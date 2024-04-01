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Bublik1
Defense News: российская авиация подвергается высоким нагрузкам в рамках СВО
Американские аналитики полагают, что новых самолётов выпускается слишком мало, а старые уже почти исчерпали свой ресурс

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Согласно вполне официальным данным, F-35 оказался большим разочарованием для американской армии. На самом деле в Белом доме всем довольны, а вот на местах дислокации истребителей пятого поколения не всё гладко. Прежде всего отмечается, что многие пилоты предпочитают взлетать на F-16 и даже F-15, а старые машины находятся в лучшем техническом состоянии спустя три десятилетия после выпуска, чем поступившие в распоряжение новинки 7 лет назад. F-35 называется сложным и капризным, его ремонт длиться намного дольше и требует повышенного внимания со стороны техников. При этом для тренировок нет никакого смысла гонять дорогостоящую авиацию пятого поколения, ведь тот же F-15 тратит в разы меньше топлива во время выполнения аналогичных задач. Военные уже давно просят заняться поставкой нового двигателя для F-35, но в Пентагоне опасаются, что денег на всё не хватит, поэтому постоянно откладывают модернизацию. Проблем у авиации пятого поколения предостаточно, но всегда хочется посмотреть, как дела идут у соседа. Согласитесь, если весь урожай сгорел не только у вас, то на душе становится намного спокойнее. 

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Похоже, именно так рассуждают аналитики американского портала Defense News. Там решили уделить особое внимание такому понятию, как выработка ресурса российской авиации. Прежде всего авторы статьи предлагают считать, что на начало СВО ресурс был равен 100%. Учитывая повышенное количество вылетов и работу в реальных боевых условиях, на конец марта ресурс был выработан на 25%, а значит эффективность авиации РФ не превышает 75% по сравнению с началом 2022 года. Журналисты пишут о так называемых условных потерях, когда происходит нормальное сокращение срока службы самолёта в ходе износа отдельных частей и в целом накопления усталости металлической конструкции. Предполагается, что из-за чрезмерной эксплуатации на конец 2024 года российская армия потеряет ещё порядка 60 самолётов, которые придётся вывести из состава действующей авиации. Истребители и бомбардировщики больше не смогут выполнять свои задачи, поскольку уровень их технической подготовки существенно снизится и уже не будет соответствовать минимальным требованиям к безопасности пилотов. При этом важно понимать, что в настоящее время российские власти закупают примерно 20 самолётов, среди которых Су-30, Су-34 и Су-35. 

Таким образом без наращивания производственных мощностей, российская армия будет постепенно терять потенциал. Новых самолётов выпускается слишком мало, а почти половина всех машин находится в эксплуатации больше 30 лет. Если до недавнего времени они имели значительный ресурс ввиду менее активной эксплуатации, то с началом СВО задачи изменились, а вылетов стало на порядок больше. В Defense News признают, что российским инженерам частично удалось решить проблему износа и прямые потери самолётов в ходе выполнения боевых задач при помощи модернизации авиабомб. Это позволило сбрасывать снаряды с безопасного расстояния, снизив время полёта и потенциальные опасности поражения от систем ПВО украинской армии. Но даже это не спасает от износа, а особенно сложно со старыми самолётами. Приводятся следующие оценки: средний оставшийся ресурс для находящихся на боевом дежурстве МиГ-31 не превышает 20%, тогда как у Су-27 осталось не больше 35% от исходного лётного ресурса. Миг 29 и вовсе простаивают на базах, поскольку слишком сильно устарели и не могут обеспечить российской армии преимущество в воздухе. 

Американские журналисты полагают, что у России осталось не больше 300 самолётов, способных выполнять боевые задачи в Украинском небе, а затягивание конфликта приведёт к существенному сокращению количества пригодных машин. Авторы материала уверены, что появление в Украинском небе американских F-16 позволит добиться коренного перелома в воздушном противостоянии. Якобы, при помощи дальнобойных ракет удастся достать до удалённых аэродромов, где располагаются российские самолёты. Это увеличит дальность полёта российской авиации, которая будет вынуждена откатиться вглубь страны, а также усложнит задачи входящим в воздушное пространство Украины бомбардировщикам. Стоит отметить, что разговоров о потенциале американских истребителей в украинском конфликте ходит много, но пока всё складывается не в пользу Киева. Напомним, несколько дней назад США потребовали от Дании передать 24 единицы F-16 Аргентине. Ну а это именно те машины, которые год назад показывали Зеленскому, а значит если истребители в Украину и прилетят, то количество их будет не таким большим, как казалось первоначально. Или не прилетят совсем, о чём свидетельствуют недавние удары по украинской инфраструктуре. Ранее предполагалось, что Украина готовит три защищённых аэродрома, которые будут располагаться во Львовской, Винницкой и Ивано-Франковской областях. 

Главный из них должен был располагаться недалеко от Румынской границы, но на прошлой неделе все аэродромы сильно пострадали от ударов российских ракет. Инфраструктура повреждена, а восстановление займёт месяцы. В этом случае придётся искать альтернативы, ну а высокопоставленные представители ВСУ предложили Зеленскому забрать под это дело гражданские аэропорты. Неясно, чем руководствуются военные, ведь спрятать F-16 на гражданском объекте будет также сложно, как и на военном. 

#аналитика #авиация #самолёты
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