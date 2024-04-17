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Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT

Самый быстрый флагман устареет уже через пару лет, тогда как видеокарту средневысокого ценового диапазона можно заменить, получив значительный прирост fps
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Наши читатели прекрасно знают о том, что за последние несколько лет видеокарты сильно подорожали. Флагманы продаются за 2000 долларов и дороже, тогда как середняки пусть и можно купить за 350 долларов, но никакого увеличения быстродействия в этом сегменте не наблюдается. На самом деле медленное движение вперёд есть, но количество кадров в секунду растёт так вяло, что не укладывается в ожидания экспертов и обычных геймеров. В итоге наиболее перспективным считается сегмент до 700 долларов, где инновации всё ещё есть, ведь именно здесь NVIDIA получает высокую маржу. 

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Несмотря на многочисленное количество аналитических статей, немало геймеров продолжает смотреть в сторону флагманов. Хорошо, если у вас есть возможность менять видеокарту каждые 2 года. В этом случае вы вольны делать что вам придёт в голову, вот только многие наши читатели тратят на видеокарту 150 и даже 250 тысяч рублей по другим причинам. Эти геймеры верят в то, что получат длительный жизненный цикл, позволяющий запускать любые игры даже через 10 лет. Увы, но всё это сказки, которые перед сном выдумывает Дженсен Хуанг, а после распространяет при помощи маркетологов в социальных сетях и профильных ресурсах. На самом деле всё не так радужно, как может показаться, а сегодня мы убедимся в том, что покупка флагмана – это самая большая глупость, которая только вам может прийти в голову. 

Ниже вы можете увидеть результаты тестирования команды TheSpyHood, которые изучили быстродействие видеокарт GeForce RTX 2080 Ti и Radeon RX 7700 XT. Первая стала доступна в сентябре 2019 года и стоила 700 долларов. Тогда это была самая скоростная видеокарта, ну а цены на флагманы радовали любителей высоких скоростей. Видеокарта AMD поступила в продажу в августе 2023, а значит мы говорим о временном периоде в 5 лет. Radeon RX 7700 XT стоила 450 долларов, но мы снова призываем вас не делать поспешных выводов, ведь сегодня ценовая политика сильно изменилась, а в результате аналог GeForce RTX 2080 Ti продаётся за немалые 130 тысяч рублей. Речь идёт о GeForce RTX 4080 SUPER, которая может похвастать отличной производительность, но ужасно высокой стоимостью. Повторимся, что выбора у геймеров нет, поэтому давайте подходить к делу без лишних эмоций. Всем известно, что глава NVIDIA не планирует делать скидки, ну а конкуренты имеют слишком незначительное влияние на рынок настольной графики. 

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Что же, если вы в 2019 позволили себе флагман, то сегодня всё ещё можете рассчитывать на доступ ко всем играм. Стабильные 60 кадров в секунду покорятся вам даже в разрешении 2К, ну а в 4К можно играть только с активной технологией масштабирования. Пожалуй, на этом хорошие новости заканчиваются, поскольку тесты доказывают, что Radeon RX 7700 XT намного быстрее. Помните, что мы изучаем видеокарты из совершенно разных ценовых категорий. Графический чип NVIDIA относится к флагманам, ну а решение AMD принадлежит к средневысокому сегменту. Как видите, сегодня за Radeon RX 7700 XT просят 50 тысяч рублей, тогда как за GeForce RTX 4080 SUPER придётся вывалить все 130 тысяч. Давайте предположим, что вы сегодня купили такую мощную видеокарту. Покупка кажется оправданной, ведь вы сможете запускать любые новинки даже в 4К. Теоретически, ведь на самом деле уже в конце 2024 в продажу поступит новая линейка настольной графики. 

Обычно, когда такое происходит, мы видим стремительный рост требований к играм, ну а уже спустя пару лет ваша GeForce RTX 4080 SUPER сможет работать в 4К только на пару с DLSS. Согласимся, что 2К – это очень даже неплохо, но было бы куда логичнее купить сегодня Radeon RX 7700 XT, а через 2 года потратить те же 50 тысяч на видеокарту, которая по своим скоростным качествам окажется быстрее GeForce RTX 4080 SUPER. С точки зрения экономии такой шаг окажется более выгодным, поскольку старую видеокарту всегда можно продать. Кроме того, видеокарты за 50 тысяч менее требовательные к питанию, а значит ещё одна статья расходов окажется ниже ожиданий. Но ведь есть геймеры, которые смотрят ещё выше, выбирая GeForce RTX 4090 за 250 тысяч и дороже. Для этих ребят есть ещё одна плохая новость. Помните такую видеокарту GeForce RTX 3090 Ti? Так вот, сегодня в продаже есть GeForce RTX 4070 Ti SUPER, которая быстрее флагмана прошлого поколения в любых играх. А ведь было время, когда за GeForce RTX 3090 Ti просили 300 тысяч рублей, тогда как сегодня GeForce RTX 4070 Ti SUPER вы можете взять ровно в 3 раза дешевле. 

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Всё это не значит, что вы должны экономить или покупать одну из видеокарт, о которой мы пишем. Конечный выбор, вне всяких сомнений, останется за вами, но думать головой иногда полезно. GeForce RTX 4070 Ti SUPER за 100 тысяч мы даже близко не можем назвать выгодной, но если сравнивать её с GeForce RTX 4090, то любые разговоры об инвестировании кажутся смешными. Очевидно, что через 6 месяцев в продажу поступит GeForce RTX 5070 Ti, которая будет быстрее GeForce RTX 4090. Можно подождать, или купить GeForce RTX 4070 Ti SUPER сегодня. Всё зависит от ваших требований и количества наличных в кармане. Судя по тестам, логики в покупке флагмана нет, ну а эксперты называют две наиболее перспективные видеокарты этой весны. 

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Отличным спросом пользуется Radeon RX 7800 XT, которую вы можете купить за 60 тысяч рублей. В США за видеокарту просят 550 долларов, а значит российский ценник довольно щадящий. Здесь вы найдёте 16 Гб видеопамяти и очень приличную скорость. С Radeon RX 7800 XT можно рассчитывать на максимальные настройки в 2 К ещё несколько лет, а такая видеокарта понравится тем, кто готов делать апгрейд каждые 2-3 года. Немного быстрее и на 10 тысяч дороже предлагается GeForce RTX 4070 SUPER. С такой видеокартой вам покорится трассировка лучей и самые высокие настройки графики в любых играх в 2К. Кстати, покупать видеокарты для 4К вообще неразумно, поскольку требования там невероятно высокие, а спустя пару лет ваш флагман плавно превращается в тыкву. Миллионеров и мажоров эта информация не касается, ну а всем разумным геймерам стоит задуматься. Если вы копите деньги и планируете взять GeForce RTX 4080 SUPER или GeForce RTX 4090 в кредит, то лучше не делать глупостей, о чём вы могли прочесть в нашем материале. 


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видеокарты оптимальные ценовые предложения radeon rx 7700 xt
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Почему флагманские видеокарты покупают только мажоры, а нормальные геймеры выбирают Radeon RX 7700XT
AggroShkolyar
09:21
Вот поэтому вменяемые люди делают растр\4К\Запеченые отражения. Которые решают проблему кардинально, чем меньше трассированных отражений на твоем мониторе, тем больше фпс и тем меньше надо мухлевать, ...
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