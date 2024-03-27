Речь идёт о расширении срока технической поддержки на 2 года, что напоминает стратегию Microsoft

Известно, что все продукты Microsoft распространяются на платной основе, а особенно тяжёлую ношу на себе берёт бизнес. Софтверный гигант ощипывает крупных клиентов, взимая за каждую услугу деньги. Особенно сложно тем, кто не готов переходить на самые новые продукты американской компании. Например, в 2025 году завершится срок технической поддержки Windows 10. Ну а поскольку новая Windows 11 имеет довольно высокие требования, то десятки миллионов компьютеров останутся на «Десятке». Обойтись без получения обновления бизнес не может, а в итоге будет платить за эксклюзивные патчи значительную сумму. В прессе писали, что одна система в год обойдётся в несколько сотен долларов, а всё это только увеличит и без того гигантские доходы Microsoft. Многие эксперты предлагают обычным пользователям и тем более бизнесу отказываться от диктатуры Софтверного гиганта, рассказывая о преимуществах Linux. Возможно, когда-то данная операционная система и считалась бесплатной, но только не сегодня.

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Как стало известно, компания Canonical объявила о новой финансовой политике распространения самого популярного дистрибутива на основе Linux под названием Ubuntu. Оказывается, подстегнуть интерес со стороны потенциальных клиентов хотят при помощи расширенного цикла поддержки, который будет достигать 12 лет. По данным экспертов, не всё так очевидно, как может показаться на первый взгляд, ведь разработчики немного лукавят, используя маркетинговую составляющую в своих целях. Руководству Canonical явно не дают спать спокойно лавры Microsoft, которая благодаря расширенным обновлениям безопасности увеличила жизненный цикл Windows 10 до 12 лет, а в итоге цифра точно не была взята с потолка. Эксперты Neowin напоминают, что 12-летняя поддержка только кажется выгодной, а на самом деле речь идёт о точно таком же цикле, как и предлагает Софвтерный гигант. Прежде всего стать участниками эксперимента могут только владельцы версии ОС под названием Ubuntu LTS, которая и без того получает обновления 10 лет. После истечения полного жизненного цикла той или иной версии операционной системы клиентам предложат расширенный цикл выхода обновлений, что полностью копирует описанную выше стратегию Microsoft. Что примечательно, заявление Canonical появилось не случайно, ведь в апреле завершается жизненный цикл релиза Ubuntu 14.04 LTS, который вышел в 2014 году.

Сколько точно компьютеров работает на базе старой версии операционной системы, не уточняется, но именно на них рассчитана реклама о расширенной поддержке. Согласно опубликованной информации, платная подписка будет приобретаться на год или два года и позволит релизу Ubuntu 14.04 LTS получать актуальные обновления безопасности до апреля 2026 года. Что примечательно, ранее Canonical не славилась таким значительным сроком технического обслуживания. Например, версия Ubuntu 12.04 LTS просуществовала всего 7 лет и ушла в небытие в апреле 2019 года. Мало того, версии Ubuntu 10.04 LTS, Ubuntu 8.04 LTS и Ubuntu 6.06 LTS и вовсе поддерживались на плаву всего три года. В те времена владельцам систем приходилось постоянно переходить на более новые релизы, позволяющие поддерживать безопасность оборудования на протяжение длительного срока. Согласно официальным данным, новая политика технической поддержки Canonical затронет все ранее выпущенные сборки, которые в настоящее время считаются актуальными.

Так, версия Ubuntu 18.04 LTS будет получать обновления до 2028 года, более новая Ubuntu 20.04 LTS продержится в актуальном состоянии до 2030 года, ну а самая последняя Ubuntu 22.04 LTS притянет до 2032 года. Уже совсем скоро в продажу поступит новый релиз Ubuntu 24.04 LTS, жизненный цикл которого завершится только в 2034 году. Ну а поскольку платные обновления теперь стали новой реальностью для владельцев компьютеров с указанными выше сборками, то можно смело прибавлять к срокам ещё 2 года. Но и это ещё не всё, ведь теперь Canonical меняет логику рассылки обновления в рамках первого 10летнего срока. Так, первые пять лет клиенты будут получать обновления системы, включающие новые функции и иметь доступ к техподдержке в полном объёме. После этого рассчитывать на новые функции уже не придётся, а в итоге вторые пять лет владельцы ПК смогут претендовать только на обновления безопасности.

А вот точную сумму, которую клиенты будут платить за получение обновлений безопасности, Canonical не называет. Уточняется, что многое будет зависеть от того, является ли клиент представителем бизнеса, либо хочет купить техподдержку для личного использования. Очевидно, что бизнес заплатит больше, но в целом такой шаг позволит владельцам старых систем поддерживать свои компьютеры в актуальном состоянии ещё целых 2 года. В настоящее время компания активно подключает бизнес по подписке Ubuntu Pro, а также делает ставку на обычных пользователей, которые пока могут получить самую новую версию операционной системы бесплатно. Некоммерческое распространение позволяет охватить как можно большую долю рынка, ну а за дополнительные два года всё равно придётся платить. Отметим, что дистрибутив распространяется бесплатно, а конечный пользователь оплачивает только техническую поддержку. Canonical ушла из России ещё в 2022 году, а с тех пор сильно усложнила российским гражданам работу на своих операционных системах. При помощи VPN проблему удаётся решить, а вот с оплатой услуг всё намного сложнее. В итоге российский бизнес активно переключается на отечественные дистрибутивы на базе Linux, количество и качество которых за последние годы ощутимо выросло.