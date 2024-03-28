Решения проблемы нет, несмотря на усилия со стороны учёных и общественных деятелей

Наше общество веками боролось с проблемой голода. На разных этапах развития цивилизации сделать пищу доступной каждому человеку на планете пытались известные политики, общественные деятели и волонтёры. Неоднократно проблему пыталась решить церковь, но каждый раз возникали всё новые сложности, мешающие реализации амбициозных планов. Эксперты полагают, что в настоящее время решение найти невозможно, поскольку проблему голода используют в своих целях сильные мира сего. Если предположить, что миллионы жителей беднейших стран вдруг получат доступ ко всем благам цивилизации, то это спутает карты крупным фондам, которые обладают столь значимыми финансовыми ресурсами, что могли бы уже давно накормить всех страждущих. Есть мнение, что потребуется около 10 миллиардов долларов, на которые в пустынях могли быть созданы специальные парниковые системы для выращивания овощей и фруктов. Подобная технология не требует наличия плодородной земли, тогда как доступ к воде может быть обеспечен благодаря перепадам температур в ночное и дневное время.

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Идея простая и могла быть реализована группой миллиардеров или даже некоторыми из наиболее состоятельных из самых богатых людей на планете. Вот только ничего не меняется, а миллиардеры предпочитают покупать другие компании за десятки миллиардов долларов, решительно игнорируя проблему голода. По данным ООН, на самом деле нехватки пищи на нашей планете нет, а сложности имеются с неравномерным её распределением. Проще говоря, пока одни страны купаются в изобилии, другие испытывают острую нужду. Мало того, пока 730 миллионов людей на нашей планете страдают от регулярного недоедания, ежедневно в мусор выбрасывается порядка 1 миллиарда порций продуктов питания. Если бы существовал правильный механизм распределения, то этого хватило бы голодающим людям по всей планете, вот только подобного инструмента не существует. По данным аналитиков ООН, ежегодно жители Земли около 20% всех произведённых продуктов питания выбрасывают в мусор. В качестве главной причины указывается чрезмерное расточительство, что приводит к накоплению слишком большого количества продукции, съесть которую не удаётся. Также люди из богатых стран не занимаются планированием своего питания, а в итоге часть продукции портится. Всё это приходит в негодность даже в холодильнике, а после истечения срока годности люди просто выбрасывают пищу в мусорное ведро.

Согласно оценкам ООН, ежегодно человечество выбрасывает в мусор продуктов питания на 1 триллион долларов. Как выяснилось, большая часть производственных отходов генерируется домашними хозяйствами, где выбрасывают в мусор порядка 60% от одного миллиарда тонн всех продуктов. Общественное питание вносит свою лепту в размере 28%, тогда как розничная торговля генерирует около 12% от всех отходов. Что любопытно, уже на этапе поставок между производителями пищевых продуктов теряется не меньше 13% продуктов питания. Происходит это из-за сложностей с хранением урожая, брака на производстве и порчи уже изготовленной продукции в результате неправильных условий доставки и хранения. Эксперты констатируют, что такое невероятное количество пищевых отходов наносит природе значительный ущерб. Прежде всего происходит нарушение природного баланса, поскольку сельское хозяйство требует всё больше новой земли. Вырубаются леса, загрязняются реки, а пищевой мусор приводит к вторичному выбросу в окружающую среду массы химических веществ.

Кроме того, при разложении пищи происходит возникновение парниковых газов, что способствует глобальному потеплению. При этом интенсивное освоение природных ресурсов происходит с низкой эффективностью, ведь пятая часть всех продуктов питания всё равно выбрасывается. Что удивительно, процент выброшенных продуктов в беднейших странах мира также остаётся высоким. Оказывается, даже нуждающиеся люди часто выбрасывают продукты питания, но происходит это не от переизбытка пищи, а в результате отсутствия доступа к холодильникам. Даже когда люди получают возможность доступа к продуктам питания, то воспользоваться ими эффективно нет никакой возможности. Африканский климат не располагает к длительному хранению, ну а электричество есть далеко не у всех. Также отмечается низкое качество продуктов питания в беднейших странах, а это системная проблема, возникающая на этапе сбора урожая и усиливающая во время производства той или иной продукции. В беднейших странах часто отсутствуют санитарные нормы, а доступа к современному оборудованию просто нет. Квалификация сотрудников пищевых предприятий низкая, а всё это влияет на качество продуктов питания. Представители ООН призывают наиболее богатые страны решить хотя бы часть проблем голодающих регионов, но пока подобные призывы остаются без ответа. Некоторые власти европейских государств уделяют данной проблеме немного внимания, но по большей части это касается информированию собственного населения и инициативам по компостированию отходов. Как вы уже догадались, решать проблемы голодающих никто не намерен.