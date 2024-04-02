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Bublik1
Создатель российского ПО «Мой Офис» отчитался о рекордном убытке в размере 5,2 миллиарда рублей
Несмотря на рост продаж, убыток продолжает увеличиваться

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Принято считать, что крупный бизнес играет важную роль в наполнении государственного бюджета, поэтому требует особого подхода. Например, когда приходит очередной экономический кризис, то правительство начинает вливать в банки миллиарды долларов, пытаясь спасти тонущий сектор. Якобы, такой шаг позволит экономике восстановиться и выйти из кризиса с минимальными потерями. Так ли это, никто не знает, ведь в это же время обычные люди вынуждены выживать самостоятельно и не получают никакой поддержки. Продукты питания дорожают, курс рубля снижается, а всё это время миллиарды долларов получают только банки. На самом деле помощь оказывается и другим крупным компаниям, многие из которых годами позволяют себе работать со стабильным убытком. Представьте себе, что вам пришло в голову открыть пельменную. Хорошее дело, а главное вкусно и прибыльно. 

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Потребуется нанять несколько человек, которые будут лепить пельмени в две смены. Одновременно с этим вам нужно поставить кого-то на кассу и в целом иметь полный штат сотрудников. Если вы разместите своё заведение не на пустыре, а в людном месте и начнёте кормить людей не луком с картошкой, а мясом, то отбоя от клиентов не будет. В этом случае заранее нанимается специальный человек, который просчитывает все затраты и называет вам срок окупаемости предприятия. Определяется цена порции, что позволяет надеяться на определённый доход. Чаще всего пельменные благоденствуют, но случается всякое, поэтому от банкротства никто не защищён. Представьте себе, что напротив вашего дома годами открыто такое заведение, в котором работает полный штат сотрудников. Все вокруг знают об ужасном вкусе пельменей, поэтому клиентов почти нет. Несмотря на это пельмени лепятся, выбрасываются в мусор, а владелец получает стабильный и довольно значительный убыток. Существовать подобное может только в случае, если пельменная принадлежит государству, тогда как в реальных рыночных условиях получение регулярного убытка невозможно. Увы, но подобные законы не работают в отношение крупного бизнеса, владельцы которого по непонятной причине продолжают оставаться на плаву даже несмотря на неэффективное управление. 

Ярким примером здесь считается корпорация «Новые облачные технологии» (НОТ), получившая известность благодаря продукту «Мой Офис». По функционалу это аналог офисного программного обеспечения Microsoft, российская версия которого стала популярна после ухода американцев с российского рынка. Кажется, что бизнес НОТ должен процветать, ведь сегодня российский цифровой сегмент переживает второе рождение. Условия близкие к идеальным, поскольку главный конкурент самоустранился. Вот только несмотря на это выручка за 2023 у корпорации снизилась на 43%. Согласно отчёту, прибыль достигла 1.87 миллиарда рублей, тогда как годом раньше была на уровне 3.33 миллиарда. Можно сделать вывод, что год оказался крайне сложным и неблагоприятным для корпорации, а значит самое время разобраться в причинах происходящего. Прежде всего аналитики зафиксировали, что в 2023 году наблюдался рост продаж пакета «Мой Офис» в 3 раза, по сравнению с 2022. Так, продажи за 2023 достигли 2.33 миллиарда, тогда как в 2022 составляли всего 856 миллионов. 

Несмотря на это в 2022 году удалось получить чистую прибыль в размере 386 миллионов рублей, тогда как в 2023 наблюдается рекордный убыток в размере 5.2 миллиарда рублей. Выходит, что продажи растут, но по какой-то загадочной причине прибыль обрушилась. Мало того, убыток растёт опережающими темпами и явно не укладывается в общую логику продаж. Ну а если более внимательно изучить статистические данные, то можно заметить необычный рост расходов по статье «Прочие». Если в 2022 туда ушло 317 миллионов рублей, то за 2023 было успешно освоено 2.6 миллиарда. Журналисты уже обратились в пресс-службу компании «Новые облачные технологии» с просьбой пояснить неожиданную статистику. Внятного ответа не последовало, хотя некоторое понимание проблемы всё же можно составить. Одной из причин происходящего названо замедление темпов импортозамещения офисного ПО. Вторым фактором является отсутствие выделенных средств у многих государственных и коммерческих организаций. Также на пути встала Microsoft, которая продлила лицензии многим российским компаниям. Не стоит забывать, что многие крупные компании закупают лицензии сразу на три года, поэтому доходы поступают неравномерно. 

Всё это очевидные сложности, вот только продажи растут, а доходы падают. Представители НОТ уверяют, что не планируют сокращать персонал и продолжат инвестировать в разработку собственного программного обеспечения. При этом отмечается, что мы видим не убытки, а инвестиции в будущее, которые позволят корпорации создавать ещё более совершенные продукты. Якобы, главный приоритет – это довольные пользователи, а статистика за первые месяцы 2024 года позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. Вполне возможно, что со временем всё действительно наладится, вот только кому-то придётся платить по счетам, а ведь с момента своего основания в 2014 году НОТ только 1 раз получала прибыль. К примеру, в том же 2014 чистый убыток составил 63.1 миллиона рублей, сократившись до 59.2 миллиона в следующем году, но вырос к концу 2016 года до 173.9 миллиона рублей. В 2017 убыток достиг 244.91 миллиона рублей, а в 2018 году составил 259.8 миллиона рублей. В 2019 корпорация недосчиталась 301.5 миллиона рублей, а в 2020 перешла на более солидные цифры. Тогда потери достигли 1.46 миллиарда рублей, а в 2021 году составили 1.37 миллиарда рублей. В 2023 мы видим новый рекорд, а сегодня НОТ может себе позволить работать и дальше только благодаря инвестициям. Как уже было сказано выше, кому-то за всё это рано или поздно придётся платить, ведь вечно работать в минус невозможно. 

#импортозамещение #мой офис
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