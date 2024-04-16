Официальной информации на этот счёт не поступало

Многие наши читатели помнят эпопею с пропажей главнокомандующего украинской армией, которая вдруг обнаружилась в начале 2023 года. Тогда Залужный не выходил в эфир несколько месяцев, после чего всё же появился на публике. Судя по всему, главком ВСУ получил сильное ранение во время визита в один из тыловых лагерей недалеко от линии соприкосновения. Неясно, специально и случайно российская армия наносила удар, но в итоге Залужный оказался на несколько месяцев выведен из игры. Не исключено, что именно из-за этого не удалось согласовать планы наступательной операции на весну 2023, но в данном вопросе слишком много неизвестных. В настоящее время Залужный отстранён от своей должности и занимается более важными делами. Ну а на его место заступил Сырский. Генерал отличился в Артёмовске, где под его началом были уничтожены десятки тысяч бойцов. Сырский лично обещал Зеленскому удержать город, но вместо наказания получил повышение.

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Аналитики отмечают, что тактика «мясных штурмов» Сырского не изменилась и в Авдеевке, а в настоящее время под его началом резервы ВСУ пытаются удержать наступление российских войск. Выходит не очень эффективно, ну а сегодня появилась любопытная информация, поступившая от авторов Telegram-канала «Военное дело». Сообщается, что в ходе недавнего удара российской авиацией по полигону в городе Чугуев, мог получить ранение или даже погибнуть один из высокопоставленных представителей украинских властей. Предполагается, что на месте мог быть Буданов, возглавляющий Главное управление разведки Украины (внесён в список террористов РФ). Но есть высокая вероятность, что в этот момент на полигоне находился сам Сырский. Пока доказать или опровергнуть эту информацию нет никакой возможности, ну а источники утверждают, что в момент удара на месте находились и другие высокопоставленные представители ВСУ.

В Киеве на эту тему комментариев не дают, ну а эксперты уже делают далекоидущие выводы. Если представить, что Сырский действительно тяжело ранен или погиб, то хороших вариантов у Зеленского остаётся крайне мало. Количество преданных ему людей не безгранично, а найти замену главкому будет сложно. Возвращать Залужного не станут, поскольку у бывшего главы ВСУ давно наметились противоречия с официальной позицией Зеленского. Гибель Сырского обязательно отразится на планировании оборонительной и наступательной компании 2024 года. Кроме того, главком был посвящён во все переговоры и планы Пентагона, а значит американцам придётся договариваться с новым человеком. Стоит напомнить, что в 2023 году, когда Залужный фактически отсутствовал в эфире и считался погибшим, именно Сырский взял на себя обязанности главкома. После гибели генерала вариантов у Зеленского остаётся не так много. Скорее всего, даже если главком ранен или убит, то в Киеве будут оттягивать заявление о его состоянии как можно дольше. В настоящее время ВСУ испытывают нехватку оружия и боеприпасов, не могут договориться о поставках авиации, ну а гибель главкома рушит и без того сомнительные планы.

Военкоры полагают, что российские власти после террористического акта в Москве приняли решение о постепенной ликвидации верхушки украинской армии. Долгое время эти люди планировали удары по российским городам и открыто угрожали подорвать Крымский мост. Похоже, сегодня в Кремле осознали, что договориться с киевскими властями не выйдет. Многие аналитики считают, что с этого и нужно было начинать СВО, ну а подтвердится ли информация о смерти Сырского, мы узнаем в ближайшее время.