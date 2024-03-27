Эксперты отмечают, что дальность полёта не окажет влияние на радиолокационную заметность самолёта

В настоящее время на вооружении США находится сразу два истребителя пятого поколения. Первыми начали выпускаться F-22 Raptor, но в итоге власти приняли решение остановить производство этого самолёта в пользу более дешёвого F-35. С тех пор мощности были существенно расширены, что позволило выпустить больше 1000 единиц. Часть истребителей была продана союзникам, а сегодня за самолётами стоит большая очередь. Фактически, американцы не могут удовлетворить растущий спрос на рынке, поэтому активно продают F-16, которые также продолжат выпускаться. Аналитики отмечают, что значительная часть находящихся на боевом дежурстве самолётов в США проходит постоянную модернизацию. Если разработчик вводит какой-то критически важный элемент, то замену производят не только на новых истребителях, но и на всех остальных. Похоже, в последнее время взят курс на усиление F-22 Raptor, жизненный цикл которых уже прошёл половину срока.

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Эксперты отмечают, что речь не идёт об устаревании боевых систем самолёта, а именно о выработке ресурса находящимися на боевом дежурстве машинами. Известно, что эти истребители больше не выпускаются, а значит со временем будут выведены из строя и утилизированы. Поговаривают, что на замену F-22 Raptor придут истребители шестого поколения, но в данном случае это слишком отдалённая перспектива, поскольку в настоящее время американские инженеры только пытаются очертить функциональные особенности самолётов будущего. Ну а поскольку F-22 Raptor медленно начинает устаревать, то было решено внести ряд изменений, которые позволят машине оставаться актуальной ещё какое-то время. Как стало известно, недавно на нескольких истребителях появились внешние топливные баки и скрытые инфракрасные датчики, задача которых состоит в снижении общей радиолокационной заметности самолёта. Первыми на изменения обратили внимание пользователи социальных сетей, которые заметили новую модификацию F-22 Raptor на одной из фотографий. В проблеме попытались разобраться специалисты издания Zona Militar, которые пришли к определённым выводам.

Прежде всего выяснилось, что испытания проводились в районе Аэрокосмического центра в пустыне Мохаве, которая находится рядом с авиабазой ВВС США «Эдвардс» (полное название Edwards Air Force Base). Ещё одно американское издание The War Zone уверяет, что все истребители F-22 Raptor новой модификации получат инфракрасные системы слежения и поиска (IRST). Оказывается, инженеры хотели интегрировать данную технологию ещё на этапе разработки, но бюджет самолёта оказался и без того слишком большим, поэтому IRST ранее появилась только в рамках первых прототипов и не вошла в финальную версию истребителя. Но куда важнее считаются дополнительные топливные баки, которые будут отсоединяться при необходимости. Эксперты поясняют, что благодаря навесным бакам самолёт сможет решить одну из главных проблем, связанную с недостаточной дальностью полёта. Противостояние в Азиатско-Тихоокеанском регионе становится всё более заметно, а F-22 Raptor с повышенной дальностью сможет усилить американскую группировку на данном направлении. Эксперты пишут, что системы ПВО Китая становятся всё более совершенными, а малозаметный F-22 Raptor способен пройти мимо даже самых новых комплексов.

Подходя к месту возможного обнаружения самолёт будет сбрасывать баки, что тут же снизит заметность и позволит выполнять поставленные задачи. Эксперты отмечают, что модернизированные F-22 Raptor будут обладать повышенной дальностью полёта и низкой заметностью, что делает их более опасными противниками по сравнению с российским Су-57 и китайским Chengdu J-20. Теоретически, американский самолёт сможет подойти к цели ближе, чем указанные выше истребители, что повысить шансы на выполнение задачи и позволит экипажу вернуться на базу. Также F-22 Raptor будет обладать лучшей ситуационной осведомлённостью на поле боя, а это ключевая характеристика для современной авиации. Отметим, что Китай активно наращивает производство Chengdu J-20, тогда как в России всё ещё готовятся к массовому производству Су-57. Эксперты полагают, что главная причина, которая стояла на пути отправки самолёта в серию, заключалась в двигателе. Не так давно стало известно о том, что для Су-57 был разработан новый двигатель, который принято называть «Изделие 30». Он обладает более внушительными характеристиками и позволяет истребителю набирать гиперзвуковую скорость, не переходя в режим форсажа. Когда и сколько машин с таким двигателем будет выпущено, сказать сложно, поскольку данная информация по большей части секретная и крайне редко попадает в прессу.