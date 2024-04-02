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Bublik1
Западные союзники Киева отложили поставку Украине F-16 на неопределённый срок
Источники указывают, что российские ракеты повредили аэродромы, на которых должны были храниться истребители

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Первые поставки F-16 Украине ожидались ещё в конце 2023 года. Участники самолётной коалиции были настроены решительно, вот только среди этих людей не было ни одного эксперта. Политики полагали, что истребители прилетят на Донбасс, после чего собьют все российские машины и растворятся в воздухе. Неясно, какие ещё мысли и идеи приходили в голову украинских и европейских властей, но всё это разбилось о суровую реальность. Вначале огорчить Зеленского пришлось экспертам, которые заявили, что для обучения пилотов потребуется несколько лет. В итоге курс сжали до полугода, но всё те же эксперты настаивают на том, что за это время овладеть навыками воздушного боя невозможно. Мало того, даже если речь идёт об опытном лётчике, то все его навыки бесполезны, поскольку логика управления F-16 сильно отличается от советских самолётов. Для того чтобы эффективно использовать потенциал истребителя в воздухе, нужно знать все его особенности, ну а для этого мало даже двух лет. 

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Осенью небольшое число украинских пилотов приступило к обучению, но и тут обнаружились сложности. Так, большая часть будущих асов не знала английского. Лётчиков отправили на интенсивные языковые курсы, ну а в иностранной прессе пишут, что к осени Украина получит не больше 12 пилотов. Часть из них готовит США, а другая проходит обучение в Европе. Возможно, количество тех, кто сможет поднять F-16 в воздух к концу лета, будет и больше, но это неточно. Поговаривают, что места украинцев займут наёмники из стран НАТО, но в последнее время всё идёт к тому, что желающих отправиться в один конец будет найти очень сложно. Мало того, что высокую опасность представляют российские самолёты и средства ПВО, так истребитель может быть уничтожен прямо на земле. Прилёты ракет по аэродромам стали происходить всё чаще, а сегодня в сети появилась информация об очередном провале. Якобы, украинские власти были уведомлены о том, что поставка F-16 задерживается на неопределённый срок. Главная причина заключается в том, что ВСУ так и не смогли подготовить плацдарм для размещения американской авиации. 

Отмечается, что на Украине создавалась инфраструктура на трёх военных аэродромах, расположенных во Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. Вот только на прошлой неделе по этим объектам производились масштабные удары, что привело к повреждению инфраструктуры. Неясно, на каком этапе находилось строительство подземных бункеров, но есть все основания полагать, что инфраструктура была основательно повреждена как минимум в двух областях. При этом можно предположить, что такая же участь постигнет и любые другие военные аэродромы. В итоге недавно украинские власти и вовсе предложили использовать для размещения F-16 гражданские аэропорты. До этого там хотели использовать для взлёта и хранения посадочные полосы в Польше и Румынии, но подобная идея не вызвала энтузиазма у польских и румынских властей. Остудить пыл членов НАТО решил российский президент, назвавший места размещения F-16, с территории которых будут бить по российской армии, законными объектами для ответных ударов. 

Официально, украинская сторона не даёт никаких комментариев, ну а эксперты полагают, что ВСУ всё же получит какое-то количество истребителей. Скорее всего, самолёты прибудут к осени, но их будет намного меньше, чем обещали поставить союзники. В качестве причины называется усталость европейцев и необходимость соблюдения собственных интересов. Кроме того, на европейцев оказывается давление со стороны США, как это было с Данией. Напомним, власти этой страны обещали лично Зеленскому отдать несколько десятков истребителей, но недавно вынуждены были согласится на отправку сразу 24 единиц F-16 Аргентине. Политическая конъюнктура меняется, но это не значит, что Киев совсем ничего не получит. В пример можно привести реальное количество танков, которое поставила Германия. На днях представители обороны предоставили развёрнутые данные о танках, которые получила Украина. Как оказалось, в адрес ВСУ было поставлено 55 машин в модификации Leopard 1A5 и 18 более современных Leopard 2A6. А между тем ранее власти Германии обещали больше сотни Leopard 1A5 и десятки танков Leopard 2. Эксперты пишут, что немецкое правительство вынуждено было пересмотреть свои планы, поскольку собрать много Leopard 1A5 не вышло, а Leopard 2A6 слишком ценные и их мало даже для собственных нужд. Скорее всего, так будет и с F-16. 10-20 машин для ВСУ найдутся, но это будут сильно подержанные истребители, срок службы которых практически равен нулю. Поскольку долго такие самолёты не смогут прятаться от российских ракет, то расстаться с ними европейцам будет не так сложно, как с более новой техникой. 

#авиация #истребители #f-16 #самолёты #военные технлогии
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