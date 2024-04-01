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Bublik1
Учёные заявили, что цены на продукты питания продолжат расти на фоне изменения климата на Земле
Проблема останется актуальной, а особенно пострадают жители Африки

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По данным ООН, сегодня на нашей планете регулярно голодает около 720 миллионов человек. Всё это беднейшие страны, которые имеют проблемы с доступом к продуктам питания. На этом фоне озвучивается ещё одна статистика, согласно которой человечество выбрасывает в мусор за 1 год продуктов питания на 1 триллионов долларов. Оказывается, если бы существовал пропорциональный механизм распределения между богатыми и бедными странами, то нам удалось бы победить голод уже давно. Вот только ничего этого не происходит, а разрыв только увеличивается. Мы привыкли жить в мире супермаркетов, которые буквально ломятся от разнообразия и часто не задумываемся о том, что продовольственная безопасность висит на волоске, ведь у нас нет значительных запасов пищи. Учёные полагают, что в случае масштабного катаклизма, в результате которого будет уничтожена большая часть посевов на планете, наступит масштабный голод, ведь мы и не думаем о будущем и совсем недалеко ушли от наших предков, собиравших фрукты и овощи. 

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А между тем с каждым годом угроза продовольственной безопасности растёт. Цифры говорят о том, что всё в порядке, но учёные полагают, что рост голодных ртов на планете продолжится, а сегодня мы достигли пика, выше которого прыгнуть не удастся. Проще говоря, технологии выращивания продуктов питания таковы, что мы больше не можем увеличивать количество урожая с одного квадратного метра, а множество самых разнообразных факторов толкает наш вид в пропасть. Ну а поскольку отношения между людьми выражаются прежде всего при помощи финансовой составляющей, то заметно постоянно подорожание. По мнению аналитиков, цены будут и дальше расти, а попытки удержать их бесполезны даже в такой стране, как Германия. Особенно пугает учёных изменение климата, ведущее к сокращению количества плодородных земель и способное нанести серьёзный вред сельскому хозяйству. Не так давно в Германии были опубликованы результаты исследования, в рамках которых удалось доказать, что изменение климата не только угрожает окружающей среде, но и серьёзно влияет на доступность продовольствия. Согласно озвученным выводам, повышение температуры может привести к увеличению цен на продукты питания в среднем на 3.2% ежегодно. Это означает, что все больше людей во всём мире будет сталкиваться с нехваткой разнообразного и здорового питания, а число голодающих продолжит расти.

Прогнозируемые изменения в климате до 2035 года указывают на то, что инфляция цен на продукты питания может увеличиться на 0.9–3.2 процентных пункта в год. Это означает, что домохозяйства по всему миру будут вынуждены тратить больше своих доходов на покупку продуктов питания. Такой эффект окажет воздействие не только на страны с высоким уровнем дохода, но и на бедные нации, особенно на страны Африки. Изменение климата угрожает этому континенту больше всего, хотя его вклад в общее загрязнение атмосферы и считается минимальным. Исследование, проведённое в Гане, является свидетельством того, как изменение климата негативно сказывается на продовольственной безопасности. На примере сельского округа Мион на севере страны видно, что практически все местные жители испытывают определённый уровень нехватки продовольствия, причём большинство указывают на изменение климата как одну из причин. Доступа к высоким технологиям и субсидиям у местных фермеров нет, а в итоге бороться с нехваткой влаги и слишком жарким летом нет никакой возможности. 

По оценкам аналитиков, проблема актуальна для огромного количества беднейших стран Западной Африки. Это: Того, Буркина-Фасо и Бенин, сталкивающимися сегодня с проблемами в сельском хозяйстве из-за изменения климата. Ну а подобное явление приводит к сдвигам в температурном режиме, что снижает урожай и без того крайне неэффективного сельского хозяйства и увеличивает риск для скота. Кроме того, жаркое и слишком длинное лето приводит к вспышкам болезней, о которых во многих регионах раньше никто не слышал. Всё это толкает цены на продукты питания вверх и снижает доступность еды для уязвимых групп населения. Низкий уровень образования сельского населения делает эту группу людей более уязвимой к последствиям изменения климата, а сегодня учёные говорят о необходимости внедрения в сельское хозяйство целого ряда стран современных технологий. Это увеличит адаптацию и позволить решить проблему голода без внешнего вмешательства. Исследователи полагают, что Европа должна поделиться с Африкой способами сохранения воды, добычи влаги и хранением продуктов питания. Без этого продовольственная безопасность Земли находится под угрозой, ну а попытки заливать проблему деньгами ни к чему не приводят. Добавим, что у европейцев есть и свои проблемы, ведь власти многих стран долгое время субсидировали сельское хозяйство, а сегодня на фоне дефицита ликвидности пытаются сбросить с себя финансовую составляющую. Если это действительно случится, то цены на продукты питания по всему миру будут увеличиваться ещё более стремительно, чем за последние 10 лет. 

#наука #сельское хозяйство #продовольственная безопасность
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