Таксисты становятся всё более востребованными на рынке труда РФ

Аналитики отмечают, что увеличение заработных плат в России далеко не всегда покрывает уровень инфляции. Приводятся данные, согласно которым не лучшим образом дела идут у программистов. Оказывается, динамика роста заработных плат в данной отрасли одна из самых низких по стране. Кроме того, в некоторых областях доходы в среднем ниже, чем по России. Отмечается, что есть специальности, где наблюдается обратная тенденция, но в этом случае речь идёт о специалистах с высокой подготовкой. Так, наименьшая динамика роста заработных плат наблюдается у новичков. Предполагается, что происходит это из-за высокой конкуренции, поскольку после окончания высших учебных заведений и курсов сотни тысяч людей попадают на рынок труда. Часть отсеивается, ну а наиболее целеустремлённые переходят на средний уровень. Там заработные платы выше, но не самая оптимальная динамика роста. А вот более продвинутые сеньоры и тимлиды крайне востребованы.

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Часто заработные платы у таких специалистов превышают в несколько раз уровень мидлов, а покрытие инфляционных рисков максимальное. Похоже, даже самым продвинутым программистам не сравниться по динамике увеличения заработной платы с обычными таксистами. По данным ТАСС, за 2023 год заработная плата таксистов в среднем по России достигла 107 тысяч рублей, что на целых 23% выше, чем было в 2022. Особенно важно, что как минимум половина вакансий оформляется согласно договору гражданско-правового характера. Это даёт работникам определённую защищённость, что в целом повышает привлекательность подобных вакансий на рынке труда. Самая высокая заработная плата у водителей такси зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе. Там ежемесячное вознаграждение достигает 150 тысяч рублей, а в данном случае указывается официальная заработная плата. Известно, что многие водители берут больше заказов, чем позволяет одна ставка, а в результате официально и полуофициально получают дополнительные выплаты.

Похоже, рост заработной платы возник не на пустом месте, о чём свидетельствуют данные увеличения числа вакансий на российском рынке. По сравнению с 2022 годом востребованность профессии водителя такси стала выше на 21%, но причины подобных изменений эксперты не комментируют. Один из наиболее важных вопросов, который тревожит российские власти, касается привлечения мигрантов для работы в такси. По словам председателя Общественного совета по развитию такси, нужно расширять список лиц, которым будет дано права перевозить пассажиров в пределах области или района. Ирина Зарипова полагает, что мигрантам можно выдавать временное разрешение, которое позволит обеспечить людей работой, но потребует от соискателя определённых знаний. Если мигрант захочет получить работу в такси, то он прежде всего должен доказать, что обладает всеми необходимыми знаниями для обеспечения безопасности пассажиров. Для этого нужно предусмотреть сдачу экзаменов в ГИБДД с получением специального сертификата. Добавим, что по российским законам в такси могут работать мигранты, в странах которых русский язык является государственным. Это Беларусь, Казахстан и Киргизия. Таким образом, у людей с белорусским, казахским или киргизским гражданством возникает меньше проблем с трудоустройством.

Эксперты отмечают, что далеко не всегда наёмных работников вообще проверяют. Встречаются также случаи, когда владельцы автомобилей подрабатывают на собственных транспортных средствах. Но чаще всего небольшие компании ведут набор сотрудников, заранее имея представление о том, что таким людям запрещено работать в такси. В этом случае возникают определённые риски для участников дорожного движения, ну а работодатель получает значительную выгоду, поскольку не нужно официально брать человека на работу. Это освобождает его от социальной ответственности и позволяет ставить такую заработную плату, как ему вздумается. Поскольку мигрантов, плохо знающих русский язык, в России достаточно, то выбор перед этими людьми стоит небольшой. Как будет решаться данная проблема, пока неясно.