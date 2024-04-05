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Китайские авто вытесняют европейцев с рынка РФ, разворачивая в стране производство, а продажи растут
В марте 2024 года в Россию было ввезено больше 87 тысяч легковых автомобилей

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Нужно понимать, что Россия никогда не была крупнейшим рынком автомобилей в Европе. Уровень жизни россиян пока не позволяет каждой семье иметь по машине, тогда как в Германии, Франции, Бельгии и многих других государствах у каждого взрослого члена семьи есть транспортное средство. Российские власти указывают на рост показателя паритета покупательской способности, благодаря чему страна вышла на 5 место в мире. Спорить с цифрами бесполезно, но размер доходов жителя РФ всё равно остаётся в несколько раз ниже, чем у населения указанных выше стран, тогда как цены на автомобили везде примерно одинаковые и не позволяют семье из глубинки накопить на машину даже за 20 тысяч долларов. Как бы там ни было, но рост экономики в будущем позволит увеличить доходы среднестатистического россиянина (или не позволит), а спрос на автомобили пусть и не самый большой в Европе, но он есть. Аналитики отмечают, что шоковое состояние рынка легковых автомобилей в России сходит на нет, приводя любопытную статистику. За март 2024 страну было ввезено порядка 87 400 легковых машин, а это самый впечатляющий результат с 2022 года. 

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Динамика действительно заметна, а эксперты полагают, что в 2024 станет рекордным по продажам новых автомобилей, поскольку в РФ активно развивается и собственное производство. На самом деле большая часть машин выпускается в рамках отвёрточной сборки, но такой шаг лучше, чем обычная закупка из-за рубежа, а в будущем локализация производства будет всё более глубокой, включая отечественные комплектующие. Пока же лидирующую позицию среди экспортных автомобилей занимает Geely Monjaro. Всего за первый месяц весны в страну въехало 6400 кроссоверов. На втором месте расположился Chery Tiggo 7 PRO Max, а количество поставленных машин достигло 5200. На третьей строчке закрепился Сhery Tiggo 4 PRO с показателем 5000 единиц за март 2024. Впечатляющие показатели наблюдаются у OMODA C5 (2900 машин) и Haval Jolion (2700 машин). Ну а поскольку европейские производители покинули российский рынок, то его активно занимают китайские компании. Давайте разберёмся, какие машины придут на российский рынок в апреле, а после коснёмся темы санкций. 

Начнем с Haval H3, который анонсирован для скорого выхода на российский рынок. Этот кроссовер, известный в Китае как Kugou или Cool Dog, будет представлен с двумя вариантами привода и различной мощностью двигателя в зависимости от выбранной версии. Ожидается, что его оснащение включит 18-дюймовые колёсные диски, камеры кругового обзора и светодиодные фары. Цены и комплектации пока не были объявлены. Далее, Jaecoo представляет свой флагманский кроссовер J8, который будет доступен только в полноприводной версии. С мощным турбомотором и богатой комплектацией, включающей кресла с массажем и электрическими регулировками, J8 обещает привлечь внимание российских автолюбителей. Компания VGV также готовится внести свой вклад в российский автомобильный рынок с пятиместным кроссовером U70 Pro и семиместным U75 Plus, оборудованными современными турбомоторами и 8-ступенчатыми АКП от немецкой марки ZF.

Есть некоторые изменения и в автомобилях, которые выпускаются на территории России. Например, Geely Monjaro, ставший бестселлером на отечественном рынке, получит улучшения во внутреннем дизайне, сохранив техническую часть без изменений. Наконец, Omoda представляет упрощённую версию своего кроссовера C5, снижая базовую цену за счёт менее богатой комплектации. Кроме того, Ульяновский автозавод возобновляет прием заказов на свои автомобили в версии «Экспедиция», предлагая доработанные внедорожники «Хантер» и фургоны СГР, оборудованные для экспедиционных поездок. Это всё та же «Буханка», которая прошла через несколько поколений без значительных изменений. На этот раз автомобиль получит целый ряд улучшений, включая усиленные бампера, буксировочные петли, гнёзда для реечного домкрата, увеличенные багажники, электрическую лебёдку и многое другое. Стоимость «Хантера» будет стартовать с 1.79 миллиона рублей, тогда как «Буханку» можно будет купить за 1.69 миллиона рублей. 

Как уже было сказано выше, большая часть крупных американских, европейских, японских и даже корейских брендов покинула российский рынок. Особенно сложно было в 2022 году, а в 2023 рынок только начал восстанавливаться. Аналитики уверены, что рост продолжится, а ситуация, в которой оказались китайские компании, называется уникальной. Обычно китайцам крайне сложно пробиться на довольно большой рынок, обладающим признаками роста. Ну а в данном случае более известные бренды сами уступили место компаниям из Поднебесной. Важно учитывать, что китайцы сильно подтянули качество, а многие европейские эксперты признают, что такие машины ничем не уступают лидерам рынка и агрессивно развиваются. А вот удастся ли европейцам, японцам и многим другим вернуться на российский рынок после снятия санкций, большой вопрос, ведь чем дольше будут действовать ограничения, тем более значительной станет доля китайцев. 

#санкции #транспорт #легковые автомобили
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