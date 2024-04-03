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Bublik1
Эксперт заявил о значительном превосходстве систем ИИ на российских дронах над аналогами ВСУ
Отмечается, что отставание украинских инженеров становится всё более заметным

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Несколько дней назад журналисты CNN заявили о том, что украинская армия перешла к использованию дронов-камикадзе, которые оснащены алгоритмами на базе искусственного интеллекта. Якобы, в настоящее время подобная система далека от идеала, но позволяет обойти некоторые ограничения. К примеру, когда беспилотник попадает под действие комплекса радиоэлектронной борьбы, то тут же теряет соединение с оператором. В некоторых случаях аппарат может попытаться вернуться на базу, тогда как иногда техника просто опускается на землю. В этом случае можно констатировать, что беспилотник потрачен зря, а учитывая постоянное совершенствование комплексов РЭБ, падение БПЛА могут происходить довольно часто. Ну а если кроме оператора внутри есть умная система пилотирования, то после разрыва канала управления ИИ возьмёт на себя доставку груза к цели. В таких ситуациях умный алгоритм будет полагаться на системы спутникового позиционирования, а успех миссии зависит от многих факторов. 

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По мнению представителей CNN, украинский ИИ пока далёк от идеала, ну а о российских разработках решил рассказать гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений». По словам Дмитрия Кузякина, отечественные инженеры давно изучают вопрос интеграции умных алгоритмов в действующие системы беспилотников. Точная информация является секретной, поэтому узнать о реальном положении дел не удастся. И всё же, Кузякин уверен, что российские инженеры уверенно опережают Украинских. Российские военкоры предлагают обращать внимание на детали. Как известно, в последнее время отечественные дроны-камикадзе на СВО стали намного точнее. Кроме того, они способны работать в любое время суток не теряя эффективности, что не характерно для китайских массовых технологий. Происходит это за счёт интеграции ИИ, а в результате умный алгоритм применяют для наведения на цель, а также для обнаружения противника.

Благодаря этому выявляются позиции артиллерии, средств ПВО и складов с вооружением, поскольку ИИ гораздо лучше человека способен ориентироваться на местности и находить заданные цели. Всё это происходит в автоматическом режиме, а в результате оператор получает нужную информацию от бортового компьютера в режиме реального времени. Кузякин полагает, что в настоящее время ни у одной страны нет полностью автономных беспилотных систем. Эксперт отмечает, что к достижению сложной задачи приближается американский Swithblade, но пока добиться желаемого не удаётся. Подобные дроны украинская сторона пыталась использовать в СВО, но технология слишком сырая и требует многолетних экспериментов и совершенствования программного кода. Добавим, что ранее российские военкоры писали о появлении на линии соприкосновения «Ланцетов», которые наводятся на цель при помощи умного алгоритма. Стоит ли подобные решения относить к области разработок на базе ИИ, сказать сложно, но подвижки на данном направлении делаются, а это уже хороший показатель. 

Напомним, в середине 2023 года американская пресса писала о неудачном испытании полноценной системы ИИ, которой доверили пилотирование ударным дроном. В тот раз разработчикам удалось отделаться лёгким испугом, ведь в какой-то момент машина устала от назойливого внимания со стороны человека и решила первым делом уничтожить оператора. Якобы, люди пытались корректировать действия ИИ, которому всё это не понравилось. В результате умный алгоритм отправил ракету в станцию управления с людьми, а только после этого приступил к выполнению поставленной задачи. Как уже было сказано выше, случилось это в виртуальном симуляторе, после чего во всём мире стали чаще говорить о реальной опасности, идущей со стороны искусственного интеллекта. 

#технологии #беспилотники #дроны-камикадзе
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