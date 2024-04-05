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Bublik1
Бойцы РФ нашли под землёй уникальный БМП «Азовец», который таинственно пропал ещё до начала СВО
Машину в Украине создавали на деньги государства, ну а после неудачи решили спрятать все улики под землю

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Известно, что украинские власти испытывают нехватку оружия и финансирования, а США и вовсе перестали давать деньги много месяцев назад. Предполагается, что голосование по военному бюджету для Киева в Конгрессе может состояться не раньше конца апреля, ну а всё это значит, что первые поставки начнут ощущаться в ВСУ только к началу лета. Союзники не спешат выделять Зеленскому достаточно денег, споря об адресном назначении каждого миллиарда долларов, а проблема с боеприпасами и вовсе вынуждает украинскую армию экономить. Всё это очевидные проблемы, но есть то, о чём в Европе предпочитают умалчивать, хотя и уделяют данной теме много внимания. Известно, что украинская власть погрязла в коррупции, а каждый чиновник на местах пытается отхватить кусок от и без того не самого большого пирога. Действующее руководство погрязло в коррупции, а многие военноначальники замечены в попытках присвоения средств, направленных на армию.

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Неоднократно в прессу попадали скандалы о некачественных бронежилетах и исчезнувших миллионах долларов, оружие на которые так и не было закуплено. Предыдущий министр обороны открыто воровал из бюджета, но в качестве наказания был отправлен в ссылку в Британию в качестве дипломата. В итоге коррупция множится, а средства разворовываются по пути в армию. Близкое окружение Зеленского прекрасно осведомлено о происходящем, поскольку в доле, ну а недавно появилось очередное подтверждение того, что даже национальные батальоны участвуют в распиле. По данным российских военных, они смогли получить в своё распоряжение легендарную БМП под названием «Азовец», которая была создана инженерами батальона «Азов» (считается террористическим и запрещён на территории РФ). Какое-то время машина считалась перспективной, а разработчики обещали наладить массовое производство, рассказывая о невероятных тактико-технических характеристиках. Похоже, всё это было фикцией, о чём рассказали российские солдаты. 

Напомним, разработка БМП началась в 2015 году и должна была завершиться за несколько лет. Разработчики обещали появление некой уникальной защиты, которая будет выдерживать прямое попадание танкового снаряда. Экипаж должен был состоять из 4 человек, а на вооружении стояли две спаренные авиационные пушки. Предусматривалась возможность перевозки десанта, ну а всё это оказалось большой аферой с распилом бюджета. В какой-то момент к разработчикам возникли вопросы, поскольку кроме красивых обещаний ничего не было, ну а совсем скоро «Азовец» пропал. Тогда в хищении обвинили сотрудников киевского экскаваторного завода АТЕК, которые умудрились разобрать на металл национальное достояние. По словам российских военнослужащих, в ходе наступательной операции они получили от местных жителей данные о захоронении БМП, которую якобы распилили на металл. 

На видео вы можете узнать некоторые подробности, но суть сводится к тому, что разработка была основана на советском танке Т-64. С машины просто сняли башню и попытались переоборудовать под другие нужды. В качестве дополнения была установлена динамическая защита «Нож», но проект так и не перешёл на стадию готовности. Похоже, машина не смогла выполнять поставленные задачи, поскольку оказалась слишком тяжёлой и крайне медленной. А между тем на её разработку ушло больше 100 000 долларов, большая часть из которых растворилась в карманах местных дельцов. Российские бойцы уже успели осмотреть машину и не нашли в ней ничего примечательного. Сколько лет она находилась под землёй, сказать сложно, но попытка сокрытия фактов массового хищения несомненна. Видимо, БМП вывезли из Киева и закопали под землёй, ну а местные жители узнали о происходящем и сообщили российским военнослужащим о ценном кладе украинских националистов. 


#интересное #бмп #азовец
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