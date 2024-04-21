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Bublik1
В Польше сильно обеспокоены высокими темпами производства и модернизации в России танков Т-80БВМ
Судя по всему, поляки беспокоятся не зря, ведь обновлённый Т-80БВМ получил массу интересных новшеств

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Танки НАТО крайне посредственно показали себя в рамках реальных боевых действий на Украине. Выяснилось, что Leopard 2А4 и в целом вся немецкая линейка имеет низкую защищённость от противотанковых ракетных комплексов. Даже наиболее современные Leopard 2А6 не способны преодолевать минные поля, тогда как полное отсутствие защиты от дронов и вовсе сделало машины лёгкими целями для беспилотной авиации. Известно, что подобные танки крайне требовательны к обслуживанию, а нехватка специалистов и запасных частей надолго выводит из строя каждую боевую единицу после небольшого попадания или в ходе поломки отдельных механизмов. Говорить о французских танках бесполезно, поскольку они оказались настолько плохими, что от их использования отказались в первые же дни после применения. 

Настоящим неудачником стал Challenger 2. Британский танк преподносился как суперзащищённый, но в итоге несколько машин были сожжены, тогда как остальные спрятаны в тыловых лагерях, где иногда стреляют по удалённым целям. 

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В ходе применения выяснилось, что танки слишком тяжёлые, но бронирования всё равно недостаточно, поскольку современные боевые действия ставят перед инженерами новые вызовы. Несколько дней назад британские инженеры отчитались о завершении выпуска первых восьми прототипов Challenger 3, который будет стоять на охране границы до 2040 года. На программу модернизации оставшихся 148 машин выделяют значительные деньги, но эксперты полагают, что в лучшем случае удастся вернуть в строй 40 единиц, поскольку остальные танки уже давно превратились в металлолом. Проблема сильно тревожит английских политиков, и многие функционеры НАТО замечают, что неспособность Германии, Франции и Британии выпускать достаточное количество современной военной техники ставит альянс в уязвимое положение. Особенно недовольны поляки, которые почти были уверены в скором присоединении западной Украины, но в последнее время видят, как мечта уплывает у них из-под носа. 

Ну а поскольку в Варшаве делали главную ставку на деиндустриализацию России и санкции, то сегодня крайне разочарованы, о чём с негодованием и пишут на страницах крупных изданий. Похоже, поляки не сильно волнуются о выпуске более современных модификаций Т-90. Судя по всему, таких машин выпускают несколько десятков в год, а вот модернизация Т-80 вызывает у местных экспертов неподдельный страх. Журналисты пишут, что в России было не только возобновлено производство таких танков, но также стартовала модернизация находящихся на хранении машин. И поскольку на складах могут располагаться сотни Т-80, то перспектива кажется полякам крайне пугающей. Цеха на Калужском заводе планируют загрузить под завязку, где снова начнут выпускать двигатели для Т-80. На «Омсктрансмаш» полным ходом идёт модернизация, что даёт в руки России значительное преимущество в качественном и количественном планах. Журналисты констатируют, что темпы выпуска танков крайне высокие, и это ставит под угрозу весь альянс НАТО. В Польше отмечают, что русские всё ещё способны производить большое количество техники, а санкции оказали незначительное влияние на темпы введения в строй новых и модернизированных боевых единиц. В Варшаве призвали руководство НАТО задуматься о последствиях происходящего, но предпочли обойтись общими фразами о беспокойстве и нарушении статуса-кво в регионе. Странно, но, когда поляки выпускают новый танк или модернизируют старые машины, в Москве никто не реагирует и не пишет о нарушении миропорядка. Не исключено, что у польских журналистов особое понимание равновесия и баланса на планете. 

Напомним, недавно на предприятии «Омсктрансмаш» сообщили о передаче армии РФ очередной партии модернизированных Т-80БВМ. Танки получили значительные улучшения бронирования и оснащены новыми модулями динамической защиты «Реликт» по всему корпусу. Некоторые части всё ещё прикрыты старыми «Контакт-1», верхняя часть башни закрыта бронированным козырьком и сетчатыми экранами, созданными для защиты от дронов-камикадзе. Также заметны значительные улучшения в системе управления огнём. Комплексы «Сосна-У» и ПНМ-Т включают тепловизоры и лазерные дальномеры, а командиру доступна новая система управления башней, вся информация выводится на дисплей, где доступны данные о наведения с ИК-канала. Это позволяет ориентироваться на местности в любое время суток и принимать эффективные решения о движении или нанесении ударов в кратчайшие сроки. По факту командирский отсек почти не изменился, где также доступен обзорный прибор ТКН-3М «Кристалл» и боевая станция ЗУ-80 с НСВТ, но за счёт дополнительного управления вращения башней и улучшенной видимостью в ИК-диапазоне возможности оборудования будут шире.

Танки комплектуются новой пушкой 2А46М-4 и усовершенствованной системой стабилизации 2Э58. Также произведена замена силовой установки на более мощную ГТД-1250, что позволит улучшить проходимость и окажет положительное влияние на скоростные качества машины. Как уже было сказано выше, у России есть сотни боеспособных Т-80 различных модификаций, каждый из которых после модернизации способен эффективно выполнять задачи на поле боя и не уступает немецким танкам. При этом динамическая защита делает машину более сложной для поражения целью, а экраны против дронов повышают выживаемость экипажа. Похоже, в польской прессе волнуются не зря, ведь модернизировать танк гораздо проще и дешевле, чем выпустить новый. 


#танки #военные технологии #т-80бвм
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