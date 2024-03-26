Операция оказалась сложной, но это первая трофейная БМП Marder

После начала СВО США и страны Европы активно включились в процесс поставок Украине оружия. По большей части в ход пошло старое оружие, которое было выпущено во времена СССР и оставлено в странах Восточной Европы. Киев получил десятки танков, броневики, систем ПВО и даже самолёты, что привело к усилению военного потенциала украинской армии. По мере продолжения конфликта часть техники и оружия оказалась уничтожена, а в итоге Запад вынужден был начать отправку образов НАТО. Германия с неохотой согласилась передать Зеленскому танки, ну в какой-то момент к процессу присоединились и другие страны. При этом многие предпочли отдать не самые новые образцы, а некоторые ставили Киеву определённые условия при передаче. Ходили слухи, что британские танки Challenger 2 минировались с целью предотвращения захвата российской армией. Электронику снимали с некоторой техники производства Германии, ну а американцы и вовсе убрали со своих танков Abrams урановую броню.

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Всё это делалось с одной целью, не допустить получения доступа российских инженеров к современным технологиями НАТО. По итогам двухлетнего противостояния можно сделать вывод, что задача так и не была выполнена, хотя за это время в руки американских специалистов попало немало российской техники. Ну а российские военнослужащие не дремлют, пытаясь использовать любую возможность затрофеить технику НАТО. На этот раз удалось получить действительно ценный образец. Как стало известно, бойцы 1-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса «Южной» группировки войск вывезли с линии соприкосновения немецкую БМП Marder. Особенно важно, что речь идёт не об обгоревшем корпусе, который не представляет никакого интереса, а о полностью рабочей машине. По данным разведки, украинские военнослужащие съехали с дороги и попали в овраг. Машина забуксовала, а поскольку рядом шли боевые действия, то солдаты ВСУ предпочли технику бросить. Они выстрелили в неё несколько раз, пытаясь повредить, но разбили только систему наблюдения и управления.

Российские разведчики осмотрели машину и пришли к выводу, что её можно эвакуировать. Поскольку линия соприкосновения была совсем рядом, то операцию решили проводить ночью. Была сформирована группа бойцов, которая обеспечивала безопасный отход и разминировала подходы к БМП. После этого машину вытащили из оврага и начали проводить эвакуацию. Похоже, украинская сторона также отслеживала судьбу Marder, поскольку по группе эвакуации был нанесён миномётный удар. О пострадавших не сообщается, ну а российские бойцы всё равно смогли доставить БМП в тыл. Сообщается, что пришлось обойтись без включённых фар, которые могли привлечь внимание украинских артиллеристов. Замкомандира по технической части добавил, что это первый случай, когда немецкая машина оказалась в качестве трофея. При этом данный экземпляр полностью на ходу и имеет минимальные повреждения. В таком состоянии Marder обязательно заинтересует российских инженеров. Кстати, Германия передала ВСУ порядка 90 единиц Marder 1A3, которые с недавнего времени стали активно применяться под Авдеевкой. Чаще всего украинская сторона пытается уничтожить иностранную технику при отступлении, поскольку она может стать ценным трофеем для российской стороны. На этот раз удалось увести БМП прямо из-под носа украинской армии.



