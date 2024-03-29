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Bublik1
Российские программисты недовольны зарплатами, а аналитики советуют повышать уровень квалификации
По мнению экспертов, сфера ИТ быстро развивается, а сегодня нужно не отставать от международных трендов

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В 2023 году аналитики заметили удивительные противоречия в развитии российской сферы информационных технологий. С одной стороны –фиксировался значительный спрос на программистов, тогда как с другой –наблюдался огромный разрыв между ожиданиями отрасли и реальными заработными платами. При этом работодатели не спешат увеличивать выплаты, а проблема носит системный характер и заметна как в небольших частных компаниях, так и в государственном секторе, где трудятся десятки тысяч сотрудников. Представители рекрутинговой компании Get Experts заметили, что работники хотят получать в полтора и даже два раза больше, чем сегодня предлагает российский рынок труда. Это создаёт значительные несоответствия между ожиданиями и реальным положением дел. Аналитики фиксируют увеличение средней заработной платы в сфере ИТ в первые три квартала 2023 года на 20%. Что любопытно, прогнозы сулили прирост на 10-15%, но ожидания программистов всё равно не оправдались.

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Частично причина заключается в том, что далеко не все работодатели вообще повышают заработную плату. Сообщается, что около 27% сотрудников не заметили финансового улучшения в 2023 году, а некоторые предприятия даже пошли на сокращение выплат, мотивируя это сложностями, связанными с санкциями и переходом на отечественное программное обеспечение. При этом несмотря на весьма скромное увеличение заработных плат, сфера ИТ остро нуждается в специалистах. На конец лета в стране наблюдалась нехватка 700 тысяч программистов, о чём рассказывал глава Минцифры Максут Шадаев. Это значит, что несмотря не дефицит кадров работодатели не стремятся заинтересовать сотрудников высокими заработными платами. По мнению аналитиков, так происходит не везде, а особенно сложно сегодня начинающим специалистам. Спрос на них невысокий, поскольку овладеть базовыми знаниями можно менее чем за 6 месяцев. А вот продвинутым специалистам выплачивают бонусы и пытаются удерживать за счёт улучшения условий работы и повышения заработной платы. 

Ещё одним трендом стал гибкий график работы, когда многие компании готовы набирать специалистов из любых регионов и предлагать удалённое выполнение обязанностей. Для жителей крупных городов предлагается так называемый гибридный график, в рамках которого нужно посещать офис один раз в неделю, получая ценные рекомендации от руководства и участвуя в обсуждении рабочих проектов. Отмечается, что более всего в России востребованы специалисты по инфраструктуре и аналитике данных. Раньше российский бизнес полагался на данные иностранных компаний, но сегодня приходится выстраивать полноценную работу отечественной отрасли. Эксперты приходят к выводу, что заработная плата зависит не только от компетенции сотрудника, но и от специфики работы самой компании. В регионах шансы найти высокооплачиваемую работу ниже, а первые годы работающему по удалённому графику сотруднику не станут платить много. А вот в крупных городах у программистов больше шансов найти высокооплачиваемую работу, поскольку многие компании испытывают дефицит специалистов и выходят на рынок труда с выгодными предложениями. 

Эксперты также добавляют, что ИТ-сфера быстро трансформируется. В настоящее время ценятся специалисты, которые способны быстро обучаться новым навыкам, а таких сотрудников компании удерживают любыми способами. Знание классических языков программирования больше не является ключевым фактором, который способен обеспечить успешное трудоустройство. Работодатели хотят получить опытных сотрудников, либо увидеть реальные навыки своих подопечных. В этом плане помогает создание собственных проектов на базе ИИ, а владеющим навыками работы с умными алгоритмами специалистам предлагаются высокие заработные платы. Важно понимать, что так происходит не везде, а аналитики фиксируют только основные тренды, которые были актуальны в 2023 году и могут помочь молодым специалистам здесь и сейчас. Машинное обучение привлекает всё больше компаний, а спрос на специалистов широкого профиля растёт. В результате эксперты констатируют, что сфера ИТ считается одной из наиболее перспективных в России. Даже если сегодня ваша заработная плата не самая высокая, нужно помнить о потенциале. Требуется изучать новое, двигаться параллельно с запросами рынка, а в этом случае ваши навыки обязательно окажутся ценными на следующем этапе развития отрасли. Предполагается, что в ближайшие 5 лет рынок труда в сфере ИТ столкнётся с новыми вызовами, в результате чего многие неквалифицированные сотрудники и новички могут быть заменены на ИИ. Время для овладения новыми навыками ещё есть, а разработчики умных алгоритмов станут ключевым звеном в структуре информационных технологий России. По крайней мере, так считают аналитики. 

#аналитика #статистика #программирование
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