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Bublik1
ВСУ ставят на дроны скрытые радиомаяки, пытаясь наносить точечные удары по российским солдатам
Инженеры РФ уже изучили данную технологию и научились отключать радиомаяки

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Сегодня на сайте Politico появился любопытный материал, авторы которого называют перспективы Украины крайне туманными. Отмечается, что сегодня Киев находится в сложном положении, а в итоге уже никакая военная помощь не сможет коренным образом изменись ситуацию. Журналисты полагают, что даже если Конгресс США и выделит Зеленскому 40 или 60 миллиардов долларов, то никакой пользы от этого не будет. К настоящему моменту армия РФ накопила достаточное количество боеспособных резервов для прорыва линии соприкосновения, а также не испытывает проблем с поставками техники и боеприпасов. У ВСУ наблюдаются сложности не только с поставками оружия, но и с живой силой, поскольку закон о мобилизации не подписан, а попытка набрать 500 тысяч человек потребует огромных финансовых вливаний. На этом фоне ощутимый урон украинской армии наносят корректируемые авиабомбы, а удары крылатыми ракетами и дронами-камикадзе позволяют разрушать тыловую инфраструктуру. 

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Авторы Politico пишут, что боеспособных резервов у Киева остаётся всё меньше, а катастрофа уже маячит на горизонте. Похоже, для российской армии наступление не будет лёгкой прогулкой, поскольку инженеры ВСУ недавно придумали крайне опасное решение, позволяющее повысить точность нанесения ударов. Речь идёт о радиомаяках, которые содержатся в украинских беспилотниках. К примеру, дрон сбивается при помощи специального оружия, а после доставляется в штаб для анализа. Раньше такие БПЛА можно было без проблем изучать, но в последнее время из-за наличия шпионского оборудования приходится обезвреживать на месте. В случае ошибки высока вероятность того, что операторы ВСУ определят новое положение дрона и нанесут по нему удар при помощи артиллерии. Такой шаг позволяет вскрывать месторасположение российских командных пунктов и обходится крайне дёшево. 

Информацией о подобной технологии поделился генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР). По словам Дмитрия Кузякина, радиомаяки представляют высокую опасность, а специалисты уже разослали предупреждение солдатам о том, как вести себя в случае обнаружения шпионского оборудования. Что примечательно, сами устройства оснащены ложной кнопкой отключения, которая на самом деле нужна для успокоения того, кто радиомаяк найдёт. Данные о месторасположении устройства передаются при помощи GPS по сети LoRaWAN. Известно, что благодаря специалистам на местах удалось обнаружить радиомаяки и локализовать опасности, исходящие от них. Устройства были переданы для изучения, а сегодня существуют простые способы, позволяющие избежать обнаружения со стороны ВСУ. Как уже было сказано выше, общая боеспособность украинской армии снижается, но войска ещё способны оказывать сопротивление. Эксперты полагают, что за последний год ведения боевых действий в результате уничтожения или выхода из строя в результате износа и поломок ВСУ потеряли до половины всей техники, полученной от стран НАТО. Проблемы наблюдаются со снарядами, но поставки малыми партиями всё равно идут. 

На страницах Politico отмечается, что надежды на быстрое пополнение авиационного состав за счёт F-16 не оправдались, ну а вчера стало известно, что поставки истребителей и вовсе отложены до лучших времён. В качестве причины указывается отсутствие необходимого плацдарма для размещения, поскольку армия РФ уничтожила два из трёх военных аэродромов, на которых должны были строиться базы для F-16. На этом фоне американские журналисты не исключают, что в попытке сохранить оставшиеся ресурсы в Киеве могут принять решение о масштабном отступлении, что в конечном итоге только усилит давление со стороны армии РФ. 

#сво #всу #технологии #беспилотники #дроны
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