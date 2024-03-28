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Bublik1
Bloomberg: Россия и многие другие страны пользуются Starlink несмотря на запрет правительства США
Илон Маск заявил о том, что не может контролировать чёрный рынок спутниковых терминалов

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Давно известно, что многие самый ужасные дела на нашей планете начинались как мирные инициативы и первоначально должны были служить всему человечеству. Давайте обойдёмся без примеров, ведь одного Илона Маска достаточно для понимания глубины проблемы. Миллиардер годами рассказывал о демократии и необходимости улучшить жизнь людей на всей планете, но получив в своё распоряжения безграничные финансовые возможности предпочёл потратить 65 миллиардов долларов на покупку социальной сети. Освоение космоса буксует, а отправка человека на Марс стала несбыточной мечтой. Сам Илон борется с депрессиями при помощи наркотиков, а сильную ломку лечит кетамином. Автомобили Tesla отказываются ездить самостоятельно, а попытки включить автопилот часто приводят к смерти или увечьям пассажиров. И всё же, у Маска есть бизнес, который мог стать лучом света в нашем сложном мире. 

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Речь идёт о спутниковом интернете Starlink. Первоначально инициатива позиционировалась как международная и призвана была обеспечить доступом к мировой паутине жителей самых бедных и отдалённых стран нашей планеты. Попутно выяснилось, что всё это был красивый маркетинг, поскольку главными потребителями стали жители США. Стоимость устройства для приёма спутникового сигнала составила порядка 500 долларов (сегодня есть более дешёвые версии), а ежемесячная плата стартует со 100 долларов. Контракты с правительством США поставили крест на международной миссии Илона, а отправка в Украину тысяч терминалов превратила мирную инициативу в военный проект. Известно, что в настоящее время Пентагон в сотрудничестве с инженерами Starlink пытается приспособить спутники для шпионажа за всей планетой, ну а всё это ставит массу вопросов, ответить на которые Маск не может и не хочет. Похоже, гораздо проще выпить очередную таблетку кетамина, чем разбираться со всеми неприятностями. Ну а реальных проблем у Илона оказалось намного больше, чем он мог предположить, ведь в настоящее время на него давят не только недовольные потребители, но и собственное правительство. 

Причина в том, что в какой-то момент терминалы Starlink попали в страны, которые в Белом доме посчитали недостойными обладания такой важной технологией, как спутниковый интернет. В Bloomberg пишут, что Starlink активно используется правящими и военизированными группировками в Йемене. В этой стране интернет заблокирован, но спутниковая связь позволяет проводить деловые конференции и принимать ключевые решения, которые могут нанести вред американскому правительству. Аналогичная ситуация в Судане, где в феврале доступ к интернету был перекрыт на фоне конфликта между военизированными группировками. Американские журналисты утверждают, что сепаратисты без проблем выходят в интернет при помощи спутниковых терминалов, занимаясь подрывной деятельностью против правительственных сил. Но если в этих странах замечены единичные случаи использование Starlink, то в некоторых государствах существует настоящий чёрный рынок, на котором можно купить десятки терминалов спутниковой связи.

В пример приводится Венесуэла и Южна Африка, где дельцы готовы продать нужное количество оборудования любому покупателю с большим количеством денег. Стоить такое железо будет дороже, чем в официальной рознице, но риски окупаются, поскольку покупателям нужна полная анонимностью. Часто активация устройств производится в Мозамбике, а после терминалы распространяются по всему миру. Это позволяет пользоваться Starlink даже в странах, которые находятся под санкциями США, что вызывает негативную реакцию в Белом доме. Журналисты Bloomberg отмечают, что в Африке только 8 стран получили официальное право пользования интернетом Илона Маска (вот вам и мирная инициатива глобального характера), но на самом деле терминалы были замечены по всему «Чёрному» континенту. Местные продавцы активно рекламируют свои услуги даже через социальные сети, зарабатывая на американских технологиях большие деньги. Например, в Зимбабве стоимость терминала доходит до 2000 долларов, а особенно Белый дом возмущён доступом российских вооружённых сил к спутниковому интернету. Представители Демократической партии даже инициировали против компании Маска расследование, требуя запретить поставки в зону проведения СВО. Пока всё завершилось ничем, поскольку сам Илон заявил, что не занимается поставками в Россию и не может нести ответственность за появление своего оборудования на чёрном рынке. Эксперты отмечают, что теоретически у специалистов Starlink есть возможность точечного отключения терминалов. Существующие технологии позволяют видеть порядковый номер того или иного оборудования, а после сверить данные с базой данных официально проданных устройств. Проблема может быть в том, что официальной базы данных не существует, а пока о массовых отключениях ничего не известно. На конец марта 2024 года во всём мире насчитывается чуть меньше 2.5 миллиона пользователей Starlink, а сколько из них делают это с нарушением законов США, в Bloomberg не уточняют. 

#санкции #илон маск #starlink
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