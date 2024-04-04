Судя по всему, НПЗ не работает с января 2024 года

За последние два десятилетия многие крупные иностранные компании активно участвовали в поставках технологий и оборудования в адрес российской добывающей и перерабатывающей промышленности. В итоге абсолютно все предприятия в РФ в той или иной мере зависят от Западных технологий и полагаются на сложную систему, состоящую из собственных и иностранных разработок. После начала СВО многие компании перестали принимать новые заказы с территории России, тогда как некоторые заявляют, что имеют обязательства по уже подписанным контрактам. Детали не раскрываются, ну а аналитики полагают, что участие Западных компаний в российской добывающей и перерабатывающей отрасли продолжит снижаться. Первым делом Западные компании остановили экспорт высокотехнологичного оборудования, а после начали отказываться от ремонта уже поставленных устройств. Журналисты Reuters полагают, что большая часть проблем ещё впереди, а часть из них генерируют атаки со стороны украинских дронов-камикадзе.

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Сообщается, что в ходе поломки турбины на крупнейшем нефтеперерабатывающем заводе Лукойл российские инженеры столкнулись со значительными проблемами. Как оказалось, обслуживать подобные установки способна только американская UOP, а после инцидента от 4 января установку не удалось запустить. Сломавшееся оборудование представляет собой устройство для преобразования тяжёлых углеводородов в бензин. С момента поломки установки в январе производство на заводе сократилось на 40%, а уже какое-то время российские инженеры пытаются решить проблему своими силами. Американские журналисты полагают, что инцидент стал очередным подтверждением нарастающих проблем в российском энергетическом секторе, где некоторые компании пытаются обслуживать свои заводы, построенные с участием западных инженерных компаний, несмотря на санкции. Часть договоров всё ещё работает, но в последнее время мешают аварии, возникающие в ходе прилётов украинских беспилотников.

Недавно Александр Новак заявил, что ремонтные работы проведут в течение нескольких месяцев, но авторы Reuters уверяют, что авария на нефтеперерабатывающем заводе НОРСИ не устранена. При этом данное предприятие считается четвёртым по величание в России, а значит имеет огромное значение в рамках энергетической безопасности страны. Поговаривают, что в какой-то момент российские инженеры даже обращались за помощью к китайским специалистам, но не смогли найти нужных запчастей. На этом фоне сообщается об увеличении производства на остальных нефтеперерабатывающих заводах в РФ, что не позволит сформировать дефицит на внутреннем рынке. Вчера министр энергетики добавил, что все ремонтные работы на НПЗ будут завершены к июню, а значит можно сделать вывод, что какое-то решение удалось найти. Американские журналисты сообщают, что за последнее время из-за атак дронов ВСУ проблемы появились и на других производствах, тогда как иностранные компании ужесточают отслеживание своей продукции на мировом рынке.

О попытках не допустить появления высокотехнологичного оборудования в России сообщили представители Honeywell, ну а аналитики полагают, что рано или поздно российские инженеры найдут собственное решение. По мере выхода из строя иностранное оборудование будет заменяться, а разработки критически технологий отечественного производства уже находятся на финальных стадиях. При этом потери несомненно будут, но объёмы их окажутся ощутимо меньше, чем ожидали в Белом доме. По аварии на заводе НОРСИ приводятся следующие цифры. Общая мощность предприятия составляет 405 000 тонн бензина в месяц, что равняется 11% всей продукции в РФ. По расчётам Reuters, авария обходится Лукойлу в 100 миллионов долларов упущенной выгоды в месяц, а это довольно значительная сумма.