Apple планирует усилить контроль над запасными частями, что может привести к блокировке десятков тысяч смартфонов по всему миру

По данным российских аналитиков, в 2023 году наблюдался взрывной спрос на ремонт бытовой техники и электроники. Особенно часто восстанавливать пытались стиральные и посудомоечные машины (на 64% чаще, чем в 2022), что свидетельствует о попытках сэкономить и не переплачивать деньги за слишком дорогую бытовую технику. Специалисты пишут, что купить привычные бренды многие россияне не могут, ну а выбирать вместо брендового Electrolux китайский подвал хотят немногие. Стоит отметить, что значительная часть техники из Поднебесной имеет высокое качество, но покупатели не готовы к экспериментам. Что до электроники, то желающих починить свой смартфон стало на 35% больше, чем это было годом ранее. Заметен рост популярности бывших в употреблении и восстановленных аппаратов, ну а первые места в рейтинге занимает продукция Apple.

реклама

Чемпионом по продажам стал iPhone 11, что свидетельствует о высоком доверии к американской компании даже после её ухода с российского рынка. Российские специалисты пишут о проблемах, с которыми сталкиваются отечественные мастера, занимающиеся ремонтом аппаратов Apple. Доступ к запчастям на иностранных площадках сильно осложнён из-за санкций, ну а параллельный импорт не всегда выручает. Именно поэтому часто в ход идут запасные части от сломанных телефонов. Но бывает и так, что вместо вышедших из строя элементов ставят не совсем законные части, от заблокированных и украденных смартфонов. Похоже, яблочная компания решила усложнить жизнь ремонтным мастерским, усиливая меры контроля на программном уровне. Если верить заявлениям американской компании, то все решения пойдут на благо конечным пользователям и сделают доступ к запасным частям для мастерских более доступным.

Прежде всего в Apple разрешат использовать для ремонта бывшие в употреблении запчасти. Такое заявление кажется немного удивительным, поскольку мастера и без разрешения используют такой метод для восстановления работоспособности телефонов. Яблочники уверяют, что благодаря такому решению запчасти станут более доступны уже этой осенью, но не раскрывают перечень моделей, для которых можно будет раздобыть подержанные комплектующие. А вот следующее нововведение точно не понравится небольшим мастерским, занимающимся кустарным ремонтом iPhone. Представители американской компании намерены ввести усиленный контроль над запасными частями при помощи дополнительных программных компонентов. Речь идёт о некой калибровке, в рамках чего операционная система научится выявлять детали, которые были заменены в ходе ремонта или восстановления. Пройти процедуру смогут даже новые аппараты, что докажет наличие в них только новых запчастей.

В Apple пишут, что такая мера избавит мастеров от целого ряда проблем, ведь теперь проводить ручную калибровку больше не понадобится. Специалисты полагают, что система может оказаться не идеальной и начнёт блокировать отремонтированные смартфоны, которые восстанавливались в неофициальных сервисных центрах. Добавим, что новая модель iPhone получит биометрический датчик, который призван упростить процесс ремонта. Мастеру больше не придётся указывать серийный номер аппарата при заказе деталей, поскольку всё это будет доступно при активации специально датчика. Эксперты полагают, что речь идёт об ещё одном способе контроля, который направлен против кустарных мастерских. Apple будет собирать больше информации, а особенно сложно придётся тем, кто заказывает партии запчастей на китайских площадках. Проблема в том, что там иногда попадаются детали от смартфонов, которые были заблокированы своими владельцами по причине кражи или утери. Сегодня использовать такие комплектующие удаётся, но в будущем внутренняя система не позволит этого сделать.

Предполагается, что полноценная система безопасности появится в iPhone следующего поколения, ну а программная калибровка будет доступна ранее. Если iOS определит, что внутри находится подозрительный компонент, то операционная система тут же заблокируется. В итоге пострадает владелец, который не имеет отношения к выбору деталей для ремонта. Очевидно, что такой шаг призван отучить пользователей обращаться в небольшие мастерские, которых предостаточно как в России, так и в США. Что любопытно, в пункте меню «История деталей и обслуживания» владельцы телефонов смогут самостоятельно изучить основные компоненты и понять, новые они или использовались ранее. А вот это довольно интересная функция, о которой стоит помнить всем тем, кто ремонтирует свои смартфоны. Очень часто мастер предлагает выбор между бывшей в употреблении или новой деталью. Последняя по вполне очевидным причинам стоит дороже, ну а конечный пользователь далеко не всегда может убедиться в честности ремонтных мастерских. Все нововведения появятся этой осенью, а пока неясно, будут ли они распространяться на уже отремонтированные смартфоны. Будет весело наблюдать за тем, как десятки тысяч телефонов перестанут работать, поскольку внутри использовались запчасти от украденных аппаратов.