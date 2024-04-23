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Bublik1
В США обнаружили схему поставок в Китай запрещённых видеокарт NVIDIA и пытаются найти виновных
Представители NVIDIA заявляют, что не имеют отношения к подобным нарушениям.

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Многие аналитики отмечают, что современная Америка похожа на стареющего джентльмена, который уже давно потерял рассудок и внушает не уважение, а страх. Никто не знает, куда понесёт старика на этот раз, ну а настойчивые попытки устраивать конфликты по всему миру вызывают массу вопросов даже у союзников. При этом в самой Америке дела идут не очень хорошо, ведь улицы крупных городов превратились в ночлежки для нелегалов, а эксперты рассказывают об изношенной железнодорожной и транспортной инфраструктуре. Рухнувший мост в Балтиморе всё ещё мешает доступу в порт, ну а стареющий джентльмен слишком занят, чтобы отвлекаться на такие пустяки. Принимаются спорные законы, а попытки всё контролировать приводят к неожиданным решениям. Уже несколько лет мы становимся свидетелями торговой войны между США и Китаем, ну а в Белом доме не только не планируют договариваться, но и закручивают гайки. 

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Пока всё сводится к тому, что Байдену удалось замедлить создание в Китае собственного 5-нм технологического процесса, но принятые решения лишь отсрочили неизбежное. Сегодня Китай располагает полностью независимым 7-нм технологическим узлом, а аналитики полагают, что 5-нм нормы будут готовы к концу текущего года. Это всё ещё отставание от TSMC, но есть все основания полагать, что к 2040 году инженеры из Поднебесной не только догонят, но и перегонят конкурентов. Пока же США вводят запреты, запугивая партнёров и союзников, угрожая санкциями и другими неприятными сюрпризами. Один из самых мощных ударов пришёлся по NVIDIA, которая до недавнего времени поставляла около 40% своей продукции на китайский рынок. В какой-то момент дошло до запрета на продажу видеокарты GeForce RTX 4090, которая относится к сегменту настольных. Ещё ранее были заблокированы продажи флагманских графических чипов для обучения ИИ, а подобные действия многие эксперты называют бессмысленными. 

По сети постоянно курсируют слухи, согласно которым китайские компании без особых проблем закупают нужную им продукцию NVIDIA, тогда как представители американской компании делают вид, что ничего не знают. Похоже, масштабы нарушения санкций стали такими огромными, что происходящее заметили даже журналисты Reuters. На страницах издания вышел любопытный материал, авторы которого пишут о регулярном нарушении запрета о поставке в Китай графических чипов NVIDIA. Якобы, продукция стала доступна в рамках серверов, выпускаемых Super Micro Computer, DELL и GIGABYTE. Все эти компании названы косвенными участниками поставок, хотя прямых обвинений умники из Reuters указанным выше производителям не предъявляли. Отмечается, что закупка производилась силами 11 китайских фирм, отследить принадлежность которых к тому или иному лицу невозможно. Кто и как занимался нарушением санкций, сказать сложно, но происходило это в промышленных масштабах. Как неизвестные компании получили разрешение на закупку серверов, остаётся только догадываться, но журналисты не исключают, что всё это производилось за спиной производителей. 

Представители Reuters обратились в NVIDIA, где получили неожиданный ответ. Оказывается, поставки в составе серверов занимают незначительную часть, поэтому в реальности проблема не существует. Также в американской компании уверены, что никто из партнёров не нарушал запретов сонного Джо, а данная поставка носит ограниченный характер, поскольку стала доступна благодаря продаже излишков. Якобы, данный запас производители сформировали ещё до вступления запрета в силу, а значит имели правовые основы для поставок. Как бы там ни было, но происходящее вызывает улыбку, ведь Баден запрещает китайцам продавать китайцам выпущенные в Китае из китайских микросхем видеокарты. Абсурд, но пока гегемон представляет опасность, большая часть разумных людей старается не попадаться ему на глаза. Очевидно, что наладить канал поставки видеокарт с китайского производства не является проблемой, ну а NVIDIA будет и дальше замалчивать подобные факты. Дженсен Хуанг прекрасно осознаёт, что спорить с Белым домом бесполезно, поэтому все вокруг стараются делать вид, что запреты существуют, лишь немного изменив логистические каналы. Подумайте, если уж GeForce RTX 4090 попадает в Россию, где никакого производства нет и в помине, то перевести десятки тысяч видеокарт с одного китайского склада на другой и вовсе не составит труда. 

#nvidia #санкции
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