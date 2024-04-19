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Bublik1
HUAWEI выпустила новые смартфоны серии P70 – 5-нм узел китайцы осилить пока не смогли
Несмотря на это процессор Kirin 9010 демонстрирует отличные характеристики, а камера впечатлила экспертов и обычных пользователей

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Вчера в Китае стартовали официальные продажи новых смартфонов HUAWEI. Особый интерес у пользователей вызвал Pura 70 Pro, обладающим отличными характеристиками и одной из лучших камер на рынке. Есть ещё Pura 70 Ultra, но цена там ощутимо выше. Например, версию Pura 70 Pro можно купить за 760 долларов (в юанях), тогда как Pura 70 Ultra стартует с 1380 долларов. Похоже, основной упор будет делаться именно на фотографические возможности аппаратов. Пользователи хвалят 50-Мп объектив, а многие пишут, что ничего подобного ранее они в руках не держали. Стоит признать, что смартфон действительно достойный, но для полного понимания картины стоит дождаться вердикта экспертов. Обычно профессиональные команды несколько недель изучают новый аппарат, а только после этого делятся своими мнением с общественностью. Как бы там ни было, но первую партию телефонов раскупили за минуту, а продажи были доступны исключительно в онлайне. Китайская компания уверяет, что уже совсем скоро стартуют продажи в фирменных магазинах, где любой желающий сможет купить новинку без очередей и ожиданий. 

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Ролики с впечатляющими возможностями камеры Pura 70 Ultra вы можете изучить ниже, ну а 22 апреля на рынке Поднебесной будут доступны смартфоны P70 Pro+ и P70, которые имеют менее впечатляющую камеру, но и стоят ощутимо дешевле. Ожидается, что спрос на эти аппараты также превысит предложение, а главной фишкой новинок значится процессор Kirin 9010. А вот на этом моменте стоит остановиться детальнее. Как вы могли слышать, в 2023 году рынок был шокирован новостью о том, что HUAWEI выпустила серию Р60, работающую на собственном процессоре Kirin 9000S с поддержкой 5G. Эксперты выяснили, что чип создан на основе полноценного 7-нм технологического узла и выпускался компанией SMIC. Особенно удивились представители Белого дома, которые по непонятной причине до сих пор верят в то, что ограничения и санкции способны остановить развитие технологий в Китае. По поводу особенностей производства Kirin 9000S ходило много слухов и существовало домыслов, но в итоге эксперты сошлись во мнении, что это исключительно китайский продукт, который создан по довольно современным нормам.

Многие аналитики полагали, что в 2024 HUAWEI сделает ещё один ход конём, представив серию Р70 с 5-нм чипом, но в данном случае стоит признать, что чуда не произошло. Kirin 9010 всё также основан на 7-нм узле и преподносится американскими технологическими изданиями в качестве разогнанной версии старого Kirin 9000S. На самом деле не всё так просто, ведь речь идёт о значительных отличиях между чипами. Так, новинка может похвастать наличием не совсем обычной 12-ядерной архитектуры. 2 ядра работают на тактовой частоте 2.3 ГГц, 6 способны разгоняться до 2.18 ГГц, а ещё 4 – до 1.55 ГГц. При этом первые задействуются только в ресурсоёмких приложениях, тогда как во время простоя активны энергоэффективные ядра. Основная тяжесть работы ложиться на средние ярда, поэтому число их предусмотрительно было увеличено до шести. Если разобраться подробнее, то можно выяснить, что в реальности у Kirin 9010 всего 8 ядер, поскольку система устроена таким образом, что считает каждый поток в качестве ядра. Ну а поскольку процессор поддерживает технологию многопоточности, то и получается некоторая путаница. В результате быстрое ядро здесь только одно, а ещё есть 3 средних по скорости ядер. Вот такая китайская запутанная схема. 

Kirin 9010 имеет полноценную поддержку сетей 5G, а также отлично справляется с вычислениями на базе умных алгоритмов. Что до процессора Kirin 9000S, то одно производительное ядро могло разгоняться до 2.62 ГГц, три скоростных – до 2.15 ГГц, ну а энергоэффективные работали не выше 1.52 ГГц. Судя по тестам, значительного прорыва по сравнению с прошлым поколением нет, но движение заметно несмотря на аналогичный технический процесс. Так, старый Kirin 9000S выдаёт в Geekbench 6.2 около 1322 и 3868 баллов в одноядерных и многоядерных сценариях, тогда как новый Kirin 9010 способен генерировать 1442 и 4471 соответственно. Тайваньская Qualcomm выпускает процессоры по более современным технологическим нормам, ну а 5-нм Snapdragon 8 Gen 1 в тесте Geekbench 6.2 показывает 1500 и 3850 баллов. Таким образом в одноядерных сценариях чип Qualcomm уходит вперёд, тогда как в многоядерных задачах окажется медленнее. Стоит учитывать, что у процессора HUAWEI есть ещё режим многопоточности, а в итоге разрыв в реальных приложениях окажется ещё выше. 

Это значит, что смартфоны серии Р70 будут без проблем тянуть даже самые требовательные игры, ну а за счёт мощной начинки устройства могут выдавать приличную картинку, эффективно работая с умными алгоритмами. Вполне возможно, что 5-нм чип будет представлен во второй половине 2024 года, поскольку HUAWEI и SMIC начали работать над ним достаточно давно. Пока чуда не произошло, ведь выше 7-нм технологического процесса китайцы прыгнуть не могут. По мнению экспертов, не всё так просто, как может показаться. Всё дело в том, что для массового выпуска процессоров в первую очередь важно успешное соотношение между стоимостью и производительностью. Ну а если 5-нм чип будет слишком дорогим, то польза будет исключительно маркетинговая. Производство чипов TSMC и Samsung доказало, что первое поколение на базе новой технологии имеет низкий выход годных кристаллов, ну а это точно не то, что требуется для массового выпуска смартфонов. 


#huawei #kirin 9010 #p70 #pura 70 ultra
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Huawei Pura 70 Ultra получил чипсет Kirin 9010
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