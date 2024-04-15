Как оказалось, лягушка использует сложный механизм защиты, который до конца не изучен

Чем больше мы узнаём об окружающей нас природе, тем удивительнее и причудливее кажутся нам самые обыденные вещи. К примеру, недавно учёные выяснили, что деревья издают громкие звуки. Случается это в стрессовых ситуациях, когда происходит повреждение коры или веток. Исследователи доказали, что звуки не являются случайными и предназначены для ушей живых существ, способных слышать высокочастотные колебания. Например, это могут быть насекомые или птицы, для которых вся эта информация становится настоящей цифровой картой с подсказками и предупреждениями. Учёные полагают, что благодаря технологиям мы узнаем ещё много интересного, ну а большая часть тайн лежит за пределами наших органов чувств. Совсем недавно была обнаружена лягушка, которая способна издавать настолько громкие звуки, что к ней опасаются подходить даже хищники.

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Описывается так называемая лягушка-листоед (Haddadus binotatus), которая проживает в бразильском тропическом лесу. Здесь можно встретить уникальных живых существ, которые редко заглядывают даже в самые крупные зоопарки, но внимание исследователей привлекла крошечная лягушка размером 6.4 сантиметра. До недавнего времени на неё никто не обращал внимания, пока один из учёных не обнаружил громкие крики, издаваемые этими существами. Крики лягушек слышны на частоте 44 килогерц, которая абсолютно непригодна для восприятия человеческим слухом. Позднее выяснилось, что подобные крики играют ключевую роль в жизни этих маленьких обитателей леса. Так, когда лягушка чувствует опасность, включается алгоритм защиты, вынуждающий отступить даже самых крупных хищников. Вначале лягушка выгибает спину, после открывает пасть и начинает кричать. По мнению исследователей, звук очень сильный и пугающий, поэтому по большей части лягушка-листоед живёт в полной безопасности.

Ну а если к ней приближаются летучие мыши, грызуны или другие животные, то после первого контакта с лягушкой у этих хищников окончательно пропадает аппетит. Со временем хищники стараются обходить лягушку стороной, а отбиваться приходится только от молодых особей. Что удивительно, это далеко не все выводы, которые удалось сделать исследователям. В ходе наблюдения за лягушкой-листоедом выяснилось, что исходящие от неё звуки могут включать сразу два механизма. Прежде всего таким образом лягушка прогоняет хищников, поскольку звуки действительно громкие и очень неприятные. Ну а одновременно с этим звуки привлекают более опасных хищников. Например, когда поблизости находится грызун, который намеревается отобедать лягушкой, виновница торжества издаёт громкий звук, чем привлекает внимание сидящей неподалёку совы. После этого уже мышь становится жертвой, ну а лягушка спокойно прячется в листве. Такой симбиоз пока объяснить не удалось. Неясно, является ли это эволюционным механизмом, или же совы и другие хищники просто научились использовать лягушек в своих целях.

Как бы там ни было, но поведение лягушки-листоеда вызывает вопросы, а учёные отмечают, что есть и другие виды лягушек, которые издают похожие звуки. К сожалению, данная область науки плохо изучена, поэтому сложно сказать, какие механизмы позволяют земноводным выживать в сложных условиях, ежедневно отбиваясь от стай хищников. Ранее мы думали, что выживать удаётся наиболее удачливым особям, но всё может сводиться к тому, что побеждают те, кто громче кричат. Или ведут себя тише, ведь многое зависит от особенностей хищника и условиях, в которых ведётся охота.