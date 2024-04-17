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Bublik1
«Аврору» предложили использовать в качестве основы для суверенной российской игровой приставки
Идея вызвала разногласия в стане российских экспертов

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Известно, что рынок видеоигр приносит прибыли больше, чем все студии Голливуда вместе с авторами популярных песен и крупными американскими музыкальными лейблами. При этом данная сфера чрезвычайно фрагментирована, хотя есть игроки, получающие довольно значительную выгоду и имеющие высокий авторитет у геймеров. При этом большую часть прибыли генерируют продажи видеоигр для игровых приставок, продажи которых превышают сотни миллионов единиц в год. Уже достаточно давно лидерами рынка являются Sony, Nintendo и Microsoft, ну а после ухода всех трёх компаний из России в 2022 году у геймеров возникли серьёзные проблемы. Получить доступ к новинкам нелегко, а ужесточение санкций приводит к бессмысленности владения дорогостоящей консолью. По мнению аналитиков, российский рынок входил в пятёрку крупнейших в Европе, а особенно много отечественные любители видеоигр тратят в онлайне, где вращаются миллиарды долларов. Российские геймеры тратят свои наличные в китайских и корейских проектах, ну а власти решили создать альтернативные решения, которые в будущем перерастут во что-то большее. 

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Напомним, недавно В. Путин получил премьер-министру заняться изучением вопроса создания отечественной игровой приставки. Михаил Мишустин должен доложить о ситуации в стране до 15 июня 2024 года, ну а какие дальнейшие шаги будут предприниматься в этом направлении, пока неясно. Судя по всему, власти могут выделить гранты на создание российских аналогов PlayStation, но пока точных данных на этот счёт нет. Как стало известно, крупные игроки уже пытаются сдвинуть проблему с мёртвой точки. Так, принадлежащая «Ростелекому» компания «Открытая мобильная платформа» активно продвигает операционную систему «Аврора» в качестве основы для отечественной игровой приставки. Генеральный директор компании уверен, что «Аврора» станет оптимальным решением и сможет выполнять поставленные правительством задачи. В настоящее время эта ОС используется в смартфонах и планшетах, но Павел Эйгес видит потенциал её применения и в других устройствах, включая игровые приставки. 

Вполне возможно, что потенциал у «Авроры» действительно есть, вот только пока возможности операционной системы остаются нераскрыты. Известно, что за все годы с момента релиза данной ОС было выпущено не больше 80 различных программ. Будет глупо проводить сравнения, ведь на популярные ОС выпущены десятки миллионов приложений. Разработчики «Авроры» уверяют, что могут сделать и больше, ну а критики проекта задаются вопросом: что помешало сделать это ещё вчера, ведь создание той или иной программы способен осилить даже неопытный энтузиаст. Глава «Открытой мобильной платформы» перечисляет сильные стороны собственной ОС. Он отмечает, что разработчики уже имеют в руках полный набор инструментов для превращения «Авроры» в игровую платформу. Например, есть «Аврора SDK», представляющий собой удобный инструмент для проверки работоспособности приложений. Также эта программа справляется с задачей компиляции программного обеспечения под различные аппаратные платформы, включая игры и любые другие утилиты. Даже те, которые написанные на современных игровых движках. Сложно сказать, почему в таком случае на «Авроре» до сих пор нет хотя бы пары сотен популярных игр, которые доступны на Android. Оставим этот вопрос без ответа. 

Справедливости ради нужно заметить, что специалисты «Открытой мобильной платформы» имеют опыт портирования игр на «Аврору». В настоящее время количество проектов невелико, а геймерам доступны Fallout 2, GTA III, Doom 3 и «Герои меча и магии 3». Не исключено, что в будущем библиотека станет значительно больше. Эксперты игровой индустрии подчёркивают, что портирование игр на новую платформу – это сложная задача, требующая значительных усилий в техническом и программном аспектах. Если верить главе организации развития видеоигровой индустрии Василию Овчинникову, то при условии хорошей оптимизации игр задача не кажется невыполнимой. Любопытные комментарии по поводу перспектив создания российской игровой консоли были предоставлены руководителем направления розничных проектов ИТ-холдинга Fplus, Антоном Фоминым. Он отметил, что в настоящее время в России нет технических возможностей для разработки игровой приставки уровня PlayStation последних поколений. Обычно разработка подобных устройств требует времени и значительных инвестиций. Кроме того, нужно создать соответствующую операционную систему, игровую платформу и заполнить магазин играми. Основная прибыль для разработчиков поступает от продажи контента, поэтому консоли реализуются по себестоимости, а иногда и с убытком. Эксперт полагает, что разработка только с учётом российского рынка окажется провальной, а значит нужно ориентироваться и на другие страны. Фомин уверен, что портативные консоли, такие как SteamDeck, могут быть разработаны достаточно быстро, поскольку игры под Windows и Linux уже доступны в большом количестве. А вот сделать аналог PlayStation будет непросто. Добавим, что несколько дней назад в сети появилось видео работы приставки Steam Deck на базе «Авроры». Запуск игр не демонстрировался, но браузер и другие приложения функционируют без задержек. Это значит, что создать отечественный аналог Steam Deck действительно можно, но смысла в таком решении нет никакого. 

#игровые приставки #аврора
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В России выпустят игровую приставку PlaySpace – чем интересен отечественный аналог PlayStation
На ОС «Аврору» хотят портировать игры
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«Аврору» предложили использовать в качестве основы для суверенной российской игровой приставки
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