Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Bublik1
Илон Маск: Обучение ИИ Grok 3 потребует 100 000 NVIDIA H100, а пока пересмотрите фильм «Терминатор»
Все эти видеокарты будут потреблять энергии столько же, сколько сжигает небольшой город

реклама

По мнению учёных, развитие технологий и создание ИИ – это важный этап, через который проходит любая цивилизация. Проблема лишь в том, что умный алгоритм в какой-то момент может поставить собственные задачи выше потребностей человечества, а в итоге не исключается конфликт между машиной и людьми. Ну а поскольку искусственный интеллект практически не имеет ограничений в развитии, то бороться с таким противником окажется сложно.

Учёные не исключают, что именно ИИ выступает в качестве так называемого «Великого фильтра», препятствующего переходу технологически развитых цивилизаций в межпланетные. Уже несколько лет об опасности умных алгоритмов говорит и Илон Маск, но в какой-то момент миллиардер принял неожиданное решение. Судя по всему, он полагает, что если невозможно остановить развитие опасной технологии, то нужно создать ещё более продвинутый аналог, который обеспечит человечеству безопасность.

реклама

Насколько прогнозы основателя Tesla правдоподобны, сказать сложно, поскольку Илон уже не раз давал обещания, которые так и остались невыполненными. 

В ходе очередного интервью Маск сделал целый ряд новых заявлений. Прежде всего он предположил, что уже в 2026 году будет создан общий генеративный интеллект, возможности которого будут превосходить человеческие. А поскольку Илон ранее создал собственный стартап по обучению умных алгоритмов xAI, то на этот раз он решил поделиться с нами некоторыми деталями. Оказывается, подготовка Grok была относительно простой, тогда как в настоящее время происходит обучение более продвинутой версии ИИ под названием Grok 2. При этом специалисты компании тут же выяснили, что для продолжения работы потребуется невероятная масштабируемость. Grok 2 потребовал целых 20 000 графических процессоров H100 производства NVIDIA. Пока новый ИИ только проходит обучение, команда исследователей уже активно готовится перейти на следующий уровень. И вот здесь возникает целый ряд сложных дилемм. Прежде всего Маск сообщил, что Grok 3 потребует огромного количества ресурсов. Предположительно, специалистам понадобится не меньше 100 000 видеокарт H100, и это колоссальные инвестиции. 

Если учитывать, что рекомендованная стоимость одного такого чипа стартует с 42 000 долларов, то всего придётся потратить 4.2 миллиарда долларов. Получить такое количество GPU крайне сложно, поскольку в настоящее время рынок испытывает острый дефицит, а покупатели стоят в очереди длиной в 6 месяцев. Но даже если каким-то образом удастся раздобыть такое количество видеокарт, то не совсем ясно, где взять достаточное для работы всех этих систем электричество. Если вспомнить, что один графический чип потребляет 700 Вт, то 100 тысяч таких видеокарт будут сжигать 70 МВт. С учётом системы охлаждения и дополнительной техники потребуется не меньше 100 МВт, и это столько, сколько потребляет небольшой город размером 50 тысяч человек. Илон отмечает, что до недавнего времени было сложно раздобыть достаточное количество вычислительной техники, но в будущем придётся искать площадки, способные покрыть потребности в электроэнергии. Миллиардер полагает, что частично сложности с доступом к вычислительной базе решит следующее поколение графических чипов NVIDIA Blackwell B200, которое обладает не только значительным приростом мощности, но и более высокой энергоэффективностью. На этом фоне Илон добавил, что человечеству стоит пересмотреть фильм «Терминатор», хотя сам он всё же надеется на положительный исход. 

Ну а пока Маск пытается найти нужное количество видеокарт, Intel анонсировала скорый выход на рынок продукта под названием Gaudi 3. Это высокопроизводительный графический чип, который должен составить конкуренцию решениям NVIDIA. Внутренние тесты Intel доказали значительное преимущество Gaudi 3 над H100. Оказывается, GPU способно обучать нейросети до 1.7 раза быстрее. Что до сравнения с более мощным H200, то и здесь Gaudi 3 держался на уровне, при этом потребляя в 2.6 раза меньше энергии. Партнёры уже получили первые графические чипы и начнут их тестирование в самое ближайшее время. Покупателям предложат два варианта в различных форм-факторах. Производительность останется неизменной, а вот возможности для масштабирования разнятся.

Эксперты полагают, что Gaudi 3 выглядит интересно, но выход его слишком запоздал. Первые массовые поставки начнутся только к концу лета, тогда как в это же время на рынке появится Blackwell B200. Решение NVIDIA окажется значительно быстрее, ну а в данном случае рассчитывать на значительную часть рынка Intel не приходится. Покупатели могут обратить внимание на Gaudi 3 от безысходности. Кроме того, важным аргументом может стать ценовая политика, хотя пока стоимость нового графического чипа не объявлена. Больше информации читайте по ссылке.

#илон маск #nvidia h100 #grok 3
+
Написать комментарий (0)
Контракт на развертывание терминалов Starlink на Украине оценивается в 23 млн долларов
Согласно прогнозу компании Robert W. Baird на второй квартал, продажи машин Tesla продолжат падать
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
10
Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
20
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
1
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
1
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
+
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
1
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
1
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
3
В России восстанавливают завод ТагАЗ с вековой историей
2
Между Хабаровском и Владивостоком могут построить третий главный железнодорожный путь
+
MediaTek выпускает первый в мире мобильный 3-нм процессор
5
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
22
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+
Представлен стартап GamerTech – геймерские перчатки для подогрева рук
+
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
+

Популярные статьи

8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
109
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
77
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
130
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
11
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
161
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
35
Для сдерживания ВМС Китая Тайвань построит 200 безэкипажных катеров длиной 10 метров и весом 4 тонны
7
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19
Минфин США пригрозил бизнесу и банкам Китая последствиями за поддержу ВПК России
16

Сейчас обсуждают

Фартовый
12:39
Колышек для пробивания засоров. Он же зад не моет и не вытирает после сранья. У него дырка коркой дерьмовой забивается, надо чем то расколупывать. Просто садится на колышек и елозит, в тяжёлых случаях...
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Легенда
12:39
я планирую в скором времени как пользователи на планете земля только зайдут в интернет то мой вирус автоматически в их комп проникать будет.
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Red Red
12:38
я отсюда скачиваю , тоже там будет? https://mirror.yandex.ru/fedora/
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
RangerXP
12:37
"хотя премьера состоялась на Петербургском международном экономическом форуме в начале июня текущего года." Что за идиот это написал?
Инсайдеры паблика Avtograd News рассказали о сложностях в создании Lada Iskra
Red Red
12:35
ты же говорил нормальный мужчины все на ДНС покупают... значит если убираться то мужчина и типа нельзя, а если флешку купить то уже и можно....
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Фартовый
12:34
Они ещё не поняли с кем связались. Дальше США только хуже будет. Пока Украина не уничтожит США не успокоится.
Министр обороны США Ллойд Остин сообщил о негативном влиянии атак ВСУ по НПЗ России
Red Red
12:34
справа молоток, а слева что за анальный зонд?
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Легенда
12:34
когда ты скачиваешь любой браузер с офф сайта, мой вирус уже там будет. я 3 года над ним работаю уже
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Kasyan
12:33
А банки с огурцами они на него не подвешивают.
Украинские солдаты оснастили дрон "Баба-Яга" пулеметом и по ночам ведут из него огонь
Red Red
12:33
а как встраиваешь сенсей?
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем