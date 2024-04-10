Все эти видеокарты будут потреблять энергии столько же, сколько сжигает небольшой город

По мнению учёных, развитие технологий и создание ИИ – это важный этап, через который проходит любая цивилизация. Проблема лишь в том, что умный алгоритм в какой-то момент может поставить собственные задачи выше потребностей человечества, а в итоге не исключается конфликт между машиной и людьми. Ну а поскольку искусственный интеллект практически не имеет ограничений в развитии, то бороться с таким противником окажется сложно.

Учёные не исключают, что именно ИИ выступает в качестве так называемого «Великого фильтра», препятствующего переходу технологически развитых цивилизаций в межпланетные. Уже несколько лет об опасности умных алгоритмов говорит и Илон Маск, но в какой-то момент миллиардер принял неожиданное решение. Судя по всему, он полагает, что если невозможно остановить развитие опасной технологии, то нужно создать ещё более продвинутый аналог, который обеспечит человечеству безопасность.

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Насколько прогнозы основателя Tesla правдоподобны, сказать сложно, поскольку Илон уже не раз давал обещания, которые так и остались невыполненными.

В ходе очередного интервью Маск сделал целый ряд новых заявлений. Прежде всего он предположил, что уже в 2026 году будет создан общий генеративный интеллект, возможности которого будут превосходить человеческие. А поскольку Илон ранее создал собственный стартап по обучению умных алгоритмов xAI, то на этот раз он решил поделиться с нами некоторыми деталями. Оказывается, подготовка Grok была относительно простой, тогда как в настоящее время происходит обучение более продвинутой версии ИИ под названием Grok 2. При этом специалисты компании тут же выяснили, что для продолжения работы потребуется невероятная масштабируемость. Grok 2 потребовал целых 20 000 графических процессоров H100 производства NVIDIA. Пока новый ИИ только проходит обучение, команда исследователей уже активно готовится перейти на следующий уровень. И вот здесь возникает целый ряд сложных дилемм. Прежде всего Маск сообщил, что Grok 3 потребует огромного количества ресурсов. Предположительно, специалистам понадобится не меньше 100 000 видеокарт H100, и это колоссальные инвестиции.

Если учитывать, что рекомендованная стоимость одного такого чипа стартует с 42 000 долларов, то всего придётся потратить 4.2 миллиарда долларов. Получить такое количество GPU крайне сложно, поскольку в настоящее время рынок испытывает острый дефицит, а покупатели стоят в очереди длиной в 6 месяцев. Но даже если каким-то образом удастся раздобыть такое количество видеокарт, то не совсем ясно, где взять достаточное для работы всех этих систем электричество. Если вспомнить, что один графический чип потребляет 700 Вт, то 100 тысяч таких видеокарт будут сжигать 70 МВт. С учётом системы охлаждения и дополнительной техники потребуется не меньше 100 МВт, и это столько, сколько потребляет небольшой город размером 50 тысяч человек. Илон отмечает, что до недавнего времени было сложно раздобыть достаточное количество вычислительной техники, но в будущем придётся искать площадки, способные покрыть потребности в электроэнергии. Миллиардер полагает, что частично сложности с доступом к вычислительной базе решит следующее поколение графических чипов NVIDIA Blackwell B200, которое обладает не только значительным приростом мощности, но и более высокой энергоэффективностью. На этом фоне Илон добавил, что человечеству стоит пересмотреть фильм «Терминатор», хотя сам он всё же надеется на положительный исход.

Ну а пока Маск пытается найти нужное количество видеокарт, Intel анонсировала скорый выход на рынок продукта под названием Gaudi 3. Это высокопроизводительный графический чип, который должен составить конкуренцию решениям NVIDIA. Внутренние тесты Intel доказали значительное преимущество Gaudi 3 над H100. Оказывается, GPU способно обучать нейросети до 1.7 раза быстрее. Что до сравнения с более мощным H200, то и здесь Gaudi 3 держался на уровне, при этом потребляя в 2.6 раза меньше энергии. Партнёры уже получили первые графические чипы и начнут их тестирование в самое ближайшее время. Покупателям предложат два варианта в различных форм-факторах. Производительность останется неизменной, а вот возможности для масштабирования разнятся.

Эксперты полагают, что Gaudi 3 выглядит интересно, но выход его слишком запоздал. Первые массовые поставки начнутся только к концу лета, тогда как в это же время на рынке появится Blackwell B200. Решение NVIDIA окажется значительно быстрее, ну а в данном случае рассчитывать на значительную часть рынка Intel не приходится. Покупатели могут обратить внимание на Gaudi 3 от безысходности. Кроме того, важным аргументом может стать ценовая политика, хотя пока стоимость нового графического чипа не объявлена. Больше информации читайте по ссылке.