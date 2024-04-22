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Bublik1
В Германии предложили не принимать беженцев из Украины и перестать платить им пособия
Даже после выборов в 2025 году подобное решение кажется маловероятным

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В 2025 году пройдут выборы в Бундестаг, что приведёт к значительным изменениям в политической жизни Германии. Сегодня партия Шольца крайне непопулярна, ну а в целом правящая коалиция терпит крах и сталкивается с возрастающим недовольством среди населения. На регулярные протесты выходят фермеры, перевозчики и многие другие, ощущающие нехватку средств на фоне антироссийских санкций. Похоже, до проведения выборов канцлер намерен принять ещё несколько весьма спорных законов, ну а в итоге может и вовсе потерять свой пост. Всё сильнее становится позиция правых, а будущее коалиции под большим вопросов, ведь даже между союзниками противоречия становятся всё более очевидными. Тем для споров множество, но особенно активно обсуждаются жители Украины, которым в 2022 году было предоставлено убежище. По самым разным оценкам сегодня в Германии находится свыше 1.2 миллиона граждан Украины, многие из которых не только получают пособия по безработице, но и полностью находятся на довольствовании государства. 

Первичный пункт размещения беженцец, в котором люди могут находиться несколько месяцев

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Это значит, что беженцам выдали вид на жительство, разрешающий путешествовать по всей Европе и в другие соседние страны наравне с гражданами Германии. Украинцам платят больше 500 евро в месяц в виде пособия, а государство также берёт на себя оплату за жильё. Семья беженцев может снять частную 4-комнатную квартиру в Берлине за 1200 евро, ну а платить за неё придётся дядюшке Шольцу. Есть и другие преференции, включая бесплатное образование в высших учебных заведениях и получение новой профессии. Всё это время украинец будет получать пособия и жить в квартире бесплатно, не говоря о полной медицинской страховке, которая позволяет не думать о расходах на лечение. Словом, почти как при коммунизме, о котором так долго и упорно мечтали советские граждане ещё 35 лет назад. Похоже, есть силы, которые хотят ограничить украинцев в правах и не согласны с тем, что беженцы из Украины получили уникальные права. 

Давление на коалицию Шольца постепенно нарастает, а в результате принимаются довольно интересные инициативы. Например, с начала апреля больше не принимают украинцев, приезжающих из других стран Европы. Ситуация выглядит следующим образом. Украинская семья год или полтора жила в Польше. Там они работали и получали пособия. В какой-то момент выплаты прекратились, ну а наши герои отправились в Германию. Здесь можно пару лет не работать, получая пособия и имея квартиру от государства. Первоначально украинцев заселяют в лагеря, напоминающие общежития или даже ночлежки, но со временем условия жизни улучшаются. Как оказалось, многие украинцы из Испании, Франции, Норвегии и многих других стран в конце 2023 потянулись в Германию за сладкой жизнью, не желая работать там, где им уже дали убежище. Закон долгое время не принимался, но в итоге искателям лучшей жизни в убежище теперь отказывают. Похоже, со временем давление на канцлера будет только усиливаться, о чём сообщает руководитель объединения немецких районов. По словам Райхарда Загера, все заявления Шольца так и останутся на бумаге, ведь украинцы продолжают пересекать немецкую границу, получая всю указанную выше финансовую поддержку. Политик уверен, если количество беженцев не снизится, то финансовые проблемы Германии только усугубятся. Особенно это окажется заметно в политическом плане, о чём мы писали выше. Например, рост популярности партии Альтернативы для Германии (АдГ) отчасти связан с критикой правительства. Представители партии прямо говорят, что украинцы не интегрируются в немецкое общество. 

Райхард Загер настаивает на том, чтобы прибывшим из Украины в автоматическом порядке больше не предоставлялась финансовая поддержка. Нужно рассматривать украинцев наравне с просителями убежища из других стран. Политик приводит любопытные данные: только в регионе Баден-Вюртемберг находится украинцев больше, чем во всей Франции. На что пойдут немецкие политики ради голосов избирателей на выборах, пока сложно предсказать. Очевидно, что миграционный кризис станет одной из главных тем предвыборной компании, а значит Шольцу придётся активнее сотрудничать с оппозицией. Вообще, многие популисты, в число которых несомненно входит и указанный выше Райхард Загер, часто манипулируют цифрами и фактами. Массовый приезд украинцев в Германию стартовал всего 2 года назад, а половина и вовсе прибыла не позднее 12-ти месяцев. Ну а беженцы из Сирии и других стран обычно интегрируются в общество только спустя 3-5 лет. Мало того, некоторые даже спустя 10 лет получают пособия, ну а требовать более быстрой интеграции от украинцев глупо, поскольку речь идёт о стандартном изучении немецкого языка и овладении новой профессией. Как уже было сказано выше, предвыборная компания будет пестрить различными манипуляторами общественного мнения. При этом эксперты констатируют, что бюджет имеет достаточно денег для интеграции всех беженцев, а сумма не такая большая, как преподносят представители оппозиции. 

#германия #социальная политика
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Шольц предупредил промышленников Германии о скором отказе от сжигания ископаемого топлива
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ev_rus
15:58
Ну по своему ты тоже прав конечно и я так думал. Сейчас я рассуждаю все таки что здесь имеет место быть уже банальный маркетинг.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:58
Понятно. Ну это совсем уже красная клиника)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Evgeny Chelyadin
15:58
Опять говно высрал патологический олигофрен. Замыкание в мозгу продолжает выжигать клетки прямо на глазах. Отмирание содержимого в черепно мозговой коробке прогрессирует со световой скоростью.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Зойч
15:56
Заносят все, длинна полосочки пропорциональна внесённой сумме. АМД не считает нужным заносить много, у неё и так всё хорошо.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Pandas
15:56
Причем тут сайты?! Я не спорю что сайт Толи Пупкина может быть продажным, но никак не стим) Вы уже совсем в абсурд спускаетесь в попытке зашиты своего красного манямирка.
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
15:55
Ашотик что с тобою приключилось родной?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
ev_rus
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Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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15:54
Чушь собачья в части именно стим тк им это банально не нужно и может вылиться в репутационные потери. Это, по сути, главный магазин игр на планете. Зачем им себя продавать?)
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
Чато -- Бот
15:54
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ev_rus
15:54
Ухаха. Красавчик, хорошо троллишь. Ты же не дурачок коррекционный, видишь какое видео то крутое, все видно. На тебе еще одно интересное : https://youtu.be/C1OBELUacyU?si=xhTRnwQgSb2q-pLU&t=1058
Почему NVIDIA выпускает лучшие видеокарты на рынке, а продукцию AMD почти никто не покупает
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