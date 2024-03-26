Речь о системе форматирования, которая создавалась для Windows NT в сжатые сроки и предполагала внесение улучшений в будущем

Практически каждый пользователь компьютера знает о существовании так называемых «Стандартных» программ внутри операционной системы Windows. Большая часть подобных утилит появилась там много десятилетий назад, а после оставалась без изменений, либо получала визуальные улучшения. Энтузиасты давно создали альтернативные версии, которые на порядок лучше и предлагают высокую функциональность наряду с более удобным интерфейсом. Казалось, что Microsoft нет до всего этого никакого дела, но недавно Софтверный гигант начал выпускать обновления для нескольких знаковых утилит. Например, в Paint добавили работу со слоями, а также удобный ластик, который похож по функционалу на более именитые платные аналоги. Значительные изменения были внесены в «Блокнот», хотя до версии от энтузиастов утилите пока далеко. А вот WodrPad явно не укладывается в финансовую логику распространения программного обеспечения компании. В прошлом году стало известно о решении уничтожить данную утилиту. Причина простая, ведь возможности WodrPad достаточны для большинства пользователей, что позволяет не покупать дорогостоящее офисное ПО.

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Словом, изменения есть, но по большей части Microsoft предпочитает уделять минимум внимания старому программному обеспечению, которое появилась в операционной системе несколько десятилетий назад. Пожалуй, недавно стало известно о самом древнем компоненте, который не обновлялся уже 30 лет. Любопытную историю рассказал Дэйв Пламмер, который 30 лет назад работал в американской компании и должен был принимать ключевые решения перед выпуском новой версии ОС. Тогда именно он создавал код для диалогового окна, которое без изменений доступно в новой версии Windows 11 спустя 30 лет после релиза. Пламмер был уверен, что речь идёт о временном решении, которое будет исправлено в ближайшие годы, но в данном случае сработала простая закономерность: «Нет ничего более постоянного, чем временное». Разработчик рассказал, что руководство поставило задачу перенести огромное количество строк кода из Windows 95 в Windows NT. Пришлось работать быстро, а в какой-то момент дело дошло до пользовательского интерфейса.

Ну а поскольку логика форматирования на Windows NT сильно отличалась от работы данной утилиты в Windows 95, то Пламмеру пришлось создать уникальный пользовательский интерфейс для данной утилиты. Разработчик рассказывает, что в тот день написал на бумаге все возможные настройки, которые должны входить в интерфейс данного ПО. Сюда включались: метка диска, сжатие, файловая система, размер кластера и многое другое. Всё это сегодня осталось без изменений, а когда-то стало плодом лихорадочной работы Пламмера, рисовавшего интерфейс популярной утилиты буквально на коленке. Сам разработчик надеялся, что со временем он или кто-то другой сделает для утилиты более изящный интерфейс, поскольку в тот момент было важно выпустить Windows NT в срок. Вот только несмотря на прошедшие с тех пор 30 лет никому и в голову не пришло улучшить работу данной утилиты. Если вы перейдёте по адресу «Мой компьютер», а после выберете диск «D» или любой другой, нажав на него правой кнопкой мыши, то после запуска команды «Форматировать» можно будет увидеть привычный интерфейс, который и был создан Пламмером почти 30 лет назад. Утилита без изменений работает в Windows 10 и Windows 11, хотя многие её функциональные возможности устарели и кажутся ограниченными.

Сам Пламмер признаёт, что часть ограничений связана именно с его решениями. Тогда нужно было определить размер кластера для файловой системы FAT, которая долгое время считалась основной для работы с Windows. 30 лет назад казалось, что 32 Гб достаточно для любых задач, поэтому размер кластера для FAT оказался именно таким. Сегодня очевидно, что для работы операционной системы и программного обеспечения требуется намного больше свободного места, но ограничение на размер тома для FAT осталось неизменным. Пламмер отмечает, что существуют сторонние инструменты, которые могут расширять размер кластера в данной файловой системе до 2 Тб, что никак не влияет на стабильность работы Windows. Увы, но Microsoft нет дела до таких мелочей, поэтому в стандартном окне форматирования подобных возможностей нет. В настоящее время используются другие файловые системы, а многие пользователи научились работать с более продвинутым программным обеспечением для форматирования дисков. Останавливаться на данном вопросе мы не будем, поскольку это уже специализированная информация, которая может показаться рядовым читателям немного скучной.