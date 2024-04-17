Проблема существует, о чём пишут журналисты Reuters

Известно, что многие соратники Гитлера считали себя большими гуманистами, уделяя много времени работе с молодёжью, а некоторые даже писали книги для детей. Иногда кажется, что сознательное уничтожение миллионов людей и гуманизм не совместимы, но на самом деле всё куда проще, ведь нечто подобное происходит и сегодня. Например, ракетные удары со стороны израильской армии уничтожили регион, в котором проживало 2 миллиона людей. Более 30 тысяч мирных жителей погибли, но в США и Европе полагают, что это допустимая жертва во благо мира. Боевые действия продолжаются, а нечто подобное происходит и в Украине, когда из европейского фонда Мира выделяются миллиарды долларов на закупку оружия. Европейские власти привыкли к двойным стандартам и не стесняются называть вещи своими именами. При этом политики уверены, что просвещённому Западу всё позволено, тогда как остальные должны сидеть на обочине и просить милостыню.

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Столетиями Старый свет эксплуатировал Африку, а проблема актуальна и сегодня, ведь огромное количество женщин и детей работает на рудниках и шахтах, тогда как мужчины сражаются друг с другом за чужие ценности. При этом никого не удивляет тот факт, что сотни миллионов людей ежедневно голодают, а помощи от зажиточных бюргеров ждать бесполезно. Можно сказать, что Европа погрязла в противоречиях, тогда как вклад США в эксплуатацию Африки не меньше. И в этот момент, когда все эти факты не вызывают ни у кого сомнений, вдруг выясняется, что главная проблема Африки заключается в алчных китайцах, которые покушаются на самое святое – домашних ослов. И не думайте, что это шутка, ведь недавно журналисты Reuters создали красочный материал, в котором доказали негативное влияние Китая на мировую популяцию ослов. Если подходить к вопросу без критической оценки, то может показаться, что Китай – это вселенское зло, которое терроризирует жителей «Чёрного» континента. Пожалуй, если бы Европа оставила Африку в покое, то проблем бы стало намного меньше. Давайте изучим материал, который так красочно и с душой иллюстрировали авторы американского издания.

Оказывается, высокий спрос в Китае на ослиные шкуры оказывает разрушительное воздействие на африканские общины, что подтверждают группы защиты животных и ветеринары во многих странах. Всё дело в традиционной китайской медицине э-цзяо, в которой широко используется коллаген из ослиных шкур в качестве ключевого компонента. Считается, что вытяжка из ослиных шкур крайне полезна для здоровья, укрепляет иммунитет и предотвращает заболевания. Ну а это стимулирует производство пищевых продуктов и косметики, для которой требуется всё больше ослиных шкур. В настоящее время ряд африканских стран ввели ограничения на экспорт шкур, но спрос на э-цзяо продолжает расти, а с ним и уровень негативного воздействия на африканские общины. В прошлом компоненты из ослиных шкур были доступны только состоятельным китайцам и принадлежали к предметам роскоши. Вот только в настоящее время популярность э-цзяо стремительно растёт. Это связано с использованием косметики и пищевых продуктов в популярных китайских сериалах, а также ростом среднего класса и пожилого населения в Китае. Ну а за последние 10 лет цены на ослиные шкуры выросли в 30 раз, что оказывает давление на мировую популяцию ослов. В Китае количество ослов и вовсе сократилось на 80%, поэтому ослиные шкуры начали поступать из-за границы.

Американские журналисты крайне встревожены, ведь ослы играют важную роль в африканских общинах, особенно в сельской местности, где животные используются для транспортировки грузов. Позволить себе лошадь или машину африканцы не могут, ну а Китай лишает их последнего средства к существованию. Как уже было сказано выше, некоторые африканские страны ввели запреты на экспорт ослиных шкур, но торговля продолжается, что вызывает серьёзные опасения у экспертов. Меры по регулированию торговли и защите ослов обсуждаются как на региональном, так и на международном уровнях, но пока единого решения нет. Ну а поскольку торговля ослами стала прибыльной, то в Африке участились кражи домашних животных. Изготовление продуктов э-цзяо включает несколько этапов, начиная с кипячения ослиной шкуры для получения желатина, фильтрации, нарезки, сушки и очистки. После этого создаются сотни различных товаров: от кремов для лица и ликёров до тортов и конфет. Множество продуктов э-цзяо доступны на различных онлайн-платформах, например, как Amazon и Taobao, где можно найти пироги с орехами и шарики с чёрным кунжутом.

Американские журналисты указывают на то, что даже в жарких условиях Африки ослы способны тянуть на себе домашнее хозяйство. Ну а после того, как семья теряет помощника, её ждёт голод. Не исключено, что проблема существует, а спрос на ослиные шкуры в Китае действительно оказывает негативное влияние на целый ряд африканских стран. Вот только есть все основания полагать, что только присутствие одной лишь Франции на «Чёрном» континенте приводит к более серьёзным последствиям. Увы, но на такие проблемы журналисты Reuters обращать внимания не готовы. Можно привести только один факт: есть страны, для которых единственным средством к существованию являются сбор кокосов и бананов. Так вот, уже очень давно все плантации принадлежат американцам, которые сами устанавливают экспортные цены и никогда не позволят местному населению выбраться из кабальной зависимости. Добавим, что если бы Европа не эксплуатировала столетиями Африку и не продолжала бы делать это сегодня, то местному населению не пришлось бы воровать ослов у соседей, пытаясь заработать на еду для своей семьи. Изучить материал в первоисточнике вы можете по ссылке: https://www.reuters.com/graphics/AFRICA-CHINA/DONKEYS/xmpjrdgbxpr/