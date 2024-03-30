Разработчики ещё не придумали дизайн, но зато планируют продавать приставку за 47 тысяч рублей

Идея импортозамещения в России не нова и пришла она в головы чиновникам не в 2022 году, а значительно раньше. В целом, идея неплохая и должна была позволить создать собственные альтернативы не только электронной, но и другой продукции массового потребления. Вот только вместо значительного прорыва стали появляться коррупционные скандалы, а топтание на месте сменилось бодрым шагом вперёд после начала СВО. Контроль за финансами усилился, а ответственность повысилась. Темпы всё ещё далеки от ожидаемых, но уже сегодня в России есть целый ряд продуктов (включая программные и технологические области), которые успешно заменяют покинувшие рынок иностранные аналоги. Нет никаких сомнений, что коррупционная составляющая никуда не делась, ведь в стране достаточно тех, кто прежде всего хочет заработать, а не принести какую-то пользу.

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Несколько дней назад в прессе появилась информация о важном поручении премьер-министру со стороны президента. В. Путин просил рассмотреть вопрос создания отечественной игровой приставки, которая могла бы решить вопросы импортозамещения. Больше подробностей на эту тему вы можете найти по ссылке, ну а мы отметим, что проект столкнётся с целым рядом сложностей и считается труднореализуемым. Что любопытно, попытки создать свою PlayStation уже есть, хотя пока разработки не внушают оптимизма. Не так давно о намерении догнать и перегнать японцев рассказали студенты из Донского государственного технического университета. Судя по всему, ребята испытывают острый дефицит видеоигр, который возник в результате блокировки официального магазина PlayStation в России. Студенты рассказали о новом устройстве, выполненном в форме игровой приставки и представляющем собой портативный компьютер.

Консоль получила название PlaySpace, что явно намекает на некую взаимосвязь с PlayStation. Дизайн приставки не разглашается, а вот начинка сильно уступает японскому аналогу. Так, внутри скрывается 4-ядерный Intel Atom X5, соседствующий с 4 Гб ОЗУ и накопителем на 64 Гб. Работу консоли обеспечит операционная система на базе Linux, а управление может осуществляться при помощи смартфона или посредством джойстика. Вот только геймпеда в комплекте не будет, а значит его придётся докупить. Разработчики уже посчитали, сколько может стоить такая приставки и надеются продавать её за 47 000 рублей. Первые российские пользователи, которые уже прочли данную новость, заглянули в интернет и нашли на китайских площадках компактные системы с похожими характеристиками. Как оказалось, такое чудо инженерной мысли обойдётся от 8000 тысяч рублей. Не нужно ничего разрабатывать и мудрить, ведь в комплекте есть и операционная система, и доступ к играм под Android.

Ну а если покопать немного глубже, то примерно за 50 тысяч в России можно найти PlayStation 5 Slim. Приставка идёт в комплекте с одним джойстиком и доступна здесь и сейчас. Пытаясь найти компактные альтернативы в габаритах игровой приставки до 50 тысяч рублей, можно встретить Ayaneo AM02, которая оснащена новым процессором AMD Ryzen 7 7840HS. Интегрированный графический чип Radeon 780M недотягивает до видеокарт среднего ценового сегмента, но на средненизких настройках справляется почти со всеми играми в 1080р. Внутри можно найти от 16 Гб оперативной памяти DDR5-5600 и скоростной твердотельный накопитель PCIe 4.0 на 512 Гб в базовой комплектации. Компьютер выполнен в дизайне классической NES и получил цифровой дисплей для вывода полезной информации. Всё это работает на Windows 11 и тянет Cyberpunk 2077, Horizon Zero Dawn и даже Mortal Kombat 1. Как уже отмечалось выше, настройки графики придётся ставить на низкие или средние. Сравнивать Ayaneo AM02 с российским PlaySpace нет никакого смысла. Возможно, за 10 000 рублей российская приставка для запуска мобильных игр была бы интересна, но за 47 тысяч она выглядит странно. Учтите, что Intel Atom X5 и 4 Гб ОЗУ не позволят познакомиться с требовательными играми под Android, а в итоге даже на мобильной платформе детище российских студентов кажется весьма сомнительным. На рынке есть большая ниша так называемых ретро консолей, которые поставляются с эмуляторами и запускают игры с популярных несколько десятилетий назад приставок. Пожалуй, PlaySpace была бы интересна там, а не в качестве грозного конкурента PlayStation. Хотя, если сравнивать с PlayStation 1, то российский аналог смотрится очень свежо.