Электрокар ещё даже не поступил в продажу, а интерес потенциальных покупателей резко снизился

Есть люди, для которых процесс важнее результата. Простой пример, анонс Tesla Cybertruck состоялся в 2019 году, а попытки наладить производство растянулись на несколько лет. В итоге потенциальные покупатели, которые готовы были купить необычный пикап за любые деньги, не смогли получить машину в 2021 и даже в 2022. В 2023 первые производственные линии позволили унять аппетиты энтузиастов, ну а сегодня никакой очереди на электрический пикап нет и в помине. Как только потенциальные покупатели увидели Tesla Cybertruck на дорогах, интерес к автомобилю быстро угас. Стоит учитывать, что многие просто устали ждать, ведь неспособность Илона Маска масштабировать производство разочаровала не только обычных людей, но и инвесторов компании. Есть мнение, что невозможность насытить рынок достаточным количеством электрокаров сделала невозможным выпуск автомобиля Apple. Ни один партнёр, с которыми предполагалось подписать соглашение, не осилил крупную поставку, ну а расходы на выпуск небольшой партии превышали доходы от её продажи.

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Судя по всему, немного просчиталось руководство Xiaomi. Напомним, в начале апреля начались онлайн-продажи электрического седана SU7. Доступны три различных комплектации, стартовая цена наиболее бюджетной из которых составила 29 тысяч долларов в переводе на китайские юани. Уже к концу апреля откроются торговые площадки, где потенциальные покупатели смогут провести тест-драйв, ну а первоначально было объявлено о рекордном количестве заказов, превысившем 100 000 единиц. В результате такого бешеного спроса вдруг выяснилось, что Xiaomi не способна выпускать так много машин. В итоге очередь на флагманскую модель растянулась на 8 месяцев, что негативно отразилось на интересе потенциальных покупателей к машине. Как стало известно, спустя 10 дней около 55% всех покупателей, которые забронировали новенькую SU7, отказались от длительного ожидания. Многие не предполагали, что придётся сидеть без машины до конца 2024 года, поэтому предпочли купить один из доступных электрокаров, спрос на который не такой высокий.

Напомним, флагманская версия SU7 Max способна разгоняться до 100 км/ч всего за 2.78 секунды, тогда как базовая модификация тратит на это 5.28 секунды. SU7 имеет задний привод, тогда как SU7 Max может похвастать полноценным полным приводом и максимальной скоростью до 265 км/ч. Общая мощность двух двигателей достигает 678 л.с., а внутри установлена универсальная версия операционной системы Hyper OS. Российские дилеры обещают завести машину на отечественный рынок в ближайшее время, но стоить базовая версия будет от 4.2 миллиона рублей. Даже самая начальная модификация получит полную электронную начинку и несколько мультимедийных дисплеев. Запас хода составляет 668 километров, но тесты свидетельствуют о том, что реальная автономность китайской машины ощутимо ниже. Скорее всего, базовая SU7 сможет проехать на одном заряде до 550 километров, тогда как SU7 Max претендует на 650 километров. Точных данных пока нет, поскольку владельцев слишком мало, а международные эксперты ещё не получили доступа к электрокару.

Кстати, первая SU7 Max уже умудрилась попасть в аварию. Внутри находился популярный китайский блогер, который сделал из ДТП настоящее шоу. За рулём сидел водитель, ну а сам блогер не получил никаких травм. Несмотря на сильные повреждения дверь открылась без проблем, ну а эксперты называют конструкцию SU7 продуманной. Если сравнивать исключительно по техническим характеристикам, а также по оснащению электроникой, то автомобиль Xiaomi обходит Tesla Model 3 по разгону до 100 км/ч, а также по другим показателям. При этом SU7 стоит дешевле и выглядит свежо. Как известно Илон Маск предпочитает улучшать автомобили за счёт электронных компонентов, а главной фишкой Tesla называется автопилот. Не на всех дорогах в США такая функция доступна, ну а у Xiaomi есть собственный аналог умного алгоритма.