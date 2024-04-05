А между тем экспортная лицензия ASML истекает 31 декабря 2024 года

Согласно аналитическим данным, по итогам второго квартала 2023 года китайские компании закупали порядка 40% продукции ASML. Поскольку инвестиции в полупроводниковый сегмент в Китае во второй половине года увеличились, то доля китайских компаний могла стать ещё больше, но точных данных в сети нет. В данном случае всё это уже не так важно, ведь экспортный вклад Поднебесной огромен, а остановка поставок может привести к самым непредвиденным последствиям. Прежде всего пострадает сама ASML, которой ограничения со стороны американского правительства не нравятся. Поговаривают, что голландцы подумывают о том, чтобы перенести часть производственных мощностей в нейтральную страну, где крайне сомнительные законы США не будет действовать. Пока давление на ASML оказывает не только Белый дом, но и собственное правительство, а всё идёт к тому, что рыночная доля голландской компании начнёт снижаться.

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По данным американских журналистов, Белый дом направил в адрес ASML требование прекратить обслуживание всех поставленных литографов в Китай, что стало ещё одним неприятным сюрпризом для руководства компании. В настоящее время требование не является обязательным, но уже совсем скоро тон дядюшки Сэма может резко измениться. Всё дело в том, что нидерландская компания имеет на руках экспортную лицензию, срок действия которой истекает 31 декабря 2024 года. Удивительно, но выдаёт лицензию не правительство Нидерландов и даже не некий международный регулятор, а представители Белого дома. Ну а сегодня всё сводится к тому, что продавать и обслуживать оборудование ASML в 2025 году не сможет. Это самым негативным образом отразится на доходах, но может оказать минимальные последствия на производство полупроводников в Китае. Только в 2023 голландцы заработали на продаже литографов в Поднебесную 6.5 миллиарда долларов, а многие китайские компании покупали больше, чем им требовалось.

Аналитики полагают, что в 2025 прекратятся не только поставки нового оборудования, но и комплектующих, что должно оказать негативное влияние на возможности технического обслуживания и ремонта литографов. В США полагают, что китайцы не смогут самостоятельно восстанавливать выходящие из строя установки, а значит начнут медленно терять потенциал для противостояния с американской полупроводниковой отраслью. Вполне возможно, что первое время трудности и будут, но есть все основания полагать, что Китай сможет решить проблему в кратчайшие сроки. Прежде всего на запчасти пойдут закупленные в большом количестве литографы. Этого хватит на несколько лет, а там подтянутся и собственные технологии. Сегодня ASML занимает больше 80% рынка литографического оборудования, а также предлагает самые совершенные установки, способные выпускать чипы по 3-нм технологическим нормам. В Китай ничего тоньше 14-нм не отгружается, но местные компании нашли выход, используя технологию многослойной печати. Специалисты пишут, что в этом случае стоимость каждого чипа окажется выше, а первое время не исключено большое количество брака.

По аналогичной технологии процессоры для смартфонов Huawei (7-нм техпроцесс) выпускает SMIC, ну а в 2024 китайская компания может представить полноценный 5-нм чип. Руководство ASML уже не раз высказывало обеспокоенность относительно всё более активной торговой войны между США и Китаем. Очевидно, что голландцы не понимают, почему они должны жертвовать доходами ради победы одной из сторон и хотят поставлять оборудование без ограничений. Похоже, сделать это не удастся, поскольку власти Нидерландов активно поддерживают все инициативы Белого дома. Страна входит в НАТО и в целом является союзником Америки. Ну а пока ASML пытается решить вопрос с поставками на 2025 год, конкуренты не дремлют. Прежде всего давление на позиции голландцев оказывают японские Nikon и Canon. Обе компании также не будет поставлять оборудование в Китай, но могут оттянуть на себя оставшуюся долю рынка, поскольку предлагают интересные новинки по менее высоким ценам. Не сидит без дела и китайская SMEE, которая пытается создать современные литографы и уже имеет определённые успехи на этом поприще. До уровня ASML китайцам ещё далеко, но эти ребята быстро учатся и хорошо научились копировать чужие технологии. Со временем количество переходит в качество, как это случилось со смартфонами, игрушками и даже автомобилями.