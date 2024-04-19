Отправлять такой танк в Украину англичане не намерены

Сегодня мы уже знаем, что техника стран НАТО во многом уступает российским аналогам, а украинские военнослужащие и вовсе недовольны подобным оружием. В интервью Западным изданиям отмечается, что самоходные установки точные и быстро заряжаются, но на этом их положительные стороны исчерпываются. Прежде всего значительная часть иностранных артиллерийских установок имеет небольшой ресурс, который уступает советским аналогам. Теоретически, всё это можно было за оперативно заменить, вот только запчастей союзники поставили критически мало. Но дело не только в запасных частях, ведь техника НАТО вообще плохо подходит для интенсивных боевых действий. Обслуживать самоходные установки требуется в специализированных перчатках, а попадание пыли в механизмы может привести к выходу всей машины из строя. Неудивительно, что украинские техники не способны сами всё это ремонтировать, ну а в Польше нет достаточного количества мощностей, не говоря уже об указанной нехватке запчастей.

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Танки, броневики и пикапы томятся в переполненных повреждённой техникой складах, которые предпочитают никому не показывать. Особенно сложно с немецкими танками, запасных частей для которых крайне мало даже в Германии. Восстановление Leopard 2А4 занимает месяцы, а после требуется машину перебросить из Польши на передовую. При этом надежды украинского командования не оправдались, поскольку броня у немецких танков оказалась не самой стойкой. Но самый оглушительный провал ждал британские машины. Напомним, после того, как несколько Challenger 2 сгорели в первые же дни после начала их активного применения, танки с линии соприкосновения убрали. Поговаривают, что сегодня их если и используют, то только с огромного расстояния и исключительно там, где шансы ответного удара минимальны. Challenger 2 превратились в огневые точки, а сегодня ведущие аналитики перестали рассказывать о том, что речь идёт о самом защищённом танке на планете. Похоже, британцы не готовы сдаваться, называя самым лучшим обновлённый Challenger 3.

Момент демонстрации прототипа

Как стало известно, на днях завод Rheinmetall BAE Systems, расположенный в городе Телфорд, завершит стадию производства прототипов, а руководство предприятия удовлетворено результатом. Всего было выпущено 8 танков, которые собирались полуавтоматическим способом. По словам представителей Минобороны Англии, Challenger 3 подхватит знамя британских танковых традиций и представляет собой самым смертоносный и живучий танк. И вот здесь самое время упрекнуть представителей оборонного ведомства в очередном пиаре, но умудрённые опытом украинского конфликта британцы делают важную оговорку. Оказывается, Challenger действительно самый живучий и смертоносный, но исключительно в английской армии. Представители Министерства обороны считают, что современные угрозы становятся всё более опасными, а значит требуется сопоставимый ответ. Ну а более защищённый и эффективный Challenger 3 сможет обеспечить все потребности британской армии. Может и так, но только в том случае, если потребности крайне незначительные, ведь всего планируется модифицировать 140 старых Challenger 2, которые показали себя в Украине не лучшим образом. Особенно интересно, что глубокая модернизация будет длиться несколько лет, а все танки останутся в строю как минимум до 2040 года.





Если учитывать, что Challenger 2 уже сегодня сильно устарел, то его улучшенная версия не сможет обеспечить полноценную защиту от потенциальных угроз. Реальных доказательств того, что Challenger 3 стал более живучим, британцы не предоставили, отделавшись красивыми рассказами об усиленном бронировании башни и продвинутой электронике. Пушку оставили без изменений, а в итоге танк снова метит на роль снайпера, засевшего в кустах на большом расстоянии от поля боя. На первый взгляд такая идея кажется неплохой, вот только кто-то должен находиться на переднем краю. Не говоря уже о том, что Challenger 3 не имеет защиты от дронов-камикадзе. Опыт украинского конфликта доказал, что высокоточные беспилотники способны наносить удары в самые незащищённые участки танка, ну а без своеобразного «мангала» даже стоящий в кустах Challenger 3 станет лёгкой мишенью для дронов. Очевидно, что передавать украинской армии танки британцы не намерены, поскольку уничтожение нескольких из них тут же поставит вопросы о целесообразности всей программы модернизации. Не лучше дела обстоят и у американских Abrams. Танки продолжают гореть, а вернуть их в строй практически нереально. В Польше нужных мощностей для ремонта сильно повреждённой техники нет, а очень часто военнослужащие ВСУ просто не могут эвакуировать танк с поля боя, поскольку вынуждены постоянно отступать.