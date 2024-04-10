Антивирусы будут запрещены не только для госсектора, но и на компьютерах обычных американцев

Веками европейцы, а затем и США использовали протекционизм для продвижения собственного бизнеса. Чаще всего можно было обойтись политическим влиянием и санкциями, но иногда приходилось вести активные боевые действия, что вынуждало оппонентов по обе стороны океана тактично молчать. В какой-то момент даже осознание мощи американской армии стало отрезвляющим фактором, хотя конфликты из-за этого не прекратились. Всё это позволяет США добиваться нужных результатов, получая не только новые рынки сбыта, но и лучшие условия работы для собственных компаний. Кроме того, янки могут при необходимости надавить на несговорчивых союзников, у которых есть ресурсы или технологии. Например, Samsung и TSMC строят в Америке фабрики по производству полупроводниковой продукции следующего поколения, инвестируя в проект десятки миллиардов долларов. Выбора у властей Тайваня и Южной Кореи не было, ну а это не первый и точно не последний пример протекционизма. Американские компании по всему миру пользуются льготными условиями работы, тогда как другие страны не могут похвастать такими же перспективами для собственного бизнеса.

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Особенно активно в Белом доме борются с китайскими компаниями, но достаётся и европейцам, которые не раз выплачивали в казну дядюшки Сэма многомиллиардные штрафы. Ну а поскольку глобальная политика США крайне проста и эффективна, то менять в Вашингтоне ничего не хотят. На этот раз в качестве жертвы была выбрана российская компания «Лаборатория Касперского». По данным CNN, в настоящее время администрация Байдена готовит полноценный запрет, который предполагает драконовские меры против целого ряда продукции российского бренда. Журналисты уверены, что решение станет историческим, поскольку представляет собой значительный шаг вперёд в сфере контроля над кибербезопасностью. Это первый прецедент, когда в санкции включаются не только финансовые и экономические инструменты, но и запрещается российское программное обеспечение.

Журналисты утверждают, что все решения приняты, а в настоящее время документ находится на финальной стадии. Специалисты выверяют все пункты и подводят их под действующее законодательство. Предполагается, что указ будет опубликован в ближайшие недели, но не позднее начала мая текущего года. Авторы CNN напоминают, что ужесточение работы российской компании произошло ещё при Трампе, когда президент США запретил государственным компаниям использовать программное обеспечение «Лабораторией Касперского». Тогда инициатива не распространялась на частные владения, ну а сегодня на кону запрет использования ПО на компьютерах обычных жителей США. В качестве причины для введения запрета значится набившая всем оскомину угроза национальной безопасности, которой американские власти покрывают все свои тёмные делишки. Якобы, на фоне новых кибератак и активного вмешательства в информационную безопасность было решено заблокировать работу российской компании, выпускающей антивирусное программное обеспечение.

В настоящее время неясно, будет ли введён полный запет на продукцию «Лаборатории Касперского» или же Байден ограничится созданием «чёрного списка», куда включат часть популярного ПО. Представители российской компании от комментариев отказались, ну а эксперты полагают, что агрессивные действия властей США приведут к тому, что продукция «Лаборатории Касперского» также будет запрещена и в Европе. Реальных оснований для этого нет, но в данном случае главным критерием выступает решение Белого дома. Ну а там сегодня настроены решительно, поэтому стоит ожидать аналогичных действий и от зависимых от американских властей политиков из Старого света. Очевидно, что в России ожидали подобных действий от Вашингтона, поэтому готовы к подобным недружественным шагам. Эксперты пишут, что нужно запретить всё американские ПО в России, вот только делать этого не потребуется. Большая часть крупных разработчиков давно покинула российский рынок, а в итоге запрещать и изгонять уже некого. Многие аналитики не понимают, что «Лаборатория Касперского» делает в США сегодня. Отношения между двумя странами мягко скажем плохие, ну а в это время российские специалисты продолжают обеспечивать защиту американским пользователям. Подобные действия вызывают вопросы, ну а совсем скоро «Лаборатории Касперского» придётся закрывать своё подразделение в США.