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Bublik1
В РФ предложили исключить смартфоны и ноутбуки Apple, Samsung, Asus и Acer из параллельного импорта
Пока инициатива ещё не рассматривалась в правительстве РФ

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Два последние года российские пользователи получают доступ к электронике и компьютерной технике иностранных компаний, которые покинули отечественный рынок в 2022 году. Со временем санкции становятся все более масштабными, а США вводят контроль над третьими странами. Блокируются платежи, а также более пристально досматриваются закупки, что оказывает негативное влияние на ассортимент продукции в магазинах РФ. Похоже, в обозримом будущем всё может стать ещё хуже, о чём сообщается на страницах «Ведомостей». По информации журналистов, ушедшие из РФ бренды оказались на грани запрета, поскольку представители ряда российских компаний, связанных с производством техники, лоббируют идею исключить ноутбуки, смартфоны и планшеты иностранных марок из списка товаров, доступных для параллельного импорта.

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Среди компаний, выступающих за данную инициативу значатся: Depo, Yadro, iRU, «Элемент», «Аквариус», Kraftway и многие другие. Предлагается изучить список ввозимых в страну товаров по нормам параллельного импорта с целью исключения из него ноутбуков, смартфонов и планшетов, сосредотачиваясь на поддержке отечественного производителя и продвижении российских компьютеров и мобильных устройств на внутреннем рынке. В настоящее время параллельный импорт в Россию позволяет завозить товары ведущих мировых брендов, включая Apple, Asus, Acer, Samsung и многие другие. При этом к ограничениям присоединились и некоторые китайские компании. Например, Lenovo, которая широко представлена на европейском рынке. 

Аналитики оценивают объёмы параллельного импорта в десятки миллиардов долларов, ну а российские бренды предлагают снизить завоз санкционной продукции и сосредоточиться на внутреннем производстве. Согласно официальной статистике, за 2022-2023 годы в страну было ввезено товаров на сумму более 70 миллиардов долларов, что позволило избежать дефицита электроники и компьютерной техники. Эксперты констатируют, что в настоящее время российские производители предлагают недостаточное количество альтернативных решений ушедшим из страны брендам. К примеру, на рынке представлено несколько отечественных брендов ноутбуков, среди которых нет игровых моделей. Российские смартфоны и вовсе вызывают массу вопросов и не привлекают конечного покупателя. Указанные выше компании предлагают установить так называемый акцизный сбор на иностранную электронику, а также ввести утилизационный сбор. В настоящее время никакого решения со стороны властей нет, а идея выглядит слишком радикально. Добавим, что российский бизнес предлагает и другие инициативы, среди которых значится предоставление льготных кредитов отечественным компаниям, а также создание специальных витрин с российскими товарами на маркетплейсах. Как это поможет российским брендам выпускать более качественную и актуальную технику, пока неясно. 

Инициатива по сокращению списка товаров, доступных для параллельного импорта в Россию, вызвала нешуточные споры. Вице-президент компании «Рикор электроникс» уверен в том, что запрет импорта не приведёт к дефициту товаров на рынке. По словам Сергея Куприянова, отечественная техника не уступает импортной по качеству, так как технологии производства достигли высокого уровня. Вот только далеко не все участники рынка разделяют оптимизм Куприянова. Директор по продажам компании «Инферит» (выпускает компьютеры и ноутбуки) выразил опасения относительно возможных последствий сокращения списка импортируемых товаров. Олег Епишин подчеркнул, что мера может привести к росту цен, сокращению ассортимента и увеличению доли «серого» импорта, что сделает продукцию менее доступной для потребителей. Кроме того, Епишин считает, что российские производители смартфонов не смогут полностью заменить импортные аналоги на рынке по качеству и количеству. Предложение о введении акцизов на иностранную технику также вызвало критику со стороны Епишина. Он предполагает, что подобная инициатива приведёт к росту цен и вместо этого предложил ввести кэшбек для покупателей отечественной электроники. Ассоциация торговых компаний и производителей электротехники и компьютерной техники (РАТЭК) выразила аналогичные опасения. По их мнению, ограничение параллельного импорта может привести к увеличению стоимости продукции, дефициту некоторых категорий товаров и ограничению конкуренции на рынке.

#санкции #электроника #паралельный импорт
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