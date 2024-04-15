Сколько такое кольцо будет стоить, и когда поступит в продажу, пока неясно

Инсайдеры полагают, что в 2024 году мы увидим целый спектр инновационных продуктов, а скучать этой осенью точно не придётся. Давайте обойдёмся без перечисления перспективных кандидатов, ведь особый интерес привлекает новая разработка Apple. Как вы могли слышать, руководство американской компании отказалось от выпуска автомобилей. На разработки потрачены годы, в ходе которых большая команда инженеров пыталась решить целый ряд сложностей современных электрокаров. Похоже, добиться успеха не вышло, тогда как та же Xiaomi осилила производство автомобиля, а флагманская модель SU7 Max даже умудрилась попасть в аварию. Как бы там ни было, Apple не собирается сидеть сложа руки, а очередным прорывным продуктом компании может стать умное кольцо. Инсайдеры уверяют, что внутри окажется даже больше датчиков, чем предлагают умные часы, а дополнительно к этому потенциальные покупатели смогут рассчитывать на длительный период автономной работы. Как вы уже догадались, точных цифр не приводит никто, а проект держится в тайне.

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Похоже, Xiaomi обошла яблочников не только с электрокаром, но и собирается уложить Тима Кука на лопатки (как бы это странно не звучало) в области носимых гаджетов. Согласно официальному пресс-релизу, в рамках бренда Black Shark в продажу поступит умное кольцо. Сообщается, что оно будет создано для работы с текущими приложениями для занятия спортом Xiaomi и получит множество датчиков, позволяющих отслеживать показатели организма. Точно появится датчик, определяющий пульс, заявлена возможность определения уровня насыщенности крови кислородом. Также кольцо сможет определять температуру тела и фиксировать ритм работы сердца. При этом будут доступны графики с указанием биения сердца ночью, днём и за любой выбранный пользователем период. Скорее всего, это далеко не все функции, но в данном случае остановимся на том, что современные гаджеты позволяют отслеживать многие аспекты здоровья человека, хотя ранее требовалось покупать отдельные приборы. Учитывая размер кольца, следить за показателями организма станет ещё проще, ну а ахиллесовой пятой подобных гаджетов называется скромное время автономной работы. Большая часть подобных устройств может продержаться на одном заряде всего неделю, после чего требует подключения к специальному разъёму питания.

Кольцо Black Shark будет выделяться на фоне конкурентов, ведь время его автономной работы достигнет 180 дней. Представители Xiaomi не указывают, будет ли всё это время гаджет находиться в рабочем состоянии, постоянно фиксируя жизненные показатели своего носителя. Вполне возможно, что речь идёт о режиме ожидания, когда в любой момент кольцо сможет приступить к выполнению своих задач. Управление будет осуществляться при помощи смартфона, а китайская компания пока не пишет, сколько может стоить такой гаджет, и когда он поступит в продажу. Судя по всему, случится это не позднее осени 2024, поскольку в интернете есть несколько тизеров с описаниями функций кольца. Black Shark окажется не только сверх автономным, но и тонким, что позволяет решить главную проблему подобных устройств. Многие пользователи, которые попробовали ежедневно носить умные кольца, отказались от них из-за слишком толстых стенок. Носить такой гаджет неудобно, ну а Black Shark имеет толщину 2.2 миллиметра. Как в такую конструкцию удалось разместить ёмкую батарею, пока неясно.

Добавим, что не только Xiaomi и Apple рвутся покорять новую рыночную нишу. Ранее стало известно о том, что Samsung готовит свой ответ в виде Galaxy Ring. Подробности о начинке умного кольца не сообщаются, но инсайдеры полагают, что продажи стартуют этим летом или осенью. Южнокорейская компания планирует опередить конкурентов и начала работу над гаджетом раньше остальных. Заявлено длительное время автономной работы, хотя точных данных на этот счёт нет. Многие эксперты отмечают, что вся эта шумиха с умными гаджетами сильно преувеличивает реальные возможности наручных часов и тем более крошечного кольца. В настоящее время технологии не позволяет выпускать крошечные гаджеты, обладающие способностью определять массу показателей человеческого организма. Вот только рядовые пользователи игнорируют надписи мелким шрифтом, где производители советуют не использовать потенциал умных устройств в медицинских целях. Ситуация абсурдная. С одной стороны – умные часы получают массу интересных функций, которые позволяют ставить диагноз, не вставая с кровати. С другой – международные организации по всему миру призывают не использовать умные приборы для постановки диагноза. В итоге остаётся только фиксировать пульс и температуру тела, ведь эти показатели гаджеты научились определять с высокой точностью.