на первое место выходят разработки на RISC-V. Ну а поскольку за счёт новой архитектуры Китай способен обойти действующие ограничения, то представители Министерства торговли США заявили о необходимости принятия срочных мер. В настоящее время чиновники пытаются понять, каким образом запретить китайцам доступ к RISC-V.

Легальных способов не существует, но в Вашингтоне не сильно по этому поводу переживают, ведь действия американских властей давно вышли из ранга правовых. Несколько дней назад члены специального комитета Палаты представителей по стратегической конкуренции между США и Китаем высказали недовольство тем, что Китай имеет доступ к RISC-V. Оказывается, чиновники призывали заблокировать архитектуру ещё в 2023 году, но пока не смогли добиться значимых результатов. По итогам заседания было составлено обращение в адрес RISC-V Foundation. Чиновники не против того, что данная архитектура способствует прогрессу, но не согласны принимать тот факт, что успехами всего сообщества пользуются китайцы, которые получают доступ к технологиям, усиливающим геополитическое влияние этой страны. Подобные заявления обычно вызывают у здоровых людей улыбку. Мы становимся свидетелями абсурдной картины, которая не укладывается в голову незнакомого с проблемой обывателя. Если международная группа исследователей добивается результатов, то пользоваться благами цивилизации обязательно должны и американцы, даже если они не принимали в инициативе никакого участия. А вот китайцам нужно всё запрещать, ведь это вредит интересам США.

На фоне подобных заявлений всё больше стран не согласны с политикой Белого дома. Пока открыто говорят о своей позиции единицы, но вектор постепенно смещается, а США теряют международный авторитет и поддержку. Агрессивная политика воспринимается как последние попытки теряющего силу лидера остаться у власти, ну а реальных инструментов давления на RISC-V Foundation не существует. Напомним, осенью 2022 в России была создана ассоциация разработчиков на RISC-V, которая занимается развитием данной архитектуры. Российские компании Yadro и «Байкал электроникс» входят в этот альянс и разрабатывают процессорные IP-блоки на базе RISC-V. При этом архитектура приносит первые доходы. Российская компания Cloudbear сообщила о росте прибыли и получении выручки по итогам 2022 года. Что до США, то там призвали передать разработки архитектуры в руки демократического мира, где только американцы и немногочисленные союзники смогут распоряжаться благами цивилизации.