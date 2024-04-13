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Bublik1
Электрокар Xiaomi SU7 Max попал в первую аварию – в машине находился известный блогер
Несмотря на сильный удар, пассажир и водитель не пострадал

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Несколько дней назад стартовали продажи первого автомобиля производства Xiaomi. На самом деле машина построена на базе популярной модели другого китайского бренда и получила визуальные и внутренние изменения по сравнению с оригиналом. По мнению экспертов, такой подход вполне оправдан по нескольким причинам. Во-первых, Xiaomi не имеет опыта автомобилестроения, поэтому компании пришлось бы потратить много времени на пробы и ошибки, пытаясь достичь уровня более успешных конкурентов. Во-вторых, строительство собственного автомобильного завода – это дорогое удовольствие, позволить себе которое могут немногие, ну а Xiaomi не считает необходимым инвестировать деньги в производственные мощности, предпочитая получать готовую продукцию. В итоге средства ушли на маркетинг, а спрос превысил все ожидания, ведь в очереди на новенький электрокар стоят порядка 100 000 человек. 

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Известно, что автомобиль выпускается в трёх версиях: SU7, SU7 Pro и SU7 Max. Первая стоит немного дешевле 30 тысяч долларов, тогда как за модель с максимальной комплектацией придётся заплатить 42 тысячи долларов. В настоящее время заказы на премиальную версию растянулись на несколько месяцев, а представители Xiaomi обещают исправить положение с запуском физических продаж по всей стране. Электрокар можно будет пощупать и заказать лично, но случится это к концу апреля. Пока же только наиболее состоятельные и удачливые китайцы успели стать счастливыми владельцами SU7, среди которых немало популярных в интернете медийных персон. Как стало известно, один из счастливчиков, купивших электрокар на прошлой неделе, уже успел попасть на нём в аварию. Сообщается, что машина принадлежала блогеру Big Lizi Qiqili, который в момент аварии находился в кресле пассажира. 

За рулём был водитель, ну а новенький SU7 Max ударился в ехавший параллельно Mercedes-Benz. По словам самого блогера, причина в неправильном сигнале светофора, который показал зелёный обоим транспортным средствам. К счастью, никто не пострадал, включая водителя Big Lizi Qiqili и владельца премиального седана Mercedes. Блогер пользуется высокой популярностью и имеет миллионы подписчиков. Похоже, после аварии он стал ещё более интересен китайцам, ну а сам Big Lizi Qiqili умудрился превратить аварию в шоу. Он рассказал подписчикам о произошедшем, снабдив всё фотографиями. По словам блогера, несмотря на серьёзные повреждения автомобиля, водитель и пассажир не получили никаких травм. Подушки безопасности сработали штатно, а дверь без проблем открылась, хотя внешний вид у неё желает лучшего. Умная система SU7 Max самостоятельно вызвала полицию, ну а стражи порядка решили, что виновен в аварии водитель автомобиля Xiaomi.

Big Lizi Qiqili не стал спорить с полицией, но вполне может подать апелляцию и потребовать рассмотрения дела в суде. Для публичной персоны такое шоу оказалось весьма кстати, ну а мы стали свидетелями первой официально зафиксированной аварии новенького электрокара Xiaomi. Пока многие только мечтают о подобном автомобиле, Big Lizi Qiqili уже умудрился его разбить. В китайской прессе пишут, что у блогера есть несколько премиальных транспортных средств, поэтому он не сильно переживает о потере. Что до самого автомобиля, то в сети уже есть тесты, частично подтверждающие заявленные характеристики. Так, флагманская модель способна проехать на одном заряде до 700 километров и разгоняется до 100 км/ч быстрее, чем Tesla Model 3. При этом салон у SU7 Max более серьёзный и включает все достижения современной электроники. Доступен продвинутый автопилот, но перед аварией ИИ был деактивирован. 

#xiaomi #автомобили #транспорт #su7 #su7 max
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