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Bublik1
The Telegraph: В Украине научились делать фанерные Patriot за $10 000, отвлекая удары ракет армии РФ
Журналисты пишут, что производство стало массовым, а только один небольшой цех уже поставил за 2 года около 200 макетов реального оружия

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Вчера бурные дискуссии в интернете вызвала информация Министерства обороны России об уничтоженных на одном из украинских аэродромов сразу трёх самолётов ВСУ Су-25. Некоторые читатели подобных новостей восприняли факт положительно, указывая на то, что такими темпами совсем скоро у Украины самолётов не останется, тогда как другие замечают, что по всем законам математики авиация ВСУ должна была исчезнуть ещё год назад.

Согласно данным Минобороны РФ, за 2 года ведения боевых действий при помощи прямых ракетных ударов по наземным целям и в воздухе было сбито больше 500 самолётов ВСУ. Бытует мнение, что такой огромный парк не могла собрать даже вся Европа, ведь на балансе этих стран было не больше сотни истребителей, штурмовиков и бомбардировщиков советской эпохи. 

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И вот здесь и возникают сомнения, ведь еженедельно поступают сведения о десятках уничтоженных танках, огромном количестве зенитных систем и даже комплексов ПВО. Несмотря на это с украинской стороны продолжают лететь снаряды, а танки и самолёты регулярно выходят на боевые позиции. Очевидно, что количество советских машин сильно ограничено, а британские, немецкие и американские и вовсе идут на счёт. Может показаться, что одна из сторон даёт неверную информацию, но если немного разобраться в вопросе, то можно найти вполне понятное объяснение происходящим странностям.

Несколько дней назад на страницах The Telegraph появился любопытный репортаж с неким 32-летним жителем Украины, который занимается конструированием пластиковых и деревянных макетов оружия для ВСУ. Оказывается, до недавнего времени Михаил проектировал дома и жил в 15 километрах от границы с Венгрией, но теперь перешёл на создание точных копий артиллерийских установок, которые поставляются на линию соприкосновения. Что любопытно, журналисты не только написали имя архитектора, но и выдали точное расположение и название села, где такая работа ведётся.

Оказывается, с наступлением тьмы Михаил и несколько жителей населённого пункта Виноградово из фанеры, металла и пластиковых труб пытаются создавать то, что позволяет уберечь дорогостоящие артиллерийские установки от прилётов российских ракет и дронов-камикадзе. 

По данным The Telegraph, за два года ведения боевых действий только Михаил создал около 200 макетов действующих артиллерийских установок. Журналисты уверяют, что макеты были развёрнуты недалеко от стреляющих пушек и позволяют сохранять оружие в относительной безопасности. Приводятся следующие данные: когда украинская артиллерия выходит на позицию, то недалеко выставляют макет. При этом настоящее оружие стараются замаскировать, тогда как фанерная пушка стоит посреди поля и с высоты кажется настоящей. Вспомните, сколько за последние месяцы вы видели ударов российских дронов по находящимся посреди поля броневикам и артиллерийским установкам. В такие моменты кажется, что в украинском командовании сидят сплошные тупицы, которые выгоняют технику в поле. Доказать или опровергнуть факты, озвученные на страницах The Telegraph, невозможно, но это не первый материал, рассказывающий о большом количестве макетов с украинской стороны. 

Герой материала заявил, что за последние месяцы его команда продвинулась в технологии производства макетов. То, что ранее требовало огромных усилий и создавалось за месяц, можно сделать за несколько дней. Важна также финансовая составляющая, ведь затраты на производство сократились, а сам Михаил называет следующие цифры. Полностью готовая модель ракетной установки в цифровом виде потребует около 2 месяцев работы и будет неотличима от оригинала. Стоить такой макет в готовом виде будет всего 2360 рублей. Ну а недавно поступил заказ на создание копии Patriot. Потеря реального ракетной системы обходится в 1 миллиард долларов, ну а Михаил обещает сделать копию за 10 000 долларов. Сколько макетов вместо настоящего оружия поразили российские ракеты и беспилотники, остаётся только гадать. Очевидно, что российские операторы знают о подобных действиях ВСУ, поэтому стараются не попасть в ловушку.

Но давайте к конкретным фактам. Как уже писалось выше, во время удара по аэродрому в городе Вознесенск Николаевской области были поражены 3 штурмовика Су-25. Предполагается, что использовались ракеты «Искандер» или «Торнадо-С». Источники в интернете сообщают, что один самолёт потерял крыло, а другому оторвало хвост. Сразу же после удара писали, что все три самолёта взлетали до удара российских ракет, а после нарезали круги над аэродромом. В результате удара в воздухе появился чёрный дым, который сделал невозможной видеофиксацию, а в итоге никаких подтверждений уничтожения штурмовиков ВСУ нет.

Добавим, что есть ещё одно мнение экспертов. Даже если предположить, что самолёты действительно были повреждены, то ремонт их вполне реален. Вместе с авиацией времён СССР страны Восточной Европы поставили запчасти, а также предоставляли ремонтные базы на своей территории. В итоге из трёх самолётов удастся собрать два, не говоря уже о том, что у европейцев осталась старая техника, которая доводится до лётного состояния и отправляется в Украину. 

#украина #сво #интересное
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